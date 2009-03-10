LaCie'den anahtar tasarımlı USB bellekler; iamaKey ve itsaKey

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Ürettiği başarılı depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız LaCie'nin, anahtar biçimindeki USB bellek ailesi gün ışığına çıktı.

Firmanın sırasıyla iamaKey ve itsaKey olarak isimlendirdiği modeller 4 ile 8 GB arasında kapasite ve 30 MB/sn okuma; 10 MB/sn yazma hızı sunuyor. Tasarımları gereği anahtarlarınız arasında rahatça taşıyabileceğiniz USB belleklerden iamaKey, 57 x 24 x 3 mm ebatlara; itsaKey ise 80 x 35 x 4 mm ebatlara sahip. Bellekler firmanın internet sitesi üzerinden satılıyor.

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