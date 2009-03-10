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LaCie'den anahtar tasarımlı USB bellekler; iamaKey ve itsaKey

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,6b
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11
Diğer
knight
Haber Editörü
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LaCie'den anahtar tasarımlı USB bellekler; iamaKey ve itsaKey
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LaCie'den anahtar tasarımlı USB bellekler; iamaKey ve itsaKey
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Ürettiği başarılı depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız LaCie'nin, anahtar biçimindeki USB bellek ailesi gün ışığına çıktı.

Firmanın sırasıyla iamaKey ve itsaKey olarak isimlendirdiği modeller 4 ile 8 GB arasında kapasite ve 30 MB/sn okuma; 10 MB/sn yazma hızı sunuyor. Tasarımları gereği anahtarlarınız arasında rahatça taşıyabileceğiniz USB belleklerden iamaKey, 57 x 24 x 3 mm ebatlara; itsaKey ise 80 x 35 x 4 mm ebatlara sahip. Bellekler firmanın internet sitesi üzerinden satılıyor.

Daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

 


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birdrock 10 yıl
ben www.kelepirfiyatina.com dan almıştım, su geçirmiyo yazıyodu ben de çeşmenin altına tuttum :) ama hiç bişey olmadı taş gibi haala
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01Mrt 10 yıl
ikiside çok güzel ürünlermiş gerçekten... :)
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EhrimeN 10 yıl
Özellikle ikincisi çok hoş.
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Vuze 10 yıl
haber için teşekkürler bunu yanlışlıkla karanlıkta anahtar diye kullanırsanız sonucu kötü olabilir
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Atesbaz 10 yıl
eskiden lacie nin disk kutularının üzerindede bu fotolardan vaqrdı
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gun 10 yıl
Bencede çok güzel olmuş. Hem şekil itibari ile anahtarlar kadar sağlam duruyor. Biraz yavaş ama diğer bellekler gibi komik durmuyor. Bunlara araba markalarının olan modelleri çok tutar herkes kendininkine ait olanı alır.
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max975 10 yıl
güzel ve şık birşey ama artık bu gb savaşı yapan çok var.
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