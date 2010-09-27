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Lamptron dokunmatik ekranlı yeni fan kontrolcüsünü gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,1b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lamptron dokunmatik ekranlı yeni fan kontrolcüsünü gösterdi
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Çin merkezli komponent üreticisi Lamptron, dokunmatik ekranlı yeni bir fan kontrolcüsü hazırlıyor. Özellikle fan kontrolcüleri üzerine yoğunlaşan ve hazırladığı modeller pazarda ses getiren firma, Touch adını verdiği yeni modeliyle, modifiye tutkunları ve hız aşırtma meraklılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. 118 x 31.5 mm büyüklüğünde ekrana sahip olan kontrolcüde herhangi bir fiziksel buton veya anahtar bulunmuyor. 6 fan kanalına sahip olan ve her kanala 30 Watt sağlayabilen kontrolcü, Siyah ve Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak.

Lamptron'dan yapılan açıklamaya göre, tatil sezonunda (yıl sonuna doğru) satışa sunulacak olan fan kotnrolcüsü için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Lamptron dokunmatik ekranlı yeni fan kontrolcüsünü gösterdi
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Lamptron dokunmatik ekranlı yeni fan kontrolcüsünü gösterdi
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Lamptron dokunmatik ekranlı yeni fan kontrolcüsünü gösterdi
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CVenturas 7 yıl
Erdi abi senin bir tek komponent demeni sevmiyorum onun dışında bir numarasın. Türkçede -ibilite eki alan sözcükler yoktur. Örnek: stabilite, mobilite, fonksiyonalite vb. Onun yerine kararlılık, taşınabilir cihazlar, işlevsellik gibi kelimeleri kullanırsanız tadından yenmez.

Seni hep takdir ederim Erdi abi başarılar
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Roinless~ 7 yıl
Çok şık gözüküyor ama bunlar parası olana tabi
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MxFxOx 7 yıl
dokunmatik ürünlere ayar oluyorum bakmadan kullanamıyorsun.
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meposion 7 yıl
Sade ve şık
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alito 7 yıl
her kanala 30 watt mı? toplam 30 watt olmasın bir yanlışlık var sanki.
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saintroyo 7 yıl alito
alito

her kanala 30 watt mı? toplam 30 watt olmasın bir yanlışlık var sanki.

kaliteli tüm fan kontroller zaten bunu verebiliyor, 45 watt verebilen bile var..
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Batuist 9 yıl
iyi bir fan kontrolcüsü almayı düşünüyordum.. bunun görüntüsü gerçekten çok hoş.. Umarım Türkiyeye gelir.. sırf fantezi olsun diye bile kasaya takılabilir.. gerçekten hoşuma gitti..
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_prozac_ 9 yıl
Çok şık.
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ahmetkep 9 yıl
Zengin işi..Hava atmak için bire bir.
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