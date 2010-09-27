Lamptron dokunmatik ekranlı yeni fan kontrolcüsünü gösterdi

Çin merkezli komponent üreticisi Lamptron, dokunmatik ekranlı yeni bir fan kontrolcüsü hazırlıyor. Özellikle fan kontrolcüleri üzerine yoğunlaşan ve hazırladığı modeller pazarda ses getiren firma, Touch adını verdiği yeni modeliyle, modifiye tutkunları ve hız aşırtma meraklılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. 118 x 31.5 mm büyüklüğünde ekrana sahip olan kontrolcüde herhangi bir fiziksel buton veya anahtar bulunmuyor. 6 fan kanalına sahip olan ve her kanala 30 Watt sağlayabilen kontrolcü, Siyah ve Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak.

Lamptron'dan yapılan açıklamaya göre, tatil sezonunda (yıl sonuna doğru) satışa sunulacak olan fan kotnrolcüsü için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.