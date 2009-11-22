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Leadtek DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modellerini duyurdu
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Leadtek, GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunun güç verdiği DirectX 10.1 destekli yeni modelleri, tercih edilen bellek teknolojisi ayırıyor. 512MB ve 1GB GDDR3 bellekli iki ve 512MB GDDR5 bellekli olmak üzere üç yeni kart hazırlayan Leadtek'in yeni modelleri, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Grafik işlem birimleri 550MHz'de, paralel işlemcileri ise 1340MHz'de çalışan yeni kartlar modeline göre 1580MHz, 2000MHz veya 3600MHz (GDDR5) bellek saat hızlarıyla geliyor. Çalışmak için ek güç girişine ihtiyaç duymayan ve üzerlerinde SLI konnektörü bulunmayan ekran kartları DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle geliyorlar.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video desteği sunan ayrıca 3DVision, CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartları 90 Avro'dan başlayan fiyatlarla pazara sunuluyorlar.


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Mertcan. 10 yıl
Son zamanlarda çok firma GT240 üzerinde çalışmaya başladı çok umutlular herhalde satışlardan.
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ay61n 10 yıl
sonucta herkes yuksek performansli pc toplayamiyo ucuz hazir sistem hazirlayan sirketler kullanabilirler bu urunu rakibide ati4670 gibi performansina bakilirsa, fiyatlarida yakin ne iyi ne kotu bi kart bence
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fukarakoala 10 yıl
atinin giriş seviyesindeki geniş yelpazesine karşı desemde eski bir kartı makyajlayıp satmaya zorlamakdan başka bişi değil üzerine para koyup en kötü 5xxx serisinden bişi alınması varken eski teknolojiyi napalım
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syler23 10 yıl
hakikaten yorum yapmak istemiyorum özellikle bu kart iiçin... neden firmalar bu kartı şimdi çıkarıyolar piyasayaa... ne gerek var
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