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Leadtek yenilenen GeForce GTX 260 EXTREME+ modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek yenilenen GeForce GTX 260 EXTREME+ modelini duyurdu
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Inno3D ve EVGA gibi firmalardan sonra 55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 260 modelini duyuran bir diğer isim de Leadtek oldu. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özellikle Extreme serisi yüksek performanslı modelleriyle dikkat çeken firma Ekim ayında duyurduğu WinFast GTX 260 EXTREME+ modelini nanometrik küçülmeye tabii tutulan yeni GPU ile güncelledi.

Leadtek'in yeni ekran kartı tasarım anlamında Nvidia'nın belirlediği çizgiyi ana hatları ile koruyor. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 216x paralel işlem birimine sahip olan yeni model 896MB GDDR3 bellek ile geliyor. Grafik işlemciis 602MHz'de çalışan yeni modelin bellekleri ise 1998MHz'de görev yapıyor ayrıca destek veren anakartlarda Triple SLI kurulumuna olanak tanınıyor.

DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteği sunan kart, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Nvidia'nın son dönemde üzerinde sıkça durduğu CUDA ve PhysX teknolojisiyle de uyumlu olan kart çift DVI ve HDTV konnektörü ile birlikte geliyor. Leadtek'in 55nm GT200b GPU'lu WinFast GTX 260 EXTREME+ modelinin 230 Avro'luk yurt dışı satış fiyatına sahip olması bekleniyor.


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OverClocK1ng 10 yıl
Evet ya Veyron manyak bişey. :)
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kurtbecer 10 yıl
bu mu extreme 25 mhz'lik artış
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seven44 10 yıl

Orjinalden alıntı: kurtbecer

bu mu extreme 25 mhz'lik artış


cok artmış yaw
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