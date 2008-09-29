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LED ekranlı dizüstü bilgisayarlar 2009'da pazarın %40'ını oluşturacak

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LED ekranlı dizüstü bilgisayarlar 2009'da pazarın %40'ını oluşturacak
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Geçtiğimiz günlerde 2010 sonuna kadar tüm dizüstü bilgisayarlarında LED backlight ekran kullanmayı hedeflediğini açıklayan Dell'den sonra elimize ulaşan yeni bilgiler, diğer üreticilerin de Dell'e benzer bir strateji planladığının ilk sinyallerini veriyor. Zira bu yıl sonu itibariyle LED backlit ekranlı dizüstü bilgisayar satışlarının toplam pazarın %15'ine ulaşması beklenirken, oranın önümüzdeki yıl içerisinde %30-40 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Cıvasız geri döndürülebilir yapısı ile dikkat çeken LED ekranlar yaygın olarak kullanılan CCFL tipi ekranlara oranla daha yüksek görüntü kalitesi ve daha uzun pil ömrü sunabiliyorlar.


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ecay 11 yıl
LED'e geçiş başladı ancak maliyeti çok artıracak muhtemelen.Görüntü kalitesi ve enerji tüketimi konusunda LED'den daha iyi bir teknoloji yok şu an.
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righteous@ 11 yıl
led ekran teknolojisi aynı zamanda daha parlak ekranda demek olmuyormu..daha fazla parlaklık daha fazla yansıma gibi...yani..
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