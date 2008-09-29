LED ekranlı dizüstü bilgisayarlar 2009'da pazarın %40'ını oluşturacak

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Geçtiğimiz günlerde 2010 sonuna kadar tüm dizüstü bilgisayarlarında LED backlight ekran kullanmayı hedeflediğini açıklayan Dell'den sonra elimize ulaşan yeni bilgiler, diğer üreticilerin de Dell'e benzer bir strateji planladığının ilk sinyallerini veriyor. Zira bu yıl sonu itibariyle LED backlit ekranlı dizüstü bilgisayar satışlarının toplam pazarın %15'ine ulaşması beklenirken, oranın önümüzdeki yıl içerisinde %30-40 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Cıvasız geri döndürülebilir yapısı ile dikkat çeken LED ekranlar yaygın olarak kullanılan CCFL tipi ekranlara oranla daha yüksek görüntü kalitesi ve daha uzun pil ömrü sunabiliyorlar.