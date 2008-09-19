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Lenovo Thinkpad 200 serisi iki yeni dizüstü bilgisayar hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo Thinkpad 200 serisi iki yeni dizüstü bilgisayar hazırladı
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IBM'in PC üretim departmanını satın alarak küresel oyuncu olma yolunda oldukça stratejik bir adım atan Çin'in en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Thinkpad serisi dizüstü bilgisayar serisini önümüzdeki günlerde iki yeni model ile genişletmeyi planlıyor.

Firmanın duyurmaya hazırlandığı yeni modelleri X200s ve X200t kompakt ve tablet PC formundaki yapılarıyla dikkat çekiyorlar. X200 serisi yeni dizüstü bilgisayarlar 12.1" boyutunda LCD ekrana (CCFL backlit 1280x800 çözünürlük, 1440x900 LED backlit) sahip olacaklar.

Intel'in düşük güç tüketimli Core 2 Duo (SL9400/SL9300/SU9300) işlemcilerinden güç alan X200 serisi yeni dizüstü bilgisayarların grafik operasyonlarından ise yine Intel tarafından hazırlanan ve firmanın en güncel grafik işlem birimi olan DirectX 10 destekli GMA 4500'ün sorumlu olduğu belirtiliyor.

4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarları, 80, 160, 250, 320 GB 5400 RPM / 100, 160, 200 GB 7200 RPM sabit disk veya 64/128 GB kapasiteli SSD diskler alternatifleriyle satın alınabilecek. Öte yandan 4,6 yada 8 hücreli pil ile kullanılabilecek.

WiFi, Gigabit ethernet, Bluetooth 2.0 ve ExpressCard adaptörü gibi donanımsal detayları da bulunan Thinkpad 200 serisi yeni dizüstü bilgisayarların önümüzdeki haftandan itibaren 2242$ ve 2323$ seviyesinden başlayan fiyatlar ile kullanıma sunulmaları bekleniyor.


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arsima 10 yıl
çok şık gerçekten adamlar çalışıyorlar ya biz yerimizde sayıyoruz heralde
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Pascal.Nouma 11 yıl
görünüme hastayım:)
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selcux 11 yıl
Gerçekten güzel bir alet. Fakat parmak izi okuyucu ekranın alt kısmına değil de standart klavye kısmına yapılsa daha rahat kullanım sağlardı diye düşünüyorum.
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