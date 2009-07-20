LG Cookie 9 ayda 5 milyon barajını aşmayı başardı

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Android tabanlı yeni telefonunu yaz sonunda duyurabileceği konuşulan LG, geçtiğimiz sene Kasım ayında lanse ettiği Cookie kod adlı LG-KP500 modelinin 5 milyon barajını aştığını açıkladı. Ülkemizde de satışa sunulan telefon gelen bilgilere göre, LG'nin güncel ürün gamı içerisinde satış hızı en yüksek telefon unvanına da sahip.

Lanse edildikten sonraki 14 hafta içerisinde 1 milyon barajını aşmayı başaran Cookie, 5 milyon adetlik satış rakamıyla dokunmatik ekranlı akıllı telefon pazarının da en başarılı temsilcilerinden birisi durumunda olduğu hatta pek çok Avrupa ülkesinde, en çok satanlar listesinde yer almaya devam ettiği bildiriliyor.

9 ay gibi bir sürede 5 milyon adet satmayı başaran Cookie sonrasında firmanın yeni modellerle benzer bir başarı sergileyip sergileyemeyeceğini ise zaman gösterecek.