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LG Cookie 9 ayda 5 milyon barajını aşmayı başardı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG Cookie 9 ayda 5 milyon barajını aşmayı başardı
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Android tabanlı yeni telefonunu yaz sonunda duyurabileceği konuşulan LG, geçtiğimiz sene Kasım ayında lanse ettiği Cookie kod adlı LG-KP500 modelinin 5 milyon barajını aştığını açıkladı. Ülkemizde de satışa sunulan telefon gelen bilgilere göre, LG'nin güncel ürün gamı içerisinde satış hızı en yüksek telefon unvanına da sahip.

Lanse edildikten sonraki 14 hafta içerisinde 1 milyon barajını aşmayı başaran Cookie, 5 milyon adetlik satış rakamıyla dokunmatik ekranlı akıllı telefon pazarının da en başarılı temsilcilerinden birisi durumunda olduğu hatta pek çok Avrupa ülkesinde, en çok satanlar listesinde yer almaya devam ettiği bildiriliyor.

9 ay gibi bir sürede 5 milyon adet satmayı başaran Cookie sonrasında firmanın yeni modellerle benzer bir başarı sergileyip sergileyemeyeceğini ise zaman gösterecek.


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sotoxs 9 yıl
reklam. iyi yada kötü, ama konuşuluyor hafızalarda yerini alıyor 300 küsür etsede etmesede.
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.i. 9 yıl
LG bu serisine wifi eklemezse motorolanın v3ü gibi olacak. Geç ekleyince bir anlamı kalmıyor artık yeni bir modeline wifi eklemeleri gerek.

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imset 9 yıl
arkadaşlar son zamanlarda yine bir LG teranesidir gidiyor niçin Renoir yada GC 900 telefon Türkiye de bulunmuyor hatta ithalatı bile yapılmıyor da COOKİ gizli gaz kokan yazılar ve yorumlarla satılmaya çalışılıyor naçizane bi türlü anlayabilmiş değilim anlayanıda dinlemeye hazırım varsa böle birisi beri gelsin yazık yazık hala üçüncü dünya ülkesiyiz vesselam
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sertacaygun 9 yıl
iPhone katili diyebilir miyiz ? Deriz...
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