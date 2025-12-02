Avrupa’daki Tesla’larda LG batarya krizi: Onarım neredeyse imkansız

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avrupa merkezli önde gelen bir elektrikli araç tamir ve araştırma uzmanı EV Clinic, Tesla Model 3 ve Model Y araçlarında kullanılan Çin üretimi LG bataryalarda “katastrofik” arıza oranları gözlemlediklerini açıkladı. Uzmanlar, bu bataryaların Panasonic üretimi paketlere kıyasla daha kısa ömürlü ve onarımı neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

LG bataryalı Tesla'lar risk altında

Tesla, Avrupa ve bazı Asya pazarlarında Long Range ve Performance modelleri için LG Energy Solution’ın Nanjing tesisinde üretilen NMC811 (Nikel-Mangan-Kobalt) hücrelerini kullanıyor.

Hırvatistan merkezli EV Clinic isimli bağımsız araştırma ve tamir merkezi, bu LG NCM811 paketlerle ilgili ciddi uyarılarda bulundu. Merkez, kendi verilerine göre Tesla’nın yüksek enerji yoğunluklu iki batarya paketinde önemli kalite farkları tespit ettiğini vurguladı. EV Clinic’in açıklamasına göre ABD üretimi Panasonic NCA paketleri onarılabilirken ve 400.000 km civarında hücre arızası görülürken, LG NCM paketleri yaklaşık 240.000 km’de ömrünü tamamlıyor.

Tam Boyutta Gör Daha da kritik olan nokta, arızaların yapısı. EV Clinic, LG paketlerinde görülen sorunların çoğunlukla tek bir hücreye bağlı olmadığını, modül genelinde yaygın bir bozulma olduğunu ve bu nedenle tek bir hücrenin değiştirilmesinin paketi kurtarmaya yetmediğini belirtiyor. Laboratuvar ölçümlerine göre LG hücrelerde iç direnç değerleri oldukça yüksek. Panasonic hücresine göre direncin neredeyse iki kat yüksek olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, tek bir modül değişimi pratik olarak sürdürülebilir değil çünkü geri kalan zayıf hücreler kısa sürede arızalanabiliyor.

Norveç'te kasımda satılan araçların neredeyse hepsi elektrikli 3 sa. önce eklendi

EV Clinic’in tavsiyesi ise oldukça net. LG bataryası arızalanan araç sahipleri ya ikinci el Panasonic paketle değiştirmeli ya da Tesla’dan tam batarya değişimi talep etmeli. Henüz bu sorunun Türkiye’de de satılan uzun menzilli Model Y’leri etkileyip etkilemediği belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

LG bataryalı Tesla Model Y ve Model 3’te ciddi sorunlar yaşanıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: