Avrupa’daki Tesla’larda LG batarya krizi: Onarım neredeyse imkansız

LG bataryalı Tesla'lar risk altında
Tesla, Avrupa ve bazı Asya pazarlarında Long Range ve Performance modelleri için LG Energy Solution’ın Nanjing tesisinde üretilen NMC811 (Nikel-Mangan-Kobalt) hücrelerini kullanıyor.
Hırvatistan merkezli EV Clinic isimli bağımsız araştırma ve tamir merkezi, bu LG NCM811 paketlerle ilgili ciddi uyarılarda bulundu. Merkez, kendi verilerine göre Tesla’nın yüksek enerji yoğunluklu iki batarya paketinde önemli kalite farkları tespit ettiğini vurguladı. EV Clinic’in açıklamasına göre ABD üretimi Panasonic NCA paketleri onarılabilirken ve 400.000 km civarında hücre arızası görülürken, LG NCM paketleri yaklaşık 240.000 km’de ömrünü tamamlıyor.
EV Clinic’in tavsiyesi ise oldukça net. LG bataryası arızalanan araç sahipleri ya ikinci el Panasonic paketle değiştirmeli ya da Tesla’dan tam batarya değişimi talep etmeli. Henüz bu sorunun Türkiye’de de satılan uzun menzilli Model Y’leri etkileyip etkilemediği belirsiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
