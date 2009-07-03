LG gelecek planlarını açıkladı; iPhone rakibi Black label serisi yolda

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Son bir kaç yıldır başarılı ürünlerini teknoloji severlerle buluşturarak önemli ölçüde yol alan LG Mobile, Motorola ve Sony Ericsson'un sergilediği olumsuz tablodan faydalanarak cep telefonu pazarında üçüncülük koltuğuna oturmuştu. Ancak sonuçlar LG Mobile için yeterli görülmemiş olacak ki Güney Koreli firmanın yöneticisi Ahn Seung-kwon, 2012 yılına kadar pazarda ikincilik için çabalayacaklarını belirtti.

Ahn Seung-kwon'nun yaptığı diğer açıklamalara göre mühendisler, ''Black label'' isimli yeni bir seri üzerinde çalışmakta. Black label'ın en önemli özelliği iPhone ile mücadele edecek olması. İkinci bir açıklamaya göre LG, pahalı zevkleri olan müşterileri unutmayarak Prada III'ün ilk sinyallerini verdi. Hatta firma bununla yetinmeyerek ayrı bir marka oluşturabilir. Nokia'nın Vertu'su gibi...

Güney Kore cephesinden gelecek haberleri merakla bekliyoruz. Bakalım firma ikincilik koltuğuna 2012 yılına kadar oturabilecek mi?

http://www.unwiredview.com/2009/07/02/lg-aims-for-2-spot-by-2012-plans-new-black-label-iphone-competitor-prada-iii-phone-and-extreme-premium-brand/