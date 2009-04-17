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LG Mobile, 2 milyon adet KM900 Arena satışı gerçekleştirdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,3b
1
24
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile, 2 milyon adet KM900 Arena satışı gerçekleştirdi
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Güney Koreli cep telefonu üreticisi LG Mobile, yaklaşık bir ay önce 1 milyon adet KM900 Arena ön siparişi aldığına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Bugün ise firma, dünya çapında 2 milyon ünite satışı gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attıklarını internette belirtti. 3.0 inç boyutundaki dokunmatik ekranıyla ön plana çıkan telefonun teknik detaylarını kısaca özetleyecek olursak dikkatimizi, dörtband GSM / HSDPA desteği, S-Class arayüzü, 3.5 mm jak girişi, 8 GB dahili bellek, microSD kart girişi, 5 MP kamera, otomatik odaklama, 720x480@30 FPS video kaydı, WI-FI, A-GPS, Bluetooth, tv çıkışı gibi özellikler çekiyor.


http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=zh-CN&tl=en&u=http://tech.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/Inc/2007cti-news-Tech-inc/Tech-Content/0,4703,12050905%2B122009041600287,00.html&prev=hp Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
LG km900 bir kere cok iyi bir işicilik cıkarmış,kullanılan materyal son derece kaliteli! islenmiş aliminyum kullanılmıski ben 1500 ytl ve üstünde cihazlarda bile bu başarıyı göremedim...buna iphone'de dahil!bir digeri,ekranın 3.inç olması ki bence fazlası mobil cihazlarda kesinlikle bozuyor,16milyon renge yüksek bir çözünürlük entegre etmişler cihaz burdada kesinlikle başarıyı yakalıyor...s.class arayüzü son derece şık ve işi baya bir kolaylastıran bir hamle olmuş,3.5 jak girisi(radyo,mp3)kesinlikle cok iyi calısıyor,wifi,ve eklenecek bir opera browserle bu cihaz bariz arayı açıyor...email,web te sörf sınıfının en iyisi kesinlikle zaten rakamlar bunu dogruluyor...işletim sistemi takıntınız yoksa,marka takıntınız yoksa kesinlikle başarılı bir cihaz,zaten marka yada işletim sistemi takıntınız varsada dediklerim sadece beni bağlar...
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sonkursun 10 yıl
merhaba arkadaslar LG ARENA inanın oldukca basarılı bir tlfn herşeyi ile benim görüşüm tabiki gayet 10 numara diyebilirim ben yurt dısından 325euroya aldım ve suan kullanmaktayım saygılar
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KayhanKaan 10 yıl
sonkursun telefonunu iyi günlerde kullan.Bende KM900 kullanıyorum ekranın ufak olması dışında hiç bir şikayetim yok.
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programc 10 yıl

sonkursun

merhaba arkadaslar LG ARENA inanın oldukca basarılı bir tlfn herşeyi ile benim görüşüm tabiki gayet 10 numara diyebilirim ben yurt dısından 325euroya aldım ve suan kullanmaktayım saygılar

oldukça duyarlı bir ekranı varmış.Acaba kıyaslarmısn iphone göre.Birde GPS için bir yazılım yokmuş.Doğrumu?Şimdiden sağol telefonu güle güle kullan..
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Devil01 10 yıl
Yahu Sanki Telefonu Babanızın Şirketi Üretiyormuş Gibi Kavga Ediyorsunuz Ya...
Başka Birşey Demiyorum...
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coolsten 10 yıl
[T]Türkiye'ye ne zaman gelecek bu model?
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husNUKE 10 yıl
samsung yazılım sorunlarını duzeltti mi, bir ara u700 kullandım. ondan sonra samsung telefonları elime almaya korkar hale geldim. Nasıl bu kadar kullanışsız bir arayuz merak ediyorum. Mesaj gondermek bile işkenceydi. Yeni modellerde arayuz nasıl.
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Figure 10 yıl

Orjinalden alıntı: husNUKE

samsung yazılım sorunlarını duzeltti mi, bir ara u700 kullandım. ondan sonra samsung telefonları elime almaya korkar hale geldim. Nasıl bu kadar kullanışsız bir arayuz merak ediyorum. Mesaj gondermek bile işkenceydi. Yeni modellerde arayuz nasıl.

Samsung ?
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cihangir151 10 yıl
bu kadar benzemesi normal sonucta telefonun ön yüzünün neredeyse tamamı ekran. bunu daha farklı bir şekle nasıl sokabilirsiniz ki? ekranı ikiye katlayacak yada üçgen yapacak haliniz yok bu yüzden bakın görün daha birbirine benzeyen ne kadar çok telefon olacak.
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sertacaygun 10 yıl
2 Milyon adet Cookie, 2 milyon da Arena... Adamlar iyi işi götürdüler...
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max975 10 yıl
ÖZELLİKLER GÜZEL FİYATIDA UYGUN TUTUYSA tabii satar.
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Piêr Dé Sans 10 yıl
Iphone a rakip olarak gördüğü cihaz niye iphone menüsüne sahip hala anlamış değilim.
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