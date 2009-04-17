LG Mobile, 2 milyon adet KM900 Arena satışı gerçekleştirdi

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Güney Koreli cep telefonu üreticisi LG Mobile, yaklaşık bir ay önce 1 milyon adet KM900 Arena ön siparişi aldığına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Bugün ise firma, dünya çapında 2 milyon ünite satışı gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attıklarını internette belirtti. 3.0 inç boyutundaki dokunmatik ekranıyla ön plana çıkan telefonun teknik detaylarını kısaca özetleyecek olursak dikkatimizi, dörtband GSM / HSDPA desteği, S-Class arayüzü, 3.5 mm jak girişi, 8 GB dahili bellek, microSD kart girişi, 5 MP kamera, otomatik odaklama, 720x480@30 FPS video kaydı, WI-FI, A-GPS, Bluetooth, tv çıkışı gibi özellikler çekiyor.

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