LG Mobile 2009 yılı 4. çeyrek sonuçlarını duyurdu; pazarda üçüncülük korunuyor

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(LG Mobile'ın 5 milyon satış barajını aşan modeli KP500 Cookie)

Nokia, Samsung ve Motorola gibi mobil iletişim devlerinin 2009 yılı 4. çeyrek sonuçlarını internette yayınlamasının ardından LG Mobile da beklenen sonuçları duyurdu.

2009'un 3. çeyreğinde 3.8 milyar dolarlık satış, 333 milyon dolar faaliyet karı gerçekleştiren Güney Koreli üreticinin satışları 4. çeyrekte 3.37 milyar dolara, faaliyet karı ise 58.1 milyon dolara kadar geriledi. 2008 yılının son çeyreğinde ise satışlar 3.55 milyar dolar, faaliyet karı 186.6 milyon dolar seviyesindeydi. Yıl bazında ele alırsak satışlar 2008'e göre %17.3 artarak 14.8 milyar dolara çıktı.

Global pazar payını %11.3 olarak tahminleyen firma 2010'da daha öteye taşımayı planlıyor.

http://www.lge.com/global/download/pdf/4Q09_Earnings_Eng_v8_final.pdf