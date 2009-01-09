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LG Mobile, yeni nesil telefonlarında çift mikrofon kullanmayı planlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,8b
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knight
Haber Editörü
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LG Mobile, dün Tüketici Elektroniği Fuarı'nda düzenlediği basın konferansında yeni nesil telefonlarına çift mikrofon entegre edeceklerini belirtti.

Konuşma esnasında karşımızdaki kişiye sesimizi duyuramadığımız anlar muhtemelen az değildir. LG'nin DSE olarak isimlendirdiği teknoloji sayesinde, telefon üzerindeki 1. mikrofon çevresel sesleri kaydederken, 2. mikrofon ise tamamen konuşan kişinin sesine odaklanıyor. DSE'nin kullanacağı çeşitli algoritmalar, yöntemler aracılığıyla da arka plandaki istenmeyen gürültülerin önemli ölçüde ayıklanacağı ifade ediliyor.

Çift mikrofonlu telefonların 2009'un 2. çeyreğinde tanıtılması LG Mobile'ın planları dahilinde yer alıyor.


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Hikmetotheron 10 yıl
Merhaba, çift mikrofonlu ilk cep telefonunu Sennheiser firması çıkardı ve bundan sonra diğer cep telefonu firmalarının da bu konuya eğilmesi beni gerçekten sevindirdi. Çünkü cep telefonun asıl işlevi sesli haberleşme olduğundan bu hususta elde edilecek verim de o derece önem arz etmektedir.
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kemalulubat 10 yıl
Güzel bir Olay.İnş,Gerçekleştirirler.Çift Mikrofon iyi olmuş.Bundan sonra boyle çıkarırlarsa iyi olur .Lg son zamanlarda güzel telefon çıkarmaya başladı.
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OT_MARİ 10 yıl
ben hep nokiadan baska telefon kullanmam diodum renoiri görene kadar onla beraber lg markasina merak sardim gercekten super telefonlar cikariolar ben arenayi almayi dusunuorum tabi piyasaya cikisi uzun olmaz ise
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Aspart 10 yıl
QMATRIS:
Kusura bakma ama dedigin sey gayet sacma. Mercek diye sanirim lensi kastediyorsun. Lenslerin video veya fotograf kalitesi acisindan bir farki yok.
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QMATRİS 10 yıl

Orjinalden alıntı: Aspart

QMATRIS:
Kusura bakma ama dedigin sey gayet sacma. Mercek diye sanirim lensi kastediyorsun. Lenslerin video veya fotograf kalitesi acisindan bir farki yok.


Evet mercek dediğim, lensle bir bütün olarak söyledim. Video kameralarda fotoğraf çekebiliyor ama, fotoğraf makinaları kadar iyi foto çekemiyor.
Aynı şekilde fotoğraf makinalarıda video kameralar kadar iyi video çekemiyor. Demekki ikisi bir arada olmuyor. Farkı yaratan parçası lens veya mercek olabilir diyorum.
Profesyonel fotoğrafçı değilim sadece amöterce bir tahmin yürüttüm.
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bordoomavii 10 yıl
bakınız motorola CrystalTalk. bir razr2 v8 kullanıcısı olarak böle bi teknoloji motoda var. tam olarak aynısımı bilmiyorum ama gerçekten çok işe yarıyor. telefondaki kişi yanımda konuşanı bile duymuyor.
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mcebi001 10 yıl

Orjinalden alıntı: bordoomavii

bakınız motorola CrystalTalk. bir razr2 v8 kullanıcısı olarak böle bi teknoloji motoda var. tam olarak aynısımı bilmiyorum ama gerçekten çok işe yarıyor. telefondaki kişi yanımda konuşanı bile duymuyor.


evet motonun kullandıgı teknolojiyi kulanmış birisi olarak çok başarılı buldugumu söyleyeyim karşı tarafta çok net beni duyuyordu ,tek sorun sanki herkesin sesi aynıymış gibi geliyordu bide yanımda konuşuyomuş hissi verdigi için garip oluyodu....
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grafiker 10 yıl
LG artık yalan söyleyenlere yönelik bir telefon yapmış mesela bskınıx dialog
bizimkisi.. abi şuan yoldayım arabayla geliyorum köprü sıkışık birazdan orda olcam
karşıtaraf.. olum araba sesi gelmiyor
bizimkisi .. abi benim tel lg dışardan gelen sesleri 2. bir mikrofon var o diğersesleri alıp abzorbe ediyor.
karşıtaraf ... abzorbemi? biraz düşünür ... yalancının
bizimklisi ... off ya nerden aldım bu telefonu kimse inanmıyor
:)
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TurQich 10 yıl
Bencede iyi olur. Zaten LG'de dikatimi ceken,karsi tarafin sesini cok acarsaniz kendi sesini duyabiliyor. Once bunu bir ariza dusundum,fakat aslinda sese duyarliligin gostergesiymis megersem. Sesi 2-3 seviyede acarsaniz,hem rahat duyuyorsunuz,hem karsi taraf sesini duymuyor.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
çevresel sesleri nediye duymak isteyelimki nerden varmışlar bu kanıya anlamış değilim
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..Knight.. 10 yıl
Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

çevresel sesleri nediye duymak isteyelimki nerden varmışlar bu kanıya anlamış değilim


Amaç çevresel seslerin önüne geçmek; karşı tarafa dinletmek değil.
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mert!! 10 yıl
lg aştı kendini renoirle tanıyabildim ama baya iyi firma
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