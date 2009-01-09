LG Mobile, yeni nesil telefonlarında çift mikrofon kullanmayı planlıyor

Haber Editörü
LG Mobile, dün Tüketici Elektroniği Fuarı'nda düzenlediği basın konferansında yeni nesil telefonlarına çift mikrofon entegre edeceklerini belirtti.
Konuşma esnasında karşımızdaki kişiye sesimizi duyuramadığımız anlar muhtemelen az değildir. LG'nin DSE olarak isimlendirdiği teknoloji sayesinde, telefon üzerindeki 1. mikrofon çevresel sesleri kaydederken, 2. mikrofon ise tamamen konuşan kişinin sesine odaklanıyor. DSE'nin kullanacağı çeşitli algoritmalar, yöntemler aracılığıyla da arka plandaki istenmeyen gürültülerin önemli ölçüde ayıklanacağı ifade ediliyor.
Çift mikrofonlu telefonların 2009'un 2. çeyreğinde tanıtılması LG Mobile'ın planları dahilinde yer alıyor.
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Kusura bakma ama dedigin sey gayet sacma. Mercek diye sanirim lensi kastediyorsun. Lenslerin video veya fotograf kalitesi acisindan bir farki yok.
Evet mercek dediğim, lensle bir bütün olarak söyledim. Video kameralarda fotoğraf çekebiliyor ama, fotoğraf makinaları kadar iyi foto çekemiyor.
Aynı şekilde fotoğraf makinalarıda video kameralar kadar iyi video çekemiyor. Demekki ikisi bir arada olmuyor. Farkı yaratan parçası lens veya mercek olabilir diyorum.
Profesyonel fotoğrafçı değilim sadece amöterce bir tahmin yürüttüm.
evet motonun kullandıgı teknolojiyi kulanmış birisi olarak çok başarılı buldugumu söyleyeyim karşı tarafta çok net beni duyuyordu ,tek sorun sanki herkesin sesi aynıymış gibi geliyordu bide yanımda konuşuyomuş hissi verdigi için garip oluyodu....
bizimkisi.. abi şuan yoldayım arabayla geliyorum köprü sıkışık birazdan orda olcam
karşıtaraf.. olum araba sesi gelmiyor
bizimkisi .. abi benim tel lg dışardan gelen sesleri 2. bir mikrofon var o diğersesleri alıp abzorbe ediyor.
karşıtaraf ... abzorbemi? biraz düşünür ... yalancının
bizimklisi ... off ya nerden aldım bu telefonu kimse inanmıyor
:)
Amaç çevresel seslerin önüne geçmek; karşı tarafa dinletmek değil.