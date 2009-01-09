LG Mobile, yeni nesil telefonlarında çift mikrofon kullanmayı planlıyor

LG Mobile, dün Tüketici Elektroniği Fuarı'nda düzenlediği basın konferansında yeni nesil telefonlarına çift mikrofon entegre edeceklerini belirtti.

Konuşma esnasında karşımızdaki kişiye sesimizi duyuramadığımız anlar muhtemelen az değildir. LG'nin DSE olarak isimlendirdiği teknoloji sayesinde, telefon üzerindeki 1. mikrofon çevresel sesleri kaydederken, 2. mikrofon ise tamamen konuşan kişinin sesine odaklanıyor. DSE'nin kullanacağı çeşitli algoritmalar, yöntemler aracılığıyla da arka plandaki istenmeyen gürültülerin önemli ölçüde ayıklanacağı ifade ediliyor.

Çift mikrofonlu telefonların 2009'un 2. çeyreğinde tanıtılması LG Mobile'ın planları dahilinde yer alıyor.