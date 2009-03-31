LG Mobile'dan alt segmentte konumlandırılan cep telefonu; GB210

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KM900 Arena, KC910 Renoir gibi üst segment cep telefonu çözümlerinin dışında multimedya özelliklerine önem vermeyen kullanıcıları da göz ardı etmeyen LG Mobile, monoblok tasarımlı GB210 modelini duyurdu.

Dual band GSM şebekesini destekleyen GB210, 106.2 x 46 x 13.8 mm ebatlarında dizayn edilmiş ve 1.77 inç, 128x160 piksel ekran barındırıyor. Telefonun 4 MB'lık dahili belleğini, microSD kartlar vasıtasıyla 4 GB'a kadar arttırabiliyoruz. Son olarak MP3, AAC, AAC + ve MPEG4 formatlarındaki dosyalara destek veren GB210'nun mayıs ayından itibaren Ukrayna'da 120$'a satılması planlanıyor. Diğer ülkelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Muhtemelen telefon, belli başlı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacaktır.

http://www.mobile-review.com/fullnews/main/index.shtml?23675#23675