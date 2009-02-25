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LG Mobile'dan farklı bir müzik telefonu daha; GM310

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,9b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'dan farklı bir müzik telefonu daha; GM310
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LG Mobile'dan farklı bir müzik telefonu daha; GM310
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LG Mobile'ın Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği müzik odaklı cep telefonu GM310'un yeni detayları üzerindeki sis perdesi kalktı.

Belirtilenlere göre 104.7 x 51.9 x 13.9 mm ebatlarında kızaklı tasarıma sahip GM310, üç band GSM ve çift band HSDPA şebekelerini destekliyor. Fotoğraflarda da görülebileceği gibi telefonun ön yüzünde dokunmaya duyarlı tuşlar mevcut. Telefonda 2.2 inç (~5.5 cm) boyutunda 240x320 piksel ekrana ve 1 GB kapasiteli dahili belleğe yer verilmiş. Belleği, microSDHC kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Anı yakalamak için arkasında 3 megapiksel çözünürlüklü kamera barındıran GM310, veri aktarımını USB girişi veya Bluetooth v2.1 üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Daha fazla müzik keyfi için Dolby Mobile teknolojisini ve 3.5 mm jak girişini unutmayan Güney Koreli firmanın, GM310'u ne zaman ve hangi fiyat seviyesinde piyasaya süreceği şu an belirsizliğini koruyor.


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Devil01 10 yıl
Artık 2 Müzik Tuşu Konulan Her Telefona "Müzik Telefonu" Deniyor...
SE WALKMAN Serisinden Ötesini Tanımam...
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kingcobra33 10 yıl
LG yine güzel iş çıkarmış ama birde ne zaman çıkıp geleceği belli olsa daha iyi olacak.
Dikkatimi çekti forumda hiç KM 501 kullanan yok mu.Almayı düşünüyorum.
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max975 10 yıl
güzel birşeye benziyor...
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drkayzer 10 yıl
belleğin 32ye kadar artırılması iyi olmuş
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eyz 10 yıl
biraz sanki NOKIA 5610 XPRESS MUSIC e benzememiş mi
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