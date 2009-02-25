LG Mobile'dan farklı bir müzik telefonu daha; GM310

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LG Mobile'ın Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği müzik odaklı cep telefonu GM310'un yeni detayları üzerindeki sis perdesi kalktı.

Belirtilenlere göre 104.7 x 51.9 x 13.9 mm ebatlarında kızaklı tasarıma sahip GM310, üç band GSM ve çift band HSDPA şebekelerini destekliyor. Fotoğraflarda da görülebileceği gibi telefonun ön yüzünde dokunmaya duyarlı tuşlar mevcut. Telefonda 2.2 inç (~5.5 cm) boyutunda 240x320 piksel ekrana ve 1 GB kapasiteli dahili belleğe yer verilmiş. Belleği, microSDHC kartlar aracılığıyla 32 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Anı yakalamak için arkasında 3 megapiksel çözünürlüklü kamera barındıran GM310, veri aktarımını USB girişi veya Bluetooth v2.1 üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Daha fazla müzik keyfi için Dolby Mobile teknolojisini ve 3.5 mm jak girişini unutmayan Güney Koreli firmanın, GM310'u ne zaman ve hangi fiyat seviyesinde piyasaya süreceği şu an belirsizliğini koruyor.