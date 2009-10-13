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LG Mobile'ın çevre dostu telefonu GD510 Pop ile ilgili yeni bilgiler gündeme geldi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12b
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4
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın 30 eylül tarihinde ''dünyanın en kompakt 3 inç dokunmatik ekranlı cep telefonu'' sloganıyla duyurduğu GD510 Pop ile ilgili yeni detaylar bugün gündeme geldi.

Samsung Blue Earth ile rekabet etmesi beklenen GD510 Pop, kutu içeriği dahil olmak üzere çevreye duyarlı şekilde tasarlanmış. Telefonda PVC, BFR, CFR gibi doğaya zararlı bileşenler bulunmuyor ve telefonun kutusu tamamen geri dönüşümlü. Bunların yanısıra bataryanın dolum işlemi tamamlanır tamamlanmaz telefon sesli uyarı veriyor ve ekranda özel mesaj beliriyor. Eco-tree ve eco-calculator gibi önceden yüklenmiş uygulamalar da seyahat esnasında araba yerine treni tercih ettiğimizde karbondioksit salımını ne kadar azaltabileceğimize dair bilgiler veriyor.

GD510'nun teknik özelliklerine geldiğimizde opsiyonel olarak satılması planlanan güneş paneli dikkat çekmekte. GD510, 10 dakika güneş ışığı altında bekletildiğinde kullanıcıya 2 dakika 15 saniye konuşma süresi; 180 dakikaya kadar bekleme süresi sağlıyor. Telefonun diğer özelliklerinin piyasada satışına devam edilen KP500 Cookie'den çok da farklı olduğu söylenemez. Quadband GSM şebekesi desteği, 3.0 inç 240x400 piksel 262.144 renk dokunmatik TFT ekran, hakeret sensörü, microSD kart desteği, 3 MP kamera, FM radyo, 900 mAh batarya, Bluetooth gibi özellikler göze çarpmakta.

LG GD510'un önümüzdeki günlerde Avrupa'ya dağıtımına başlanacağı belirtilirken fiyat hakkında açıklama yapılmadı.


http://www.lge.com/about/press_release/detail/22052_1.jhtml# Yorum Yaz
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Tanarri 10 yıl
kesinlikle güneş paneli tam benlik bişi telfonu sürekli şarj etmeyi unutuyorum hatta çok üşeniyorum diyebilirim xD olmadık anlard atam önemli anlarda özelikle batarya uyarısı sonrada tak kapanma bu gibi durumlardan bi nevze yırta bilirm özelikle yaz aylarında bayıldım bu olaya sırf bu yüzen almayı düşünebilirim
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XivA 10 yıl
o kadar bir güneş panelinin firmaya maliyeti çok düşüktür. bence artık bu paneller arka yüzde standart olmalı. kamera değil panel daha çok işimizi görür duyun bizi ey üreticiler.
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suslu76 10 yıl
güneş paneli kesinlikle çok iyi düşünülmüş
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sertacaygun 10 yıl
Güneş paneli güzel bir cidden.
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