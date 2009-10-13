LG Mobile'ın çevre dostu telefonu GD510 Pop ile ilgili yeni bilgiler gündeme geldi

LG Mobile'ın 30 eylül tarihinde ''dünyanın en kompakt 3 inç dokunmatik ekranlı cep telefonu'' sloganıyla duyurduğu GD510 Pop ile ilgili yeni detaylar bugün gündeme geldi.

Samsung Blue Earth ile rekabet etmesi beklenen GD510 Pop, kutu içeriği dahil olmak üzere çevreye duyarlı şekilde tasarlanmış. Telefonda PVC, BFR, CFR gibi doğaya zararlı bileşenler bulunmuyor ve telefonun kutusu tamamen geri dönüşümlü. Bunların yanısıra bataryanın dolum işlemi tamamlanır tamamlanmaz telefon sesli uyarı veriyor ve ekranda özel mesaj beliriyor. Eco-tree ve eco-calculator gibi önceden yüklenmiş uygulamalar da seyahat esnasında araba yerine treni tercih ettiğimizde karbondioksit salımını ne kadar azaltabileceğimize dair bilgiler veriyor.

GD510'nun teknik özelliklerine geldiğimizde opsiyonel olarak satılması planlanan güneş paneli dikkat çekmekte. GD510, 10 dakika güneş ışığı altında bekletildiğinde kullanıcıya 2 dakika 15 saniye konuşma süresi; 180 dakikaya kadar bekleme süresi sağlıyor. Telefonun diğer özelliklerinin piyasada satışına devam edilen KP500 Cookie'den çok da farklı olduğu söylenemez. Quadband GSM şebekesi desteği, 3.0 inç 240x400 piksel 262.144 renk dokunmatik TFT ekran, hakeret sensörü, microSD kart desteği, 3 MP kamera, FM radyo, 900 mAh batarya, Bluetooth gibi özellikler göze çarpmakta.

LG GD510'un önümüzdeki günlerde Avrupa'ya dağıtımına başlanacağı belirtilirken fiyat hakkında açıklama yapılmadı.