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LG Mobile'ın kızaklı telefonu BL42 yüzünü gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
24,7b
1
6
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın kızaklı telefonu BL42 yüzünü gösterdi
Tam Boyutta Gör
LG Mobile'ın kızaklı telefonu BL42 yüzünü gösterdi
Tam Boyutta Gör

LG Mobile'ın kızaklı telefonu BL42 yüzünü gösterdi
Tam Boyutta Gör
LG Mobile'ın kızaklı telefonu BL42 yüzünü gösterdi
Tam Boyutta Gör

LG Mobile'ın kızaklı telefonu BL42 yüzünü gösterdi
Tam Boyutta Gör

Cep telefonu pazarında Samsung'un ardından gelerek üçüncülüğü elinde tutan LG Mobile, geçtiğimiz günlerde BL40 modeline ilişkin bazı bilgileri ve fotoğrafları bizlerle paylaşmıştı. Bugün, sürpriz şekilde ''BL42'' kod adlı farklı bir cep telefonunun fotoğrafları Hollandalı Allaboutphones sitesinde gün yüzüne çıktı.

Menü tuş yapısı ve kızaklı dizaynıyla bir önceki nesil Chocolate'ı andıran BL42 ile ilgili XML dosyası dışında fazla bir bilgi bulunmuyor. Telefonun bilinen özellikleri arasında 240x320 piksel çözünürlüğünde ekran, Schneider Kreuznach optiklerinden güç alan kamera ve flaş yer almakta. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

XML dosyası için tıklayın


http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=tr&js=y&u=http%3A%2F%2Fwww.allaboutphones.nl%2Fnieuws%2F3054%2FLG-BL42-Chocolate-is-eveneens-een-nieuwe-telg-in-de-Black-Labelserie-van-LG.html&sl=auto&tl=en&history_state0= Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
Güzel ürün bence...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
neki şimdi bu ne gereği vardı LG cholate yi tekrar çıkarmaa
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Momo-Oz 10 yıl
Lg chocolate nın aynısı be bu :D
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x1650Pro 10 yıl
uzun bir telefona benziyor
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CoreXXX 10 yıl
üst tuşların dokunmatik olması özellikle çok kullananlar için acayip gıcık bir olay başınıza gelirse anlarsınız:D
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Fettah34 10 yıl
İki maraknın tasarim çizgisine bayılıyorum...

Biri Apple, diğeri LG..
LG bir de şu Java huyundan vazgeçse, Android'e yönelse süper olacak...

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