LG Mobile'ın kızaklı telefonu BL42 yüzünü gösterdi

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Cep telefonu pazarında Samsung'un ardından gelerek üçüncülüğü elinde tutan LG Mobile, geçtiğimiz günlerde BL40 modeline ilişkin bazı bilgileri ve fotoğrafları bizlerle paylaşmıştı. Bugün, sürpriz şekilde ''BL42'' kod adlı farklı bir cep telefonunun fotoğrafları Hollandalı Allaboutphones sitesinde gün yüzüne çıktı.

Menü tuş yapısı ve kızaklı dizaynıyla bir önceki nesil Chocolate'ı andıran BL42 ile ilgili XML dosyası dışında fazla bir bilgi bulunmuyor. Telefonun bilinen özellikleri arasında 240x320 piksel çözünürlüğünde ekran, Schneider Kreuznach optiklerinden güç alan kamera ve flaş yer almakta. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

XML dosyası için tıklayın