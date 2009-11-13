Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG SB210; Golf oyuncularına özel cep telefonu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,8b
1
7
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Farklı tüketici gruplarının ilgisini çekmeye çalışan Güney Kore merkezli LG Mobile, golf oyuncularına özel cep telefonunu tanıttı. SB210 kod adlı yeni telefon, 280 farklı golf alanı haritasıyla ve golfle alakalı servislerle birlikte geliyor.

111 x 55 x 12.3 mm ebatlarında - 106 gram ağırlığında tasarlanan SB210, 3 inç 240x400 piksel dokunmatik ekran, 242 MB dahili bellek, microSD kart desteği, 3 MP çözünürlüğünde kamera, GPS, dijital pusula ve kalori ölçer gibi özelliklere sahip. LG SB210'un SKT aracılığıyla 539$ (638.000 KRW) civarında Güney Kore'de bu ay satışa sunulması planlanıyor.

 


http://www.lg.co.kr/press/lgnews/news/news_view.jsp?section=obj_news&from=search&page=1&press_no=13640&search_kind=&search_word= Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Momo-Oz 10 yıl
işiniz gücünüz yokmu sizin yaa :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gHost. 10 yıl



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visceroid 10 yıl
Çok gereksiz yaaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerrar12 10 yıl
Golf meraklılarını bile düşünen bir marka, LG'ye helal olsun.
Yalnız şu smartphone'ları daha fazla merak uyandırıyor bende,
zira Lg herzaman zirveye oynayan ve zirveyi de gerçekten hakeden bir marka.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Mario & Sonic at the Olympic Winter Games İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim