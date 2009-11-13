LG SB210; Golf oyuncularına özel cep telefonu

Haber Editörü
Farklı tüketici gruplarının ilgisini çekmeye çalışan Güney Kore merkezli LG Mobile, golf oyuncularına özel cep telefonunu tanıttı. SB210 kod adlı yeni telefon, 280 farklı golf alanı haritasıyla ve golfle alakalı servislerle birlikte geliyor.
111 x 55 x 12.3 mm ebatlarında - 106 gram ağırlığında tasarlanan SB210, 3 inç 240x400 piksel dokunmatik ekran, 242 MB dahili bellek, microSD kart desteği, 3 MP çözünürlüğünde kamera, GPS, dijital pusula ve kalori ölçer gibi özelliklere sahip. LG SB210'un SKT aracılığıyla 539$ (638.000 KRW) civarında Güney Kore'de bu ay satışa sunulması planlanıyor.
http://www.lg.co.kr/press/lgnews/news/news_view.jsp?section=obj_news&from=search&page=1&press_no=13640&search_kind=&search_word= Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yalnız şu smartphone'ları daha fazla merak uyandırıyor bende,
zira Lg herzaman zirveye oynayan ve zirveyi de gerçekten hakeden bir marka.