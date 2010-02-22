LG: Windows Mobile, Android ve iPhone OS ayakta kalacak

Faaliyet gösterdikleri hemen alanda birbirlerinin rakibi olan Güney Kore merkezli iki dev; Samsung ve LG, mobil işletim sistemleri konusunda farklı düşünüyorlar. Akıllı telefonlarında kullanmak üzer ekendi işletim sistemini geliştirmeye karar vererek, Bada platformu için çalışmalarına başlayan Samsung'un aksine LG, yakın dönem için kendi geliştireceği bir işletim sistemi planlamıyor.

LG'nın mobil iş biriminin en yetkili isimlerinden biri olan başkan yardımcısı Scott Ahn tarafından yapılan açıklamaya göre, LG'nin önümüzdeki 2-3 yılı kapsayan mobil stratejisinde özel bir işletim sistemi geliştirme planı bulunmuyor. Windows Mobile 7 ve Android tabanlı çözümler sunarak, cihazlara yoğunlaşacaklarını belirten Ahn, özelleştirilmiş içerik ve ekstra servislere yoğunlaşacaklarını söyledi.

Scott Ahn'ın açıklamasındaki en dikkat çekici belkide tartışmaya en açık nokta ise mobil işletim sistemleriyle ilgili öngörüsü. Zira Ahn, önümüzdeki yıllarda sadece üç mobil platformun ayakta kalacağını, bunların Windows Phone (Windows Mobile), Android ve iPhone OS olacağını iddia etti.

Peki siz ne düşünüyorsunuz; Symbian, RIM ve MeeGo gibi farklı platform çözümleri uzun soluklu yarışta bahsi geçen işletim sistemlerinin gerisinde mi kalacaklar ?