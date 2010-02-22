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LG: Windows Mobile, Android ve iPhone OS ayakta kalacak

9 yıl
13,8b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Faaliyet gösterdikleri hemen alanda birbirlerinin rakibi olan Güney Kore merkezli iki dev; Samsung ve LG, mobil işletim sistemleri konusunda farklı düşünüyorlar. Akıllı telefonlarında kullanmak üzer ekendi işletim sistemini geliştirmeye karar vererek, Bada platformu için çalışmalarına başlayan Samsung'un aksine LG, yakın dönem için kendi geliştireceği bir işletim sistemi planlamıyor.

LG'nın mobil iş biriminin en yetkili isimlerinden biri olan başkan yardımcısı Scott Ahn tarafından yapılan açıklamaya göre, LG'nin önümüzdeki 2-3 yılı kapsayan mobil stratejisinde özel bir işletim sistemi geliştirme planı bulunmuyor. Windows Mobile 7 ve Android tabanlı çözümler sunarak, cihazlara yoğunlaşacaklarını belirten Ahn, özelleştirilmiş içerik ve ekstra servislere yoğunlaşacaklarını söyledi.

Scott Ahn'ın açıklamasındaki en dikkat çekici belkide tartışmaya en açık nokta ise mobil işletim sistemleriyle ilgili öngörüsü. Zira Ahn, önümüzdeki yıllarda sadece üç mobil platformun ayakta kalacağını, bunların Windows Phone (Windows Mobile), Android ve iPhone OS olacağını iddia etti.

Peki siz ne düşünüyorsunuz; Symbian, RIM ve MeeGo gibi farklı platform çözümleri uzun soluklu yarışta bahsi geçen işletim sistemlerinin gerisinde mi kalacaklar ?


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@nano@ 9 yıl
symbian gibi beleş ve uygulaması bol olan başka işletim sistemi yok.. olsaydı zaten ben onu kullanırdım :)
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marikanwap 9 yıl

@nano@

symbian gibi beleş ve uygulaması bol olan başka işletim sistemi yok.. olsaydı zaten ben onu kullanırdım :)


WM ile iPhoneOS zaten Mars'lılar için:) Sen dünyalısın:) Mars'tan ne haberin olcak:)))
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Public_Enemy 9 yıl
Symbian bir şekilde ayakta kalacaktır, şu an açık kaynağa dönmesi,hali hazırda çok yaygın olması, uygulama çokluğu dikkate alındığında , Symbian'ın epeyce avantajı var.
Bada konusunda yorum yapmak için erken, çok fazla şans vermiyorum ama Samsung'un altına girdiği her işten başarı ile çıkan bir firma olması kesin hükümde bulunmamı engelliyor.
LG'nin politikasına gelince, hali hazırda kullanabilecekleri açık kaynaklı işletim sistemleri varken, bir yenisini yapmak yerine, eforlarını bunlar üzerinde çalışacak uygulamalara harcamak istemeleri bence çok daha akıllıca.
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Tolgá 9 yıl
symbian kolay kolay bitmez symbian 3 rakip olabilir her anlamda
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mobylette 9 yıl
ne mi düşünüyorum..sümsük manyağı yapası geliyor insanın. çenelerine çenelerine vurucaksın bolelerinin.
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cssbaycelebi 9 yıl
smbian bitmez bomba gibi geliyor.
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DH Misafiri 9 yıl
cok mantıklı kanımca w.m denemedim ama
symbian cok dandik bi sistem os u deneyin sonra symbian dan nefret edeceksiniz
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Erasmus78 9 yıl
Gecebekcisi çok sinirlenecek bu adama. :)))
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FKRKN 9 yıl
SYMBİAN AYALTA KALIR ÇÜNKÜ NOKİANIN TEMEL OMURGASI...DİĞER İŞLETİM SİSTEMLERİ BAĞIMSIZ...ÜRETİCİNİ TAKDİRİNE BAĞLI AMA SYMBİAN NOKİA YA AİT NOKİA AYAKTA KALAMASSA SYMBİAN DA AYAKTA KALAMAZ....BEN BUNA İNANMIYORUM.SYMBİAN BANA GÖRE HALA ENİYİ İŞLETİM SİSTEMİ VE DE AYAKTA KALIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM..HER DÜŞÜNCEYE DE SAYGILIYIM
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