Telefonlardan alınan Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisine zam: Yeni oran %1,2

50 bin TL'lik telefona 100 TL zam
Bu artışın telefon fiyatlarına etkisi epey düşük miktarda olacak. Örneğin bugün 50.000 TL’ye satılan bir cep telefonu, 3 Ocak 2026'dan itibaren 50.100 TL’ye satılacak. 25.000 TL’lik bir telefonda 50 TL, 100.000 TL’lik telefonda ise 200 TL’lik bir zam göreceğiz. 3 Ocak 2026 tarihinde fiyatlar artacak.
Telefonların vergisiz fiyatı üzerine sırasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi, ardından TRT bandrol ücreti, ÖTV ve KDV ekleniyor. Bu nedenle %1’den %1,2’ye çıkan oran, yalnızca doğrudan değil, diğer vergi kalemleri üzerinden de dolaylı bir artışa yol açacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vergi aldığı televizyon, monitör, radyo ve kameralardaki vergi oranında bir değişiklik olmadı. Bu cihazlardan yüzde 2 oranında ek vergi alınmaya devam edilecek.
