Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telefonlardan alınan Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisine zam: Yeni oran %1,2

    Telefonlardan alınan yüzde 1 oranındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi, 3 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 1,2 oranına yükselecek. Telefon fiyatlarında yaklaşık 100 TL'lik artış olacak.

    Telefonlardan alınan Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisine zam
    2020 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından cep telefonlarından yüzde 1 oranında ek vergi alınıyor. Hem ithal edilen hem de Türkiye’de üretilen telefonlara uygulanan yüzde 1 oranındaki ek vergiye zam geliyor. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 3 Ocak 2026 tarihinden itibaren cep telefonlarından alınan Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi %1’den %1,2’ye yükselecek.

    50 bin TL'lik telefona 100 TL zam

    Bu artışın telefon fiyatlarına etkisi epey düşük miktarda olacak. Örneğin bugün 50.000 TL’ye satılan bir cep telefonu, 3 Ocak 2026'dan itibaren 50.100 TL’ye satılacak. 25.000 TL’lik bir telefonda 50 TL, 100.000 TL’lik telefonda ise 200 TL’lik bir zam göreceğiz. 3 Ocak 2026 tarihinde fiyatlar artacak.

    Telefonlardan alınan Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisine zam Tam Boyutta Gör

    Telefonların vergisiz fiyatı üzerine sırasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi, ardından TRT bandrol ücreti, ÖTV ve KDV ekleniyor. Bu nedenle %1’den %1,2’ye çıkan oran, yalnızca doğrudan değil, diğer vergi kalemleri üzerinden de dolaylı bir artışa yol açacak.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vergi aldığı televizyon, monitör, radyo ve kameralardaki vergi oranında bir değişiklik olmadı. Bu cihazlardan yüzde 2 oranında ek vergi alınmaya devam edilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    the flying dutchman +71 Kartal Göz +61 power-pc +54 dekareme +52 yellowcanary56 +52 fduz +46 V4LKyR +45 Kurshoo +39 Stoneiron04 +37 ShinQda +36
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    40 Kişi Okuyor (8 Üye, 32 Misafir) 11 Masaüstü 29 Mobil
    KaRTaL7070, Karkoc43, raziel82 ve 2 üye daha okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    3203 kez okundu.
    27 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    telefon, Türkiye Haberleri ve
    4 etiket daha vergi zam Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,1b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı367b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    suzuki grand vitara 2.0 araç mahrumiyet bedeli itiraz biten puzzle halıdan nasıl çıkarılır nasılsın sorusuna komik cevap park halinde fren sertleşmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum