LG, yapay zekalı buzdolabı ve akıllı fırınını tanıttı

LG SIGNATURE yapay zekalı buzdolabı neler sunuyor?
Smart InstaView modeli, ThinQ Food özelliklerini ekliyor. Dahili kamera, buzdolabında ne saklandığını algılıyor, mevcut malzemelere göre tarifler öneriyor ve alternatifler tavsiye ediyor. Bu özellikler kullanılmadığında, T-OLED InstaView paneli görsel içerik gösteriyor ve mutfağa uyum sağlıyor.
LG SIGNATURE akıllı fırın neler sunuyor?
Tasarım, sade yatay çizgiler, altın vurgular ve detaylı işçilikle LG SIGNATURE'ın minimal stilini koruyor. LG, üç tasarım koleksiyonu sunuyor: Kusursuz, İkonik ve Özel. Bunlar, yüksek performansı korurken farklı malzemeler ve stiller sunuyor.
LG'nin tüm ürün koleksiyonu, 6-9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek CES 2026 fuarında sergilenecek.