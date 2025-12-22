Giriş
    LG, yapay zekalı buzdolabı ve akıllı fırınını tanıttı

    LG, CES 2026'da sergileyeceği yapay zekalı ev ürünlerini tanıttı. Güçlü yapay zeka özellikleriyle üstün tasarımı bir araya getiren LG SIGNATURE serisinin yeni üyeleri akıllı buzdolabı ve ocaklı fırın.

    LG SIGNATURE ​​​​​​​AI Refrigerator & Oven CES 2026 Tam Boyutta Gör
    LG Electronics, LG SIGNATURE markasının onuncu yılına özel yeni yapay zekalı ev ürünlerini tanıttı. Güncellenen ürün yelpazesi, kullanıcıların ev aletleriyle nasıl etkileşim kurduğunu öğrenen ve ayarları otomatik olarak ayarlayan LG'nin AI Core-Tech platformu üzerinde çalışıyor. Sistem, ev aletlerinin elle ayarlama gerektirmeden kullanımını kolaylaştırmak için üretken yapay zekâyı kullanıyor.

    LG SIGNATURE yapay zekalı buzdolabı neler sunuyor?

    LG yapay zekalı buzdolabı özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ana ürün, büyük dil modeli teknolojisine dayalı yapay zekaya sahip yeni LG SIGNATURE Buzdolabı. 6.8 inç LCD ekran aracılığıyla doğal bir şekilde konuşulabiliyor. AI Fresh fonksiyonu, kapının ne sıklıkla açıldığına bağlı olarak sıcaklık değişimlerini takip ediyor ve muhtemelen kullanılacak zamandan iki saat öncesine kadar içini önceden soğutuyor.

    Smart InstaView modeli, ThinQ Food özelliklerini ekliyor. Dahili kamera, buzdolabında ne saklandığını algılıyor, mevcut malzemelere göre tarifler öneriyor ve alternatifler tavsiye ediyor. Bu özellikler kullanılmadığında, T-OLED InstaView paneli görsel içerik gösteriyor ve mutfağa uyum sağlıyor.

    LG SIGNATURE akıllı fırın neler sunuyor?

    LG yapay zekalı fırın özellikleri Tam Boyutta Gör
    LG SIGNATURE Ocak, gurme yapay zeka özelliğiyle geliyor. Dahili kamera 85'ten fazla yemeği tanıyor ve doğru pişirme sıcaklığını ve süresini otomatik olarak ayarlıyor. AI Browning özelliği, ekmeğin pişmesini takip ediyor ve seçilen kızarma seviyesine ulaştığında ThinQ uygulaması üzerinden bildirim gönderiyor. Pişirme gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor, bittiğinde hızlandırılmış bir pişme videosu alınabiliyor ve telefondan paylaşılabiliyor.

    Tasarım, sade yatay çizgiler, altın vurgular ve detaylı işçilikle LG SIGNATURE'ın minimal stilini koruyor. LG, üç tasarım koleksiyonu sunuyor: Kusursuz, İkonik ve Özel. Bunlar, yüksek performansı korurken farklı malzemeler ve stiller sunuyor.

    LG'nin tüm ürün koleksiyonu, 6-9 Ocak tarihleri ​​arasında Las Vegas’ta düzenlenecek CES 2026 fuarında sergilenecek.

