LG'den Çevre Dostu Cep Telefonları

LG, bütün mobil cihazlarında, daha düşük emisyonlu eko-magnezyum kullanacak

Mobil iletişimde yenilikçi teknolojileriyle dünya lideri LG Electronics (LG), 2012’den itibaren cep telefonlarının içindeki konvansiyonel magnezyumun tamamının, yeni bir tür çevre dostu magnezyum alaşımı olan eko-magnezyum’la değiştirileceğini açıkladı. Verilen bu kararla, nihai ürün kalitesi etkilenmeksizin, kalıba döküm sürecindeki sera gazı emisyonu yaklaşık 24.000 kat azalacak.

Finansmanı Kore devleti tarafından sağlanan eko-magnezyum, Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirildi. Eko-Magnezyum, üretim esnasında neredeyse hiç kükürt heksaflorit (SF6) çıkarmıyor. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli, kükürt heksafloritten, şu ana kadar görülen en tesirli sera gazlarından biri olarak bahsediyor. Cep telefonlarındaki konvansiyonel magnezyumun yerini eko-magnezyum’un alması, karbondioksit emisyonlarını LG tarafından üretilen her telefon başına dört kilogram azaltacak.

LG Electronics Başkanı ve Sorumlu Teknik Yöneticisi Dr. Skott Ahn, “Eko-Magnezyum, LG’yi, çevreye karşı daha sorumlu üretimin liderlerinden biri haline getirmek için süregelen çabalarımız kapsamındaki ana stratejilerimizden biri. Eko-Magnezyum’a yapılan bu geçiş, hem LG’nin, hem de müşterilerimizin, dünyayı gelecek nesiller için daha temiz kılma konusunda kayda değer bir rol oynamasını sağlayacak.”

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