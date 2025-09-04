Dünyanın ilk sodyum iyon pilli taşınabilir güç istasyonu tanıtıldı

Bluetti Pioneer Na özellikleri
Pioneer Na isimli cihaz, AC ve USB çıkışlarını barındırıyor ve 1.500 W sürekli güç sağlayabiliyor. Bu sayede evdeki çoğu cihazı veya kamp ekipmanını çalıştırabiliyor. Ayrıca 500 W’a kadar güneş paneli girişini de destekliyor. Asıl dikkat çekici nokta ise, firmanın dünyada ilk olarak nitelendirdiği 900 Wh kapasiteli sodyum iyon bataryaya sahip olması.
Sodyum iyon kimyanın avantajı, cihazın çok düşük sıcaklıklarda da kullanılabilmesi. Taşıanbilir güç istasyonu, performansı biraz azalsa da -15°C’ye kadar şarj olabiliyor, -25°C’ye kadar da cihazlara güç sağlayabiliyor. Karşılaştırmak gerekirse, yeni nesil lityum demir fosfat (LFP) bataryaların 0°C altında şarj edilmemesi ve -20°C’nin altındaki sıcaklıklarda çalıştırılmaması öneriliyor.
Ancak bu bataryaların dezavantajları da bulunuyor. Sodyum iyon hücre üretiminde tedarik zinciri henüz gelişmemiş durumda ve enerji yoğunlukları LFP bataryalara göre daha düşük. Bu da aynı kapasitede daha ağır, daha büyük ve daha pahalı olmaları anlamına geliyor.
Pioneer Na’nın ağırlığı 16 kg, ölçüleri ise 340 x 247 x 317 mm. Karşılaştırmak gerekirse, Bluetti’nin 1 kWh LFP bataryalı, 1.800W çıkışlı ve iki kat daha yüksek güneş girişi sunan Elite 100 V2 modeli sadece 11,5 kg ağırlığında ve 320 x 215 x 250 mm boyutlarında. Özetle Pioneer Na, esasen aşırı soğuk koşullarda kullanmak isteyenler için avantajlı konumda.
Pioneer Na, 15 Ekim’de küresel satışa sunulacak ancak fiyat henüz açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: