    Dünyanın ilk sodyum iyon pilli taşınabilir güç istasyonu tanıtıldı

    Bluetti, dünyanın ilk sodyum iyon pil tabanlı taşınabilir güç istasyonunu tanıttı. Çok soğuk koşullarda dahi çalışabilen 900 Wh kapasiteli cihazın özellikleri neler?

    Dünyanın ilk sodyum iyon pilli taşınabilir güç kaynağı tanıtıldı
    Bluetti, IFA 2025’te dünyanın ilk sodyum iyon pil tabanlı taşınabilir güç istasyonunu tanıttı.

    Bluetti Pioneer Na özellikleri

    Pioneer Na isimli cihaz, AC ve USB çıkışlarını barındırıyor ve 1.500 W sürekli güç sağlayabiliyor. Bu sayede evdeki çoğu cihazı veya kamp ekipmanını çalıştırabiliyor. Ayrıca 500 W’a kadar güneş paneli girişini de destekliyor. Asıl dikkat çekici nokta ise, firmanın dünyada ilk olarak nitelendirdiği 900 Wh kapasiteli sodyum iyon bataryaya sahip olması.

    Sodyum iyon kimyanın avantajı, cihazın çok düşük sıcaklıklarda da kullanılabilmesi. Taşıanbilir güç istasyonu, performansı biraz azalsa da -15°C’ye kadar şarj olabiliyor, -25°C’ye kadar da cihazlara güç sağlayabiliyor. Karşılaştırmak gerekirse, yeni nesil lityum demir fosfat (LFP) bataryaların 0°C altında şarj edilmemesi ve -20°C’nin altındaki sıcaklıklarda çalıştırılmaması öneriliyor.

    Dünyanın ilk sodyum iyon pilli taşınabilir güç kaynağı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    LFP gibi, sodtum iyon piller de termal kaçak riski barındırmıyor ve 4.000’den fazla şarj döngüsüne dayanabiliyor. Yani her gün kullanılsa bile 10 yıl sonra kapasitesinin hala yüzde 70'ini koruyabiliyor. Ayrıca sodyum kolay bulunabilen bir element olduğu için, kobalt veya lityum gibi nadir elementlerin kullanımını da gerektirmiyor.

    Ancak bu bataryaların dezavantajları da bulunuyor. Sodyum iyon hücre üretiminde tedarik zinciri henüz gelişmemiş durumda ve enerji yoğunlukları LFP bataryalara göre daha düşük. Bu da aynı kapasitede daha ağır, daha büyük ve daha pahalı olmaları anlamına geliyor.

    Pioneer Na’nın ağırlığı 16 kg, ölçüleri ise 340 x 247 x 317 mm. Karşılaştırmak gerekirse, Bluetti’nin 1 kWh LFP bataryalı, 1.800W çıkışlı ve iki kat daha yüksek güneş girişi sunan Elite 100 V2 modeli sadece 11,5 kg ağırlığında ve 320 x 215 x 250 mm boyutlarında. Özetle Pioneer Na, esasen aşırı soğuk koşullarda kullanmak isteyenler için avantajlı konumda.

    Pioneer Na, 15 Ekim’de küresel satışa sunulacak ancak fiyat henüz açıklanmadı.

