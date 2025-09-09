Yurt dışı çıkış harcı zamlandı, 13 ayda yediye katlandı

Yurt dışı çıkış harcı 1000TL oldu
Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile yurt dışı çıkış harcı yüzde 42 civarında zamlanarak 1000TL oldu. Hatırlanacağı üzere 1 Ocak 2025 itibariyle 500TL seviyesinden 710TL seviyesine yükseltilmişti.
12 Ağustos 2024 tarihinde 150TL seviyesinden 500TL seviyesine yükselen yurt dışı çıkış harcının 1 Ocak 2026 itibariyle de en az 1500TL olması bekleniyor. Geçen yıl gündeme gelen bir raporda yurt dışı çıkış harcının 1750TL civarına kadar artması gerektiği vurgulanmıştı. 2026 yılı içerisinde bu rakama ulaşılmış hatta geride bırakılmış olacak.
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?