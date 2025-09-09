Giriş
    Yurt dışı çıkış harcı zamlandı, 13 ayda yediye katlandı

    Resmi Gazete’de bu gece yayınlanan düzenleme ile yurt dışı çıkış harcı 710TL seviyesinden 1000TL seviyesine yükseltildi. Ekonomi yönetimi bu kaleme öncelik vermiş durumda. 

    Yurt dışı çıkış harcı Tam Boyutta Gör
    Yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarından alınan harç bu yıl içerisinde bir kez daha zamlandı. Ocak 2026 yılında beklenen zam Eylül ayında gelince yaklaşık 13 ayda yurt dışı çıkış harcı da neredeyse 7 kat artmış oldu. 

    Yurt dışı çıkış harcı 1000TL oldu

    Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile yurt dışı çıkış harcı yüzde 42 civarında zamlanarak 1000TL oldu. Hatırlanacağı üzere 1 Ocak 2025 itibariyle 500TL seviyesinden 710TL seviyesine yükseltilmişti. 

    12 Ağustos 2024 tarihinde 150TL seviyesinden 500TL seviyesine yükselen yurt dışı çıkış harcının 1 Ocak 2026 itibariyle de en az 1500TL olması bekleniyor. Geçen yıl gündeme gelen bir raporda yurt dışı çıkış harcının 1750TL civarına kadar artması gerektiği vurgulanmıştı. 2026 yılı içerisinde bu rakama ulaşılmış hatta geride bırakılmış olacak. 
     

