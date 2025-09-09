Yurt dışı çıkış harcı zamlandı, 13 ayda yediye katlandı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarından alınan harç bu yıl içerisinde bir kez daha zamlandı. Ocak 2026 yılında beklenen zam Eylül ayında gelince yaklaşık 13 ayda yurt dışı çıkış harcı da neredeyse 7 kat artmış oldu.

Yurt dışı çıkış harcı 1000TL oldu

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile yurt dışı çıkış harcı yüzde 42 civarında zamlanarak 1000TL oldu. Hatırlanacağı üzere 1 Ocak 2025 itibariyle 500TL seviyesinden 710TL seviyesine yükseltilmişti.

Yurt dışına çıkacaklara şok haber 1 yıl önce eklendi

12 Ağustos 2024 tarihinde 150TL seviyesinden 500TL seviyesine yükselen yurt dışı çıkış harcının 1 Ocak 2026 itibariyle de en az 1500TL olması bekleniyor. Geçen yıl gündeme gelen bir raporda yurt dışı çıkış harcının 1750TL civarına kadar artması gerektiği vurgulanmıştı. 2026 yılı içerisinde bu rakama ulaşılmış hatta geride bırakılmış olacak.



