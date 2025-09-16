Giriş
    Nothing, ilk AI tabanlı cihazları 2026’da çıkaracak

    Nothing, 200 milyon dolarlık yatırımla yapay zeka odaklı cihazlara yöneliyor. Şirketin 2026’da ilk AI tabanlı ürünlerini tanıtarak çok genç bir kategoride rekabet başlatmayı hedefliyor.

    Nothing, ilk AI tabanlı cihazları 2026’da çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Londra merkezli teknoloji girişimi Nothing, 200 milyon dolarlık yatırım alarak değerlemesini 1,3 milyar dolara çıkardı. Şirket, aldığı bu yatırımı dağıtımı artırmak ve yapay zeka (AI) odaklı cihazlar geliştirme hedefini hızlandırmak için kullanacağını açıkladı.

    Nothing AI OS geliyor

    Şirketin vizyonunun merkezinde bugünlerde her şirkette gördüğümüz gibi yapay zeka var. Nothing’in kurucusu ve CEO’su Carl Pei, basın açıklamasında geleceğin temellerini atmak üzere özel bir AI OS (yapay zeka işletim sistemi) üzerinde çalışıldığını belirtti. Pei, bu işletim sistemiyle kullanıcıya “hiper” kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı amaçladıklarını söyledi. Öte yandan henüz bu işletim sisteminin Nothing OS gibi Android üzerine mi inşa edileceği belirsiz.

    Pei’ye göre bu AI tabanlı platform sadece akıllı telefonlar, kulaklıklar ve akıllı saatler gibi yaygın donanımlarda değil aynı zamanda akıllı gözlükler, elektrikli araçlar ve insansı robotlar gibi geleceğin cihazlarında da çalışacak. Hatta CEO’ya göre yeni işletim sistemi bundan sonra gelecek her şeyde çalışabilecek bir yapıda olacak.

    İddialar büyük olsa da şirketin ilk AI tabanlı cihazlarını 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı ifade ediliyor. Buradaki en büyük zorluk, geçmişte geniş kitlelerin ilgisini çekmeyi başaramayan bir pazarda talep yaratmak olacak. Apple gibi teknoloji devleri dahi bu alanda henüz kitlesel başarı elde edebilmiş değil. İlginç bir şekilde bu pazarda kimse tutunamamış olsa da rekabet de sert. Bilindiği gibi eski Apple tasarımcısı Jony Ive’in OpenAI ile geliştirdiği “ekransız” gizemli cihaz gibi rakipler de bulunuyor.

