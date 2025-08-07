Uydularla küresel Bluetooth ağı kuruluyor!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Seattle merkezli Hubble Network, Bluetooth teknolojisini uzaya taşıyan iddialı projesini bir üst seviyeye çıkarıyor. Şirket, Dünya’nın etrafında “gerçek bir Bluetooth katmanı” oluşturacak yeni nesil uydu sistemini duyurdu. Bu sistem, Apple’ın Find My ağına benzer bir işlevi kurumsal pazara sunmayı hedefliyor.

Küresel Bluetooth erişimi sağlanacak

Yeni sistemin merkezinde, Hubble’ın geliştirdiği fazlı dizi (phased-array) alıcı yer alıyor. Bu güçlü alıcılar, 2027’de fırlatılması planlanan Muon Space’in MuSat XL uydularında görev yapacak. İlk iki uydunun Dünya genelinde 12 saatlik yeniden ziyaret süresiyle çalışması bekleniyor. Ayrıca bu sistemin, Bluetooth Low Energy (BLE) sinyallerini mevcut çözümlerden 30 kat daha düşük güçle algılayabileceği belirtiliyor. Bu da sahadaki sensörlerin ve izleme cihazlarının pil ömrünü ciddi ölçüde uzatabilir.

Hubble Network, 2024 yılında bir uyduyla doğrudan Bluetooth bağlantısı kuran ilk şirket olarak tarihe geçmişti. Geliştirilen sistemin en büyük avantajı bağlantı için özel donanıma ihtiyaç duymaması. Kurumsal kullanıcılar sadece cihazlarındaki çip setlerine Hubble’ın firmware yazılımını entegre ederek sisteme bağlanabilecek.

Uydu sayısı 60’a çıkarılacak

Tam Boyutta Gör Şirket, uzay tabanlı bu ağın altyapı yatırımı gerektirmeden küresel görünürlük sağladığını ve özellikle lojistik, altyapı ve savunma gibi sektörler için büyük kolaylık sunduğunu vurguluyor. Bugün itibarıyla yörüngede 7 uydusu bulunan Hubble, 2028’e kadar bu sayıyı 60’a çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca, mevcut uyduların tamamı zamanla daha büyük ve güçlü platformlarla değiştirilecek.

Hubble’ın bu agresif büyüme planında en önemli ortaklarından biri olan Muon Space, 2027 itibarıyla yılda 500 uydu üretecek kapasiteye erişmeyi hedefliyor. Hubble, 500 kilogram sınıfındaki MuSat XL platformunu kullanan ilk müşteri olacak. Bu platform, yüksek güçlü yükleri taşıyabilmenin yanı sıra, optik veri aktarımı, yüksek bant genişliğinde indirme ve gerçek zamanlıya yakın iletişim gibi özellikler sunuyor.

Öte yandan Muon Space, bu altyapıyla yalnızca ticari pazara değil, ABD Savunma Bakanlığı gibi devlet kurumlarına da çözüm sunmayı amaçlıyor. Şirketin geliştirdiği sistem, özellikle Space Development Agency’nin (SDA) füze savunma uyduları gibi çok görevli uydu ihtiyaçlarına uygun olarak tanımlanıyor.

