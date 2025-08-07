Uydularla küresel Bluetooth ağı kuruluyor!

Küresel Bluetooth erişimi sağlanacak
Yeni sistemin merkezinde, Hubble’ın geliştirdiği fazlı dizi (phased-array) alıcı yer alıyor. Bu güçlü alıcılar, 2027’de fırlatılması planlanan Muon Space’in MuSat XL uydularında görev yapacak. İlk iki uydunun Dünya genelinde 12 saatlik yeniden ziyaret süresiyle çalışması bekleniyor. Ayrıca bu sistemin, Bluetooth Low Energy (BLE) sinyallerini mevcut çözümlerden 30 kat daha düşük güçle algılayabileceği belirtiliyor. Bu da sahadaki sensörlerin ve izleme cihazlarının pil ömrünü ciddi ölçüde uzatabilir.
Hubble Network, 2024 yılında bir uyduyla doğrudan Bluetooth bağlantısı kuran ilk şirket olarak tarihe geçmişti. Geliştirilen sistemin en büyük avantajı bağlantı için özel donanıma ihtiyaç duymaması. Kurumsal kullanıcılar sadece cihazlarındaki çip setlerine Hubble’ın firmware yazılımını entegre ederek sisteme bağlanabilecek.
Uydu sayısı 60’a çıkarılacak
Hubble’ın bu agresif büyüme planında en önemli ortaklarından biri olan Muon Space, 2027 itibarıyla yılda 500 uydu üretecek kapasiteye erişmeyi hedefliyor. Hubble, 500 kilogram sınıfındaki MuSat XL platformunu kullanan ilk müşteri olacak. Bu platform, yüksek güçlü yükleri taşıyabilmenin yanı sıra, optik veri aktarımı, yüksek bant genişliğinde indirme ve gerçek zamanlıya yakın iletişim gibi özellikler sunuyor.
Öte yandan Muon Space, bu altyapıyla yalnızca ticari pazara değil, ABD Savunma Bakanlığı gibi devlet kurumlarına da çözüm sunmayı amaçlıyor. Şirketin geliştirdiği sistem, özellikle Space Development Agency'nin (SDA) füze savunma uyduları gibi çok görevli uydu ihtiyaçlarına uygun olarak tanımlanıyor.