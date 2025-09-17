Anker Prime Power Bank tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Anker, taşınabilir şarj istasyonu çözümlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Sadece bir içecek kutusu büyüklüğünde olan Prime Power Bank modeli kompakt tasarımına rağmen yüksek çıkış gücüyle dikkat çekiyor.

Anker Prime Power Bank özellikleri ve fiyatı

Anker Prime Power Bank şarj istasyonu 20.000 mAh kapasite ve toplamda 220W güç çıkışı sunarak üç cihazı aynı anda şarj edebiliyor. İki adet 140W destekli USB-C portuna ek olarak, daha geniş uyumluluk için bir de USB-A portu bulunuyor.

Giriş tarafında ise 100W’a kadar hızlı şarj desteği sayesinde cihazın bataryasının kısa sürede doldurulabilmesi mümkün hale geliyor. Ayrıca Anker’in yakında piyasaya süreceği Prime Charging Base ile uyumlu olan ürün, bu istasyon üzerinden kolayca şarj edilebiliyor.

Ön kısmında yer alan TFT ekran, anlık şarj bilgilerini kullanıcıya gösteriyor. Bunun yanı sıra cihaz, Bluetooth üzerinden Anker uygulamasıyla eşleştirilerek daha detaylı şarj istatistikleri ve takip seçenekleri sunuyor. Böylece kullanıcılar yalnızca pil seviyesini değil, şarj süresi ve dağılımını da gerçek zamanlı olarak kontrol edebiliyor. Anker Prime Power Bank 150$ fiyat etiketine sahip. Ayrıca Çin’de Black Myth: Wukong özel versiyonunun da hazırlandığı bilgisi mevcut.

