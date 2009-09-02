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LG'nin Android OS destekli telefonu GW880 ile ilgili bazı spekülasyonlar yayınlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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LG'nin Android OS destekli telefonu GW880 ile ilgili bazı spekülasyonlar yayınlandı
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LG'nin Android OS destekli telefonu GW880 ile ilgili bazı spekülasyonlar yayınlandı
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Samsung ve HTC'nin ardından Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG Mobile da Android işletim sistemi kervanına katılabilir. Bugün, firmanın GW880 kod adlı yeni telefonunun fotoğrafları ve bazı spekülasyonlar internet ortamına sızdırıldı.

Söylentilere göre henüz resmi olarak lanse edilmeyen telefonda, 3.5 inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde ekran, 256 MB RAM, GPS, 5 megapiksel çözünürlük sunan kamera ve elbette ki Android işletim sistemi bulunacak. LG GW880'nin ne zaman tanıtılacağı, Uzakdoğu pazarı dışında satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, fiyat seviyesi henüz gizemini koruyor.


http://www.newlaunches.com/archives/lg_gw880_android_phone_leaked.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Erasmus78 10 yıl
Tasarımı biraz saçma olmuş.
Boyutları değiştirmeden 3.7-3.8 inch ekran koyabilirlermiş bence.
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KayhanKaan 10 yıl
Androidli telefonlar gelecek vaad ediyor ama nedense HTC dışında bütün firmaların androidli telefonları bana göre tipsiz.
Merak ettiğim diğer konuda neden hepsi 320*480 pixel ?

Daha yüksek çözünürlüğü desteklemiyormu acaba?
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baycalh 10 yıl
Android ilerleyen zamanda baya bi yaygınlaşacak gibi görünüyor. Microsoft' u derin bir korku sarmıştır çoktan.
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