LG'nin Android OS destekli telefonu GW880 ile ilgili bazı spekülasyonlar yayınlandı

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Samsung ve HTC'nin ardından Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG Mobile da Android işletim sistemi kervanına katılabilir. Bugün, firmanın GW880 kod adlı yeni telefonunun fotoğrafları ve bazı spekülasyonlar internet ortamına sızdırıldı.

Söylentilere göre henüz resmi olarak lanse edilmeyen telefonda, 3.5 inç boyutunda ve WVGA çözünürlüğünde ekran, 256 MB RAM, GPS, 5 megapiksel çözünürlük sunan kamera ve elbette ki Android işletim sistemi bulunacak. LG GW880'nin ne zaman tanıtılacağı, Uzakdoğu pazarı dışında satışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, fiyat seviyesi henüz gizemini koruyor.