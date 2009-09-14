LG'nin Google Android tabanlı ilk telefonu resmi olarak duyuruldu; GW620

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Google'ın akıllı telefonlar için geliştirdiği Android platformunu lanse ettiği dönemde pek çok analist, yeni platformun özellikle 2009 yılının ikinci yarısı ile birlikte üreticiler arasında yaygınlaşacağını ve yeni modeller ile Android platformunun pazardaki rekabet gücünü arttıracağını belirtmişti. Açık kaynak tabanlı olmasıyla öne çıkan ve düşük sistem gereksinimleriyle farklı fiyat segmentlerindeki pek çok akıllı telefonda sorunsuzca kullanılabilen Android platformu için Güney Kore merkezli elektronik devi LG de beklenen adımı attı ve ürün gamının ilk modeli olan GW620'yi resmi olarak duyurdu.

LG'nin Google Android (1.5) platformunu temel alan ilk modeli olma unvanına sahip GW620, 320 x 480 piksel çözünürlüğünde, dokunmatik kontrole olanak tanıyan 3-inç ekranla geliyor. Kızaklı QWERTY tuş takımına sahip olan yeni modelde UMTS/HSDPA 3G ağlarına destek sunulmakta. 5MP çözünürlüğünde kamera, WiFi ve Bluetooth gibi özelliklerle donatılan GW620 için LG'nin Mobil İletişm Bölümünden sorumlu yöneticisi Dr. Skott Ahn açıklamasında, kullanıcılara farklı segmentlerde dikkat çekici modeller sunmayı hedeflediklerini, GW620'nin de bu plan çerçevesindeki modellerden sadece bir tanesi olduğunu belirtti.

LG GW620'nin son çeyrekte (Ekim-Kasım-Aralık dönemi) Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.