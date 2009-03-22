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Lian Li, HTPC sistemler için iki yeni kasa hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,3b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li, HTPC sistemler için iki yeni kasa hazırladı
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Lian Li, HTPC sistemler için iki yeni kasa hazırladı
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Lian Li PC-C33

Kalite çıtası yüksek kasalarıyla tanınan Lian Li, çoklu ortam düşkünleri ve oturma odası için yeni bir bilgisayar toplama arefesidndeki kullanıcılar için iki yeni HTPC kasası hazırladı. Firmanın PC-C33 ve PC-C34F kod adlını verdiği yeni kasalardan Alüminyum tabanlı PC-C33 modeli 425 x 168 x 460 mm boyutlarında ve 4.5 Kg ağırlığında. İki adet 5.25" harici sürücüye ve dört adet dahili sürücüye ev sahipliği yapabilen kasas titreşim engelleyebilen sabit disk rafıyla geliyor.

Harici donanımlarla hızlı bağlantı ve kolay kurulum için giriş/çıkış panelinde eSATA, FireWire, iki adet ses ve dört adet te USB portu bulunan Lian Li PC-C33'ün soğutulmasını ise ön tarafta bir adet 1200 devir/dakika hızında çalışan 140mm'lik ve arka tarafa konumlandırılan ayrıca yine 1200 devir/dakika hızlarında çalışan iki adet 80mm'lik yani toplamda üç adet fan üstleniyor. Bu arada kasa üzerinde ek olarak kablosuz kontrol için 2.4GHz'lik sensö bulunduğunu da belirtelim.

Lian Li'nin haberimize konuk olan diğer HTPC kasası ise PC-C34F kod adını taşıyor. 432 x 168 x 427 mm olarak belirlenen ölçüleriyle PC-C33 modeline kıyasla bir miktar daha büyük olan PC-C34F, diğer kasa için yukarıda saydığımız özelliklere ek olarak ön tarafta sabit disklere hızlı erişim imkanı tanıyan kilitlenebilir kapıya sahip. Lian Li'nin yaptığı açıklamaya göre PC-C34F modeli, 225$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunuluyor.

Lian Li, HTPC sistemler için iki yeni kasa hazırladı
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Lian Li, HTPC sistemler için iki yeni kasa hazırladı
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Lian Li PC-C34F


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MuRaT 10 yıl
çok güzel yapılmış kasalar ve ayrıca soğutma açısından diğer kasalara göre daha kullanışlı duruyor ...
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Firebal getirirse geliyor Lİan Liler Türkiyeye. Onun dışında görmedim ben hiç. Firebal da epeydir getirmiyor Lian Li. HTCP gibi görünse de kasa boyutları oldukça büyük. Aluminyumu işlemeyi çok iyi biliyor bu firma. Çok başarılı..
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Towarscke 10 yıl
Ben sahsen hic beyenmedim... bildiginiz normal kasanin yana yatmisi... benim evdeki bilgisayarin kapagine iki ayak takip yan yatirdigimde alacagim sonuc ile burda gordugumuz kasanin hic bir farki yok...

Silverstone bile daha guzel seyler yapiyor..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

397 mm (W) x 82 mm (H) x 375 mm (D)

yada bitane daha var mesela...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

390 mm (W) x 68 mm (H) x 348 mm (D)


yani Lian Li istedigi gibi HTPC yaptigini zannetsin.. Silverstone olayin suyunu cikarmis zaten...
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sigma3d 10 yıl
guzel de hani nerdeler yahu? turkiye'ye getiren yok mudur artik lian-li leri?
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nuricomx 10 yıl
Editör farkındaysan lian-li ye fazla takmışsın bi albenisi yok ucuzda değil kasa neden bu kadar çok reklamını yapıyorsun? bu markayı özel yapan nedir açıklarsan sevinirim bizde o gözle bakarız.
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emre350z 10 yıl
ilk defa bir yatay kasa hoşuma gitti. çok güzel olmuş
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smacuncu 10 yıl
abı htpc deıl bıldıgın essek kadar kasa, silverstone htpc kasalara bakın bırde : )
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isomania 10 yıl
kasa şekilleri kalitesi epey güzel fakat fiyat konusunda aynı şeyi söyleyemicem :S bana fazla geldi cidden..
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max975 10 yıl
şekil kasalar olmuş.
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husNUKE 10 yıl
bence pc-c33 modeli daha şık duruyor
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OverClocK1ng 10 yıl
Lian Li nin zaten özelliği sadeliği. Adamlar kasa yapıyor. Süs eşyası değil. Klasik tasarım ama hem malzeme hem de işçilik 10 numara...
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LEON-X 10 yıl
Şık ve kaliteli olmuş, teşekkürler haber için
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hunter06 10 yıl
güzel kasalar ama fiyatı biraz yüksek
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