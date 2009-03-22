Lian Li, HTPC sistemler için iki yeni kasa hazırladı

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Lian Li PC-C33

Kalite çıtası yüksek kasalarıyla tanınan Lian Li, çoklu ortam düşkünleri ve oturma odası için yeni bir bilgisayar toplama arefesidndeki kullanıcılar için iki yeni HTPC kasası hazırladı. Firmanın PC-C33 ve PC-C34F kod adlını verdiği yeni kasalardan Alüminyum tabanlı PC-C33 modeli 425 x 168 x 460 mm boyutlarında ve 4.5 Kg ağırlığında. İki adet 5.25" harici sürücüye ve dört adet dahili sürücüye ev sahipliği yapabilen kasas titreşim engelleyebilen sabit disk rafıyla geliyor.

Harici donanımlarla hızlı bağlantı ve kolay kurulum için giriş/çıkış panelinde eSATA, FireWire, iki adet ses ve dört adet te USB portu bulunan Lian Li PC-C33'ün soğutulmasını ise ön tarafta bir adet 1200 devir/dakika hızında çalışan 140mm'lik ve arka tarafa konumlandırılan ayrıca yine 1200 devir/dakika hızlarında çalışan iki adet 80mm'lik yani toplamda üç adet fan üstleniyor. Bu arada kasa üzerinde ek olarak kablosuz kontrol için 2.4GHz'lik sensö bulunduğunu da belirtelim.

Lian Li'nin haberimize konuk olan diğer HTPC kasası ise PC-C34F kod adını taşıyor. 432 x 168 x 427 mm olarak belirlenen ölçüleriyle PC-C33 modeline kıyasla bir miktar daha büyük olan PC-C34F, diğer kasa için yukarıda saydığımız özelliklere ek olarak ön tarafta sabit disklere hızlı erişim imkanı tanıyan kilitlenebilir kapıya sahip. Lian Li'nin yaptığı açıklamaya göre PC-C34F modeli, 225$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunuluyor.

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Lian Li PC-C34F