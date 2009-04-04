Lian Li, sabit disk ve SSD'ler için dört yeni harici raf hazırlıyor

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EX-10

Son kullanıcılar tarafından özellikle kalite çıtası yüksek kasalarıyla tanınan Lian-Li dört yeni harici sabit disk rafı hazırlıyor. Firmanın önümüzdeki yaz aylarında kullanıma sunmayı planladığı EX-10, EX-20, EX-30 ve EX-50 isimli yeni raflar, modeline göre sırasıyşa bir, iki, üç ve dört adet 3.5" sabit diske ev sahipliği yapabiliyor.

Alüminyum yapılı raflardan EX-20, EX-30 ve EX-50 modellerinin, sahip oldukları Silicon Image Sil5744 kontrolcüsü ile RAID desteği sundukları da belirtiliyor. Güvenlik için kilitli kapı tasarımına sahip olan sabit disk rafları EX-10, EX-20 ve EX-30 modelleri hem USB hem de eSATA, EX-50 modeli ise sadece eSATA konnektörüne sahip.

Özellikle 7/24 çalışacak sabit diskler için geliştirilen raflardan EX-10 ve EX-20 modellerinde soğutma için 1500 devir/dakika'da çalışan 60mm'lik fan, EX-30 modelinde aynı hızda çalışan 80mm'lik fan, EX-50 modelinde de yine aynı hızda çalışan 140mm'lik bir fan kullanılmış.

Lian Li'nin sabit disklerin yanı sıra SSD'lerle de kullanılabileceği belirtilen EX serisi yeni sabit disk raflarının Haziran ayının sonuna doğru kullanıma sunulması beklenirken, fiyatların EX-10, EX-20, EX-30 ve EX-50 modelleri için sırasıyla 120$, 135$, 170$ ve 215$ olacağı belirtiliyor.

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EX-30

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EX-50