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Lian Li yeni kasası PC-A05N'yi duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li yeni kasası PC-A05N'yi duyurdu
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Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gün ışığına çıkan "Burj Al Arab" tasarımlı kasasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başatan Lian Li ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Firmanın PC-A05N kod adını taşıyan mini-tower formundaki yeni kasası 210 x 381 x 490 mm boyutlarında ve 4 Kg ağırlığında. Siyah renkli Alüminyum kasa, iki adet 5.25" harici sürücüye ve 3x sabit diske ev sahipliği yapabiliyor.

Geleneksel kasa tasarımlarından farklı olarak Lian Li'nin PC-A05N modelinde güç kaynağı kasanın ön tarafında, sabit disk bölmesinin hemen altında konumlandırılıyor. Optik sürücüler için alet gerektirmeyen kuruluma olanak tanıdığı belirtilen kasa üzerinde soğutma için 1500 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında iki adet fan kullanılmış. Üst kısmına çift USB, çift ses ve bir FireWire portlarının konumlandırıldığı kasa da titreşim engelleyici klipslere de yer verilmiş.

Lian Li PC-A05N'nin yurt dışı satış fiyatı 95$ olarak belirlenmiş.

Lian Li yeni kasası PC-A05N'yi duyurdu
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Lian Li yeni kasası PC-A05N'yi duyurdu
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dante38 10 yıl
Ön panelin sağ ve solunda yer alan boşuklara dikkatinizi çekerim..
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: dante38

Ön panelin sağ ve solunda yer alan boşuklara dikkatinizi çekerim..

Doğru.Ön taraftan atılan sıcak havanın rahatça dışarı çıkabilmesi için ön panelin kenarlarında delikler var.
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theboy32 10 yıl
sogutma konuusunda pek başarılı olcagını sanmam
sonuç olarak sıcak havayı önden atılmak için elverişli bi yapıya sahip değil
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SnCrhn 10 yıl
bu ne saçma bir mantıktır yahu en önemli nokta olan sıcak havanın dışarı atılmasını kapalı ön taraftan yapmaya çalışıyorlar!!!!
bu kasanın incelemesini ve herhangi normal kasayla sıcaklık karşılaştırılmasını sabırsızlıkla bekliyorum!!!!
bu kasa bu haliyle soğutma yapabilirse cidden helal olsun!!!
sinir oldum:@
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a1a1a1fs 10 yıl
oha be hem küçücük hem de ATX
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max975 10 yıl
bize gelmez ama tabii piyasası var
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18arif 10 yıl
işte kasa.
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01Mrt 10 yıl
küçük olması güzel, oturma odalarına ve salonlara girme ihtimali var... :)
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ERASERHEAD 10 yıl
güzel kasa am cok kuçuk
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sampiyon bilo 10 yıl
Valla çok hoşuma gitti.Özellikle sade,şıklıktan ödün vermeyen,sağlam ve ufak kasaları çok severim.Keşke burayada ucuz gelse.Valla para biriktirim,bulurum,buluşturum alırım bu kasayı.
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YnsTz 10 yıl
Masada otuturken yüzümüze veya ayağımızı masrafsız yolla ısıtmanın yolu
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