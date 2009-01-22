Lian Li yeni kasası PC-A05N'yi duyurdu

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Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gün ışığına çıkan "Burj Al Arab" tasarımlı kasasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başatan Lian Li ürün gamına yeni bir model daha ekledi. Firmanın PC-A05N kod adını taşıyan mini-tower formundaki yeni kasası 210 x 381 x 490 mm boyutlarında ve 4 Kg ağırlığında. Siyah renkli Alüminyum kasa, iki adet 5.25" harici sürücüye ve 3x sabit diske ev sahipliği yapabiliyor.

Geleneksel kasa tasarımlarından farklı olarak Lian Li'nin PC-A05N modelinde güç kaynağı kasanın ön tarafında, sabit disk bölmesinin hemen altında konumlandırılıyor. Optik sürücüler için alet gerektirmeyen kuruluma olanak tanıdığı belirtilen kasa üzerinde soğutma için 1500 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında iki adet fan kullanılmış. Üst kısmına çift USB, çift ses ve bir FireWire portlarının konumlandırıldığı kasa da titreşim engelleyici klipslere de yer verilmiş.

Lian Li PC-A05N'nin yurt dışı satış fiyatı 95$ olarak belirlenmiş.

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