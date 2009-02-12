Lian Li'den kompakt bilgisayarlar için Mini-ITX kasa; PC-Q07

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Kompakt boyutlu ve düşük güç tüketimli sistem kurmak isteyen kullanıcıların önündeki en büyük sıkıntılardan biri de istedikleri boyutta kasa bulmakta sıkıntı çekmeleri. Zira özellikle mITX formundaki mini-anakart üzerine sistem inşa etmek isteyenlerin tercih edebileceği uyumlu kasa sayısı fazla değil fakat komponent üreticilerinin bu konuya olan ilgisi sayesinde önümüzdeki dönemde mITX kasa sayısında artış olması beklenebilir.

Tayvan merkezli komponent üreticisi Lian-Li,PC-Q07 kod adlı yeni kasasını duyurdu. Mini-ITX kasalara destek veren ve yapısından Alüminyum kullanılan Siyah renkli yeni kasa, 193 x 280 x 208 mm boyutlarında 1.1 Kg ağırlığında. Bir adet 5.25" harici sürücüye, bir adet 3.5" ve bir adet te 2.5" sabit sürücüsüne ev sahipliği yapabildiği belirtilen yeni kasa pasif bir tasarıma sahip yani fansız olarak kullanıma sunuluyor.

Havalandırma delikleriyle donatılan ve titreşim önleyici tasarıma sahip olan kasa içerisinde 3.5" sürücü rafı da bulunuyır. Harici donanımların daha hızlı ve efektif kullanılabilmeler için ön kısmında iki adet USB 2.0 portu bulunan Lian Li PC-Q07'nin yurt dışı satış fiyatı 69$ olarak belirlenmiş.

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