Lian Li'den Micro ATX ve Mini ITX anakartlar için yeni kasa; PC-A03

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Dubai'nin simgesi haline gelen 7 yıldızlı Burj Al Arab otelinden esinlenerek hazırladığı yeni bilgisayar kasasını tanıtan Lian Li, Micro ATX ve Mini ITX anakartlar için hazırlanan yeni bilgiasayar kasasını duyurdu. PC-A03 kod adlı yeni model, 18.8 x 368 x 447 mm boyutlarında ve 3.94 Kg ağırlığında. 5.25" boyutundaki 2x harici sürücüye ve 3x sabit diske ev sahipliği yapabilen kasa, aletsiz kuruluma olanak tanıyabiliyor.

Yan panel için titreşim engelleyici klipselere de sahip olan PC-A03 modelinde güç kaynağı için kasanın arka-üst kısmı hazırlanmış. Biri önde 120mm (1000 RPM) diğeri ise arkada 80mm (1500 RPM) çapında Mavi LED'li iki fana sahip olan kasa üzerinde ayrıca harici donanımların daha hızlı kurulumu için iki adet USB portuna da yer verilmiş. Lian Li'nin kompakt anakartlar için hazırladığı PC-A03'ün fiyatı 99$ olarak belirlenmiş.

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