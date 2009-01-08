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Lian Li'den Micro ATX ve Mini ITX anakartlar için yeni kasa; PC-A03

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,7b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li'den Micro ATX ve Mini ITX anakartlar için yeni kasa; PC-A03
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Dubai'nin simgesi haline gelen 7 yıldızlı Burj Al Arab otelinden esinlenerek hazırladığı yeni bilgisayar kasasını tanıtan Lian Li, Micro ATX ve Mini ITX anakartlar için hazırlanan yeni bilgiasayar kasasını duyurdu. PC-A03 kod adlı yeni model, 18.8 x 368 x 447 mm boyutlarında ve 3.94 Kg ağırlığında. 5.25" boyutundaki 2x harici sürücüye ve 3x sabit diske ev sahipliği yapabilen kasa, aletsiz kuruluma olanak tanıyabiliyor.

Yan panel için titreşim engelleyici klipselere de sahip olan PC-A03 modelinde güç kaynağı için kasanın arka-üst kısmı hazırlanmış. Biri önde 120mm (1000 RPM) diğeri ise arkada 80mm (1500 RPM) çapında Mavi LED'li iki fana sahip olan kasa üzerinde ayrıca harici donanımların daha hızlı kurulumu için iki adet USB portuna da yer verilmiş. Lian Li'nin kompakt anakartlar için hazırladığı PC-A03'ün fiyatı 99$ olarak belirlenmiş.

Lian Li'den Micro ATX ve Mini ITX anakartlar için yeni kasa; PC-A03
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Lian Li'den Micro ATX ve Mini ITX anakartlar için yeni kasa; PC-A03
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Emirbt 10 yıl
Türkiyede satılmıyor malesef, Firebal da getirmeyi bıraktı malesef sanırım.
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max975 10 yıl
şık ve basit
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01Mrt 10 yıl
Micro ATX ok güzel olmuş, fakat buna mini ITX koymak anlamsız olur... bu fiyata daha güzel ITX kasalar mevcut...
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Her zamanki sade lian-li tasarımı. Micro atx boyutlarında kaliteli kasa arayanlar için çok iyi bir seçim olur...
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uGürkan. 10 yıl

Orjinalden alıntı: ELeCtRiCkChi

Her zamanki sade lian-li tasarımı. Micro atx boyutlarında kaliteli kasa arayanlar için çok iyi bir seçim olur...



tabi olur olmasınada buraya geldiğinde fiyat bakımından da seçici bir kasa olacağına eminim. tabi getiren olursa
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
lianli fiyatları çok kazık özelliklede ülkemizde
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