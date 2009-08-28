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Lian Li'den mid-tower segmenti için yeni kasa; PC-B25F

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li'den mid-tower segmenti için yeni kasa; PC-B25F
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Kasa üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli Lian Li, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni modelini duyurdu. Firmanın PC-B25F kod adını taşıyan Siyah renkli ve Alüminyum yapılı yeni bilgisayar kasası 210 x 495 x 490 mm boyutlarında. Üç adet 5.25 sürücüye ev sahipliği yapabilen PC-B25F, aletsiz donanım kurulumuna da olanak tanıyabiliyor.

Alt kısma konumlandırılan güç kaynağı için güvelik desteğine de sahip olan kasanın yan, ön ve üst panelleri çıkartılabiliyor. Giriş-Çıkış bölümünde bir adet eSATA, iki adet ses ve iki adet te USB 2.o konnektörü bulunan mid-tower kasanın soğutulmasını ise ön tarafta iki adet 120mm (1200 rpm), üst kısımda iki adet 140mm (1000 rpm) ve arkada bir adet 120mm (1500 rpm) olmak üzere toplamda 5 fan üstleniyor.

Su soğutma sistemleri için iki ader tüp kanalına da sahip olan kasa, kablo yönetimi için kablo bileziklerine de sahip. Eylül ortasına doğru satışa sunulacak olan Lian Li PC-B25F'nin fiyatı ise 190$ olarak belirlenmiş.

Lian Li'den mid-tower segmenti için yeni kasa; PC-B25F
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Lian Li'den mid-tower segmenti için yeni kasa; PC-B25F
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barisdlgz 10 yıl
arkadaşlar ben vatan bılgısayardan 1 hafta önce lian li nin
LANCOOL PC-K60W DRAGON LORD K 700W PENCERELİ MidT ATX kasasını aldım hersey vıdasız montaj ve kasa gerçekten çok kaliteli ve kullanışlı lian li bu işi biliyor kim ne derse desin :))
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ThE LoSt 10 yıl
bu kez lianli yapamamış kasa giriş kasalarıyla eş değer görünümde
berbat.......


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yc#1 10 yıl
Arkadaşlar kasa alüminyum ve Tayvan'da (Çin'de değil) el işçiliğiyle üretiliyor. 100 dolar olmasını beklemeyin.
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ayzer 10 yıl
berbat kasaya 190$--tr de ne olur 300$--... alın arkadaşlar alın para bol nasılsa.. aklı güzeller, efendim marka güzel isim güzel alırız desinler..alın alın yetmezse 3-4 tane daha alın balık beslersiniz içinde.. malum su girişi bilem va mışşş
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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
çok pahalı bu kasanın yaptığı işi daha ucuza yapan kasalar var
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