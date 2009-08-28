Lian Li'den mid-tower segmenti için yeni kasa; PC-B25F

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Kasa üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli Lian Li, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni modelini duyurdu. Firmanın PC-B25F kod adını taşıyan Siyah renkli ve Alüminyum yapılı yeni bilgisayar kasası 210 x 495 x 490 mm boyutlarında. Üç adet 5.25 sürücüye ev sahipliği yapabilen PC-B25F, aletsiz donanım kurulumuna da olanak tanıyabiliyor.

Alt kısma konumlandırılan güç kaynağı için güvelik desteğine de sahip olan kasanın yan, ön ve üst panelleri çıkartılabiliyor. Giriş-Çıkış bölümünde bir adet eSATA, iki adet ses ve iki adet te USB 2.o konnektörü bulunan mid-tower kasanın soğutulmasını ise ön tarafta iki adet 120mm (1200 rpm), üst kısımda iki adet 140mm (1000 rpm) ve arkada bir adet 120mm (1500 rpm) olmak üzere toplamda 5 fan üstleniyor.

Su soğutma sistemleri için iki ader tüp kanalına da sahip olan kasa, kablo yönetimi için kablo bileziklerine de sahip. Eylül ortasına doğru satışa sunulacak olan Lian Li PC-B25F'nin fiyatı ise 190$ olarak belirlenmiş.

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