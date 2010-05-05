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Lian Li'den oyunculara ve donanım tutkunlarına özel kasa: PC-X900

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
1
22
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li'den oyunculara ve donanım tutkunlarına özel kasa: PC-X900
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PC-X900 geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor.

Tayvan merkezli ünlü kasa üreticisi Lian Li, ürün gamını PC-X900 adını verdiği mid-tower formundaki yeni bir model ile genişletiyor. Oyuncular ve donanım tutkunları için hazırlanan ALüminyum gövdeli PC-X900, 230 x 598 x 388 mm boyutlarında ve 8.22 Kg ağırlığında.

Lian Li'den oyunculara ve donanım tutkunlarına özel kasa: PC-X900
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PC-X900, sahip olduğu kanallarla su soğutma sistemlerine hazır.

Üç adet 5.25-inç sürücüye destek veren yeni kasa üst kısmında yer alan I/O panelinde bir adet eSATA, iki adet ses ve dört adet USB 3.0 portu bulunduruyor. Alet gerektirmeyen hızlı ve kolay donanım kurulumuna olanak tanıyan PC-X900, beş adet fanla soğutuluyor.

Lian Li'den oyunculara ve donanım tutkunlarına özel kasa: PC-X900
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120mm çapındaki LED donanımlı fanların üç tanesi ön kısımda, iki tanesi ise arka tarafta yer alıyor. Siyah, Gümüş ve Kırmızı renk seçenekleriyle ay sonuna doğru satışa çıkması beklenen PC-X900'ün fiyatı ilk iki renk seçeneği için 439$, Kırmızı içinse 499$ olarak belirlenmiş.


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Highminded 9 yıl
Bu fiyatı biçtikleri bir kasada niçin tüm fanlar 120mm'dir acaba? Fanları saymazsak kasa iyi ancak gene de 439$'a değmez..
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Batuist 9 yıl
marka çok iyi ama nedense ben bu kasayı birtürlü beğenemedim.. bu markaya böyle bir kasa!! sankim kenarları adamın ellerini kesecek gibi duruyor.. hiç hoşuma gitmedi.. o paraya ne kasalar alınır..
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LUZz 9 yıl
Kasa kendine has ve çekici, fiyatı da bu yüzden fazla bence. Zamanla düşecektir.
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dmxerkan 9 yıl
Ayıp ya.Fiyata bak. Lian Li el yapımı ya, muhakkak bunu yapan çocuğun gözleri kör olmuştur.Ameliyat masrafı dahildir.
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ayzer 9 yıl
buna 200 dalır bile verenin parayı nasıl kazandığından şüphe duyarım
bune ya otobusü diklemişler minyatür yapmışlar...
ama ne yaparsın ki yine şehane mukammel diyecek bulunur...
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TSForever 9 yıl
5.25" yuvaların sayısı az.
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1mpossible 9 yıl
heralde yukarıda ki böleye ayrıca bi mini atx kasa gibi kullanılması için yapılmış ancak güç olayı nasıl olucak onu çözemedimyani tek bir tane güç butonu olucak Hangi sistemi çalıştırıcanı nasıl seçicn.
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fahdlan 9 yıl
499 dolarrr , yahu buna ne desen boş , bu kadarına pesss
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Melih Vayvalak 9 yıl
Hem fiyat uçuk hem de 5.25" sürücü yuvaları hiç olmasaymış bari(!)
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Erai 9 yıl

Benim hoşuma gitti kasa ancak aşırı derecede pahalı
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Inalough 9 yıl
Bu fiyat uçuk
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M0rbid Desire 9 yıl
Ben böyle kasaları bir türlü sevemedim. Yükseklikle , Derinlik eşit boylarda olucak ya. bir kasa için derinlik çok önemli birşey..
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baysan240 9 yıl
bunu alacağıma buzdolabına sistem kurarım daha iyi daha ucuz olur
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captanico 9 yıl

baysan240

bunu alacağıma buzdolabına sistem kurarım daha iyi daha ucuz olur


dogru soze nedenir:)
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