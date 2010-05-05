Lian Li'den oyunculara ve donanım tutkunlarına özel kasa: PC-X900

PC-X900 geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor.

Tayvan merkezli ünlü kasa üreticisi Lian Li, ürün gamını PC-X900 adını verdiği mid-tower formundaki yeni bir model ile genişletiyor. Oyuncular ve donanım tutkunları için hazırlanan ALüminyum gövdeli PC-X900, 230 x 598 x 388 mm boyutlarında ve 8.22 Kg ağırlığında.

PC-X900, sahip olduğu kanallarla su soğutma sistemlerine hazır.

Üç adet 5.25-inç sürücüye destek veren yeni kasa üst kısmında yer alan I/O panelinde bir adet eSATA, iki adet ses ve dört adet USB 3.0 portu bulunduruyor. Alet gerektirmeyen hızlı ve kolay donanım kurulumuna olanak tanıyan PC-X900, beş adet fanla soğutuluyor.

120mm çapındaki LED donanımlı fanların üç tanesi ön kısımda, iki tanesi ise arka tarafta yer alıyor. Siyah, Gümüş ve Kırmızı renk seçenekleriyle ay sonuna doğru satışa çıkması beklenen PC-X900'ün fiyatı ilk iki renk seçeneği için 439$, Kırmızı içinse 499$ olarak belirlenmiş.