Lian Li'den USB 3.0 konnektörlü full tower kasa: PC-A77F

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Kasa üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Lian Li, Mart ayında satışa sunmaya hazırlandığı PC-A77F isimli yeni kasa modelini detaylandırdı. Full-tower formunda olan PC-A77F, tam 12 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Ağırlığı 9.2 Kilogram olarak açıklanan ve geniş iç hacmiyle Extended-ATX formundaki anakartlarla da uyumlu olan yeni kasa, uzunluğu 36.5cm'e kadar olan ekran kartlarıyla sorunsuzca çalışabiliyor. 8 adet PCI donanımı kullandırabilen Lian Li PC-A77F'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de dört adet USB 3.0 konnektörüyle birlikte geliyor olması gösterilebilir.

22 x 57,2 x 59 cm boyutlarında olan yeni kasa, ön kısmında 120mm LED'li fan (1200 devir/dakika), üst kısmında iki adet 140mm (1000 devir/dakika) ve arka kısmında 120mm (1500 devir/dakika) fanla soğutuluyor. Aletsiz kurulum özelliği sayesinde donanımların hızlı bir şekilde monte edilebilmesine olanak tanıyan PC-A77F, USB 3.0 konnektörleriyle birlikte ses ve eSATA portlarına da sahip. Lian Li PC-A77F'nin Mart ayı içerisinde Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile kullanıma sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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