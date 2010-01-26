Lian Li'den USB 3.0 konnektörlü full tower kasa: PC-A77F

Kasa üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Lian Li, Mart ayında satışa sunmaya hazırlandığı PC-A77F isimli yeni kasa modelini detaylandırdı. Full-tower formunda olan PC-A77F, tam 12 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Ağırlığı 9.2 Kilogram olarak açıklanan ve geniş iç hacmiyle Extended-ATX formundaki anakartlarla da uyumlu olan yeni kasa, uzunluğu 36.5cm'e kadar olan ekran kartlarıyla sorunsuzca çalışabiliyor. 8 adet PCI donanımı kullandırabilen Lian Li PC-A77F'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de dört adet USB 3.0 konnektörüyle birlikte geliyor olması gösterilebilir.
22 x 57,2 x 59 cm boyutlarında olan yeni kasa, ön kısmında 120mm LED'li fan (1200 devir/dakika), üst kısmında iki adet 140mm (1000 devir/dakika) ve arka kısmında 120mm (1500 devir/dakika) fanla soğutuluyor. Aletsiz kurulum özelliği sayesinde donanımların hızlı bir şekilde monte edilebilmesine olanak tanıyan PC-A77F, USB 3.0 konnektörleriyle birlikte ses ve eSATA portlarına da sahip. Lian Li PC-A77F'nin Mart ayı içerisinde Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile kullanıma sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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ama bu kasayı bana 10 dolara verseler almam 6 tane fanı var işlemci power ekran kartı derken sistemde 10 tane fan olacak.her ne kadar başta sessiz çalışşada biraz toz ve zaman aşımı sonrası bu kasa tam bir traktör vazifesi görür.
pasif soğutuculu power ararken tabi bu kasa mantıksız olurdu kendi açımdan:)