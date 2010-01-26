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Lian Li'den USB 3.0 konnektörlü full tower kasa: PC-A77F

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li'den USB 3.0 konnektörlü full tower kasa: PC-A77F
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Kasa üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Lian Li, Mart ayında satışa sunmaya hazırlandığı PC-A77F isimli yeni kasa modelini detaylandırdı. Full-tower formunda olan PC-A77F, tam 12 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Ağırlığı 9.2 Kilogram olarak açıklanan ve geniş iç hacmiyle Extended-ATX formundaki anakartlarla da uyumlu olan yeni kasa, uzunluğu 36.5cm'e kadar olan ekran kartlarıyla sorunsuzca çalışabiliyor. 8 adet PCI donanımı kullandırabilen Lian Li PC-A77F'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de dört adet USB 3.0 konnektörüyle birlikte geliyor olması gösterilebilir.

22 x 57,2 x 59 cm boyutlarında olan yeni kasa, ön kısmında 120mm LED'li fan (1200 devir/dakika), üst kısmında iki adet 140mm (1000 devir/dakika) ve arka kısmında 120mm (1500 devir/dakika) fanla soğutuluyor. Aletsiz kurulum özelliği sayesinde donanımların hızlı bir şekilde monte edilebilmesine olanak tanıyan PC-A77F, USB 3.0 konnektörleriyle birlikte ses ve eSATA portlarına da sahip. Lian Li PC-A77F'nin Mart ayı içerisinde Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile kullanıma sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Lian Li'den USB 3.0 konnektörlü full tower kasa: PC-A77F
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talh4wk 9 yıl
Lianlinin yaptıgı kasalar çok güzel oluyor sade görünümlü olması gibi.haber için teşekkürler
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KanKoKan 9 yıl
Resimde usb 3.0 ve eSATA adaptörlerinin yerleri gözükmüyor, birde bunları kasada nasıl konuşlandırmışlar gözükseydi iyi olurdu, artık googledan arar bakarız.
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CoreXXX 9 yıl
su soğutma alsa bile zaten kasada bulunan 6 fan yeter ses için merak etme. hem niye illa pahalı bir ürün alan birisi başka bi pahalı ürünü alır varsayımında bulunuyorsunki. belki bunun için para biriktirdi ve bitti parası fanla idare eder:)
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rextr 9 yıl
Bunu alan adam bir de fan kontrol ünitesi alır büyük ihtimalle, oyun oynarken açar, film seyrederken kapar vs.
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dante38 9 yıl
CoreXXX bu kasayı alan kişi sesiz fan veya su soğutma alcak kadar parasıda vardır.Kasa kalite kokuyo.
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CoreXXX 9 yıl
usb 3.0 yaygınlaşamadan kasası çıkdı bile, geleceğe yatırım yapanlar için iyi bir seçenek tabi.
ama bu kasayı bana 10 dolara verseler almam 6 tane fanı var işlemci power ekran kartı derken sistemde 10 tane fan olacak.her ne kadar başta sessiz çalışşada biraz toz ve zaman aşımı sonrası bu kasa tam bir traktör vazifesi görür.
pasif soğutuculu power ararken tabi bu kasa mantıksız olurdu kendi açımdan:)
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