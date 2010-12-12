Lig Heyecanı Avea ile Şimdi BlackBerry’de

ürk futboluna kurulduğu günden bu yana destek olan Avea, geçtiğimiz aylarda futbol tutkunlarına sunduğu zengin içeriği ile bugüne kadar 1 Milyon kez ziyaret edilen Lig Paketi servisinin şimdi de BlackBerrylere özel uygulamasını hayata geçiriyor.

Lig Paketi BlackBerry uygulamasıyla, BlackBerry kullanıcıları Spor Toto SüperLig ve Bank Asya 1. Lig'ini ücretsiz olarak takip edebiliyor.

Kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği spor yatırımları ile Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunan ve futbol tutkunlarının her zaman yanında olanAvea, futbolun coşkusunu müşterilerine yaşatmaya devam ediyor!

BlackBerry kullanıcıları, Lig Paketi BlackBerry uygulaması sayesinde Sport Toto Süperlig ve Bank Asya 1.Lig'inin resimli haberlerine, maçlarının detaylı bilgilerine, fikstür ve puan durumu ile gol krallığı ve kart bilgilerine ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Ayrıca, uygulama üzerinden Avea'nın futbol tutkunlarına özel servisi Lig Paketi ile, tüm takımların maç özet görüntülerini maçlardan hemen sonra izleme imkânına sahip oluyor.

Lig Paketi BlackBerry uygulaması ve üzerinde kullanılan verinin ücretsiz olması nedeniyle, BlackBerry kullanıcıları fatura kaygısı duymadan uygulamayı kullanabiliyor.

Çok yakında BlackBeryy App World'de de kullanıma sunulacak uygulama, Lig Paketi wap portalinden ya da www.avealig.sporx.com/bb adresinden indirilebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı