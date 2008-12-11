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Logitech G18; Renkli LCD ekrana sahip özel oyuncu klavyesi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,7b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech G18; Renkli LCD ekrana sahip özel oyuncu klavyesi
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Çevre birimleri üretiminde sektörün öncü isimlerden Logitech'in dün duyurduğu G13 isimli özel oyun kontrolcüsünden sonra yine oyuncular için hazırlanan yeni klavyesi G18 de gün ışığına çıktı. Resmi duyurusu henüz yapılmayan klavye, renkli LCD ekranı ve tasarım detaylarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Arka aydınlatmalı tuşlar ile donatılan G18'in sol tarafında 12 adet programalanabilir G tuşu yer alıyor. 2 veya 3" boyutunda olduğu belirtilen renkli LCD ekranıyla sistem durumu ve oyunlarla ilgili anlık bilgileri sunabileceği ifade edilen klavyeyi G15 modelinden ayıran en önemli farkın da yine bahsi geçen LCD ekran olduğunu söyleyebiliriz.

Logitech, yeni oyuncu klavyesi G18 için henüz lansman tarihi veya fiyat bilgisi açıklamış değil.


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St Batuhan 10 yıl
Fiyat Fiyat Fiyat merakım bundandır ;)
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Plan-M 10 yıl
Logitech klavyelerin harfleri hala siliniyormu acaba?
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nirvanha 10 yıl
hocam onu bunu bırakında , türkçe desteği olacak mı olmayacak mı ? ona cevap arayalım......
yoksa bedava olsa , altından olsa genede almam..
ama çevre birimlerinde tercihim herzaman logi'dir o ayrı konu..
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uglipancan 10 yıl
Ayrıca önümde 19 inch ekran varken neden o küçük ekrana bakıp durayım ki.
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krtlkDr89 10 yıl
tasarım süpper... parası bol olan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun:)
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No Way Out 10 yıl
Logitech G15 fiziksel olarak dayanıksız bir üründü ben Logitech Klavyesine o kadar para vermem sonucta almam
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uglipancan 10 yıl
Kırmızıyla idare et arkadaşım ama çok renkli olursa bencede daha güzel olur.Bir de her türlü mouse ve klavye kırmızı renkli oluyor nedense.Bendede sidewinder var logitechlerde kırmızı kırmızı çok egzotik oluyor.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Cosmos S kasama çok iyi gider bu klavye kırmızı kırmızı
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Mene 10 yıl
bir de arka aydınlatma rengi değiştirilebilse süper olur, hani isteyen turuncu isteyen mavi isteyen yeşil yapabilse çok çok güzel olur
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max975 10 yıl

Orjinalden alıntı: Mene

bir de arka aydınlatma rengi değiştirilebilse süper olur, hani isteyen turuncu isteyen mavi isteyen yeşil yapabilse çok çok güzel olur

bencede renkler hep aynı pek iyi değil birde pek fazla değişiklik yok gibime geldi şöyle zarif ve narin bir tasarım yapsalar
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pitisko 10 yıl
bugüzel işte "ilk cıkan" g15 ler gibi hem macro tusları fazla hem lcd si var + ekranı renkli olması daha fonksiyonel olmuş
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