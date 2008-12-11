Logitech G18; Renkli LCD ekrana sahip özel oyuncu klavyesi

Tam Boyutta Gör

Çevre birimleri üretiminde sektörün öncü isimlerden Logitech'in dün duyurduğu G13 isimli özel oyun kontrolcüsünden sonra yine oyuncular için hazırlanan yeni klavyesi G18 de gün ışığına çıktı. Resmi duyurusu henüz yapılmayan klavye, renkli LCD ekranı ve tasarım detaylarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Arka aydınlatmalı tuşlar ile donatılan G18'in sol tarafında 12 adet programalanabilir G tuşu yer alıyor. 2 veya 3" boyutunda olduğu belirtilen renkli LCD ekranıyla sistem durumu ve oyunlarla ilgili anlık bilgileri sunabileceği ifade edilen klavyeyi G15 modelinden ayıran en önemli farkın da yine bahsi geçen LCD ekran olduğunu söyleyebiliriz.

Logitech, yeni oyuncu klavyesi G18 için henüz lansman tarihi veya fiyat bilgisi açıklamış değil.