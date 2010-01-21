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Logitech üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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Bilgisayar çevre birimleri ve oyuncu aksesuarları üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Logitech, 2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Aralık'ta sona eren üçüncü çeyrekte 627 milyon dolarlık gelir açıklayan firma, ikinci çeyrek ile kıyaslandığında gelirlerini yaklaşık 130 milyon dolar arttırmış durumda.

Net kârı da bir önceki çeyreğe göre iki kat arttarak 57 milyon dolar seviyesine ulaşan Logitech, içinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek için 500-515 milyon dolar arasında gelir ve 15-20 milyon dolar arasında operasyon kâr bekliyor.


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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar bende g700 mouse var ve mouse pad olmadan algılamamaya başladı türkiyedeki disbiritörleri garanti belgesi olmadan yapmıyorlarmıs bana yardımcı olabilecek birisi varmı ?? for_gonna_die@hotmail.com
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kjhg 9 yıl
1.5 Sene önce v550 mouse almıştım. Mouse u kullanmaktan üstündeki renk karardı ama hala bana mısın demiyo canavar gibi mübarek :D
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ExECaLiBuR 9 yıl
Bu kadar kar payına karşılık z5500leri artık 3te1 fiyatına satarsa müşterilerine güzel bi jest yapmış olur.
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halix 9 yıl
alo logitech bu zimbirti bozuldu. urun seri numarasi adresiniz telefonunuz. 1 hafta sonra yeni urun elinizde. yok boyle bir firma. kesinlikle bir numara. 57 milyon dolarlik kar helal hos olsun. catir catir harcasin hissedarlari :)
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DH Misafiri 9 yıl
Logitech class2 ürün satıyor olabilir ama diğer firmaların ürünleriyle kıyaslarsak yinede çok daha alınası ürünleri piyasaya sürüyorlar.
Logitech'in firma olarak yaptığı tek hatası ve belkide en büyük ayıbı mesela Illuminated gibi ürünleri hala anlaşılmaz bir ısrarlar İngilizce Q olarak piyasaya sürmeleri.
Türkiye'de faaliyet gösterip sattıkları farklı birçok ürünle Türk tüketicisinden para kazanan bir firmanın bu konudaki umursamaz tavrı bana açık konuşmak gerekirse "saygısızca" geliyor.
Bu tatsız durumun tek sorumlusu mutlaka sadece Logitech değil. Microsoft'ta bunu yapıyor ama bir firmanın yaptığı hata bir başkası için emsal teşkil etmemeli.
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sharapnell 9 yıl
Pek sevdiğim bir firma değil, her ne kadar kalitesiyle meşhur firma da olsa Türkiye'de sattığı bir çok ürünün altında class2 yazısını görebilirsiniz. Yani 2. sınıf malzemeden dandik ürünler. Ben ses için creative, diğer çevre birimleri için microsoft ve philips donanımları tercih ederim.

dostum bu konuda haklı olabilirsin ama unutmadki Türkiye kendi ürettiğin çayın bile 2.kalitesini kullanıyor buda ülkemizin hala 2.ci sınıf gelişmekte olan ülkeler kategorisinden olduğunu gösterir..herşeyde böyle sadece teknoloji yada yiyecek içecekte değil..
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pulto23 9 yıl
sharapnell

Pek sevdiğim bir firma değil, her ne kadar kalitesiyle meşhur firma da olsa Türkiye'de sattığı bir çok ürünün altında class2 yazısını görebilirsiniz. Yani 2. sınıf malzemeden dandik ürünler. Ben ses için creative, diğer çevre birimleri için microsoft ve philips donanımları tercih ederim.


dostum bu konuda haklı olabilirsin ama unutmadki Türkiye kendi ürettiğin çayın bile 2.kalitesini kullanıyor buda ülkemizin hala 2.ci sınıf gelişmekte olan ülkeler kategorisinden olduğunu gösterir..herşeyde böyle sadece teknoloji yada yiyecek içecekte değil..

arkadaşlar class2 bile olsa adamların ürünleri kaliteli en azından kendi ürünlerini kendi yapıyor microsoft gibi yaptırmıyor... class2 olsa bile bu markadan kaliteli olan bi marka yok türkiyede... en kalitesiiii logitech donanımda varsa benim bilmediigm söyleyin onu alıyım... adamlar öncü oluyo hep
-logitech sayesinde lazer mouse kulanıyoruz.. ilk bulan firmadır...
-ilk kablosuz mouse çıkaran firmdır...
-ilk nano alıcıyı piyasaya süren firmadır... bunun gibi daha büsürü şey.... adam lar ne yapsız daha... ;)))))))
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tahir40 9 yıl
Pek sevdiğim bir firma değil, her ne kadar kalitesiyle meşhur firma da olsa Türkiye'de sattığı bir çok ürünün altında class2 yazısını görebilirsiniz. Yani 2. sınıf malzemeden dandik ürünler. Ben ses için creative, diğer çevre birimleri için microsoft ve philips donanımları tercih ederim.
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pulto23 9 yıl

tahir40

Pek sevdiğim bir firma değil, her ne kadar kalitesiyle meşhur firma da olsa Türkiye'de sattığı bir çok ürünün altında class2 yazısını görebilirsiniz. Yani 2. sınıf malzemeden dandik ürünler. Ben ses için creative, diğer çevre birimleri için microsoft ve philips donanımları tercih ederim.

logitech iiii bi dene derim ben sana.....:))))) microsoftla falannnn nereye kadarrr...
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M1A2Abrams 9 yıl
mouse'm g7 klavyem g15v2 2 yıldır kullanıyorum verdiğim para sonuna kadar helal olsun bozulsunlar g19 klavye g9 mouse alırm
teşekkürler !
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venom88 9 yıl
Kaliteli özellikle mouse ları..
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sarper26 9 yıl
Kaliteli bir marka, bu kadar kazanması doğal. Ses ve oyun sistemleri mükemmel.
Logosu bile bi güzel sempatik :)
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XivA 9 yıl
mx3200 , ses sistemi ve webcamını kulllanıyorum. tek kelime ile verdiğim her kuruşa helal olsun. mx3200 ün pili 3 yıl gitti :) onlarca oyun bitirdim 5-6 tuş aynı anda çok bastım banamısın demiyor :) hele v220 fareyi herkeze aldırıyorum. herkez çok memnun. logitech se değer.
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