Logitech üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bilgisayar çevre birimleri ve oyuncu aksesuarları üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Logitech, 2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Aralık'ta sona eren üçüncü çeyrekte 627 milyon dolarlık gelir açıklayan firma, ikinci çeyrek ile kıyaslandığında gelirlerini yaklaşık 130 milyon dolar arttırmış durumda.
Net kârı da bir önceki çeyreğe göre iki kat arttarak 57 milyon dolar seviyesine ulaşan Logitech, içinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek için 500-515 milyon dolar arasında gelir ve 15-20 milyon dolar arasında operasyon kâr bekliyor.
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Logitech'in firma olarak yaptığı tek hatası ve belkide en büyük ayıbı mesela Illuminated gibi ürünleri hala anlaşılmaz bir ısrarlar İngilizce Q olarak piyasaya sürmeleri.
Türkiye'de faaliyet gösterip sattıkları farklı birçok ürünle Türk tüketicisinden para kazanan bir firmanın bu konudaki umursamaz tavrı bana açık konuşmak gerekirse "saygısızca" geliyor.
Bu tatsız durumun tek sorumlusu mutlaka sadece Logitech değil. Microsoft'ta bunu yapıyor ama bir firmanın yaptığı hata bir başkası için emsal teşkil etmemeli.
dostum bu konuda haklı olabilirsin ama unutmadki Türkiye kendi ürettiğin çayın bile 2.kalitesini kullanıyor buda ülkemizin hala 2.ci sınıf gelişmekte olan ülkeler kategorisinden olduğunu gösterir..herşeyde böyle sadece teknoloji yada yiyecek içecekte değil..
arkadaşlar class2 bile olsa adamların ürünleri kaliteli en azından kendi ürünlerini kendi yapıyor microsoft gibi yaptırmıyor... class2 olsa bile bu markadan kaliteli olan bi marka yok türkiyede... en kalitesiiii logitech donanımda varsa benim bilmediigm söyleyin onu alıyım... adamlar öncü oluyo hep
-logitech sayesinde lazer mouse kulanıyoruz.. ilk bulan firmadır...
-ilk kablosuz mouse çıkaran firmdır...
-ilk nano alıcıyı piyasaya süren firmadır... bunun gibi daha büsürü şey.... adam lar ne yapsız daha... ;)))))))
logitech iiii bi dene derim ben sana.....:))))) microsoftla falannnn nereye kadarrr...
teşekkürler !
Logosu bile bi güzel sempatik :)