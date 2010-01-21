Logitech üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

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Bilgisayar çevre birimleri ve oyuncu aksesuarları üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Logitech, 2010 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Aralık'ta sona eren üçüncü çeyrekte 627 milyon dolarlık gelir açıklayan firma, ikinci çeyrek ile kıyaslandığında gelirlerini yaklaşık 130 milyon dolar arttırmış durumda.

Net kârı da bir önceki çeyreğe göre iki kat arttarak 57 milyon dolar seviyesine ulaşan Logitech, içinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek için 500-515 milyon dolar arasında gelir ve 15-20 milyon dolar arasında operasyon kâr bekliyor.