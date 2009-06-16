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Logitech'den Bluetooth destekli yeni fare; M55b

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,3b
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3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech'den Bluetooth destekli yeni fare; M55b
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PC çevre birimleri üretiminde lider isimlerden birisi olan Logitech, özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarını hedef alan kompakt tasarımlı yeni faresini duyurdu. Firmanın kablosuz tasarıma sahip olan ve Bluetooth teknolojisini temel alan M555b kod adlı yeni faresi, 1000dpi çözünürlüğünü destekliyor ve 5 adet programlanabilir butonu üzerinde barındırıyor. Süper-hızlı scroll yeteneğine de sahip olan Logitech M555b'nin çalışmak içinse iki adet AA pile ihtiyaç duyuyor.

Logitech tarafından iki yıllık garanti ile önümüzdeki haftalarda satışına başlanması beklenen M55b'nin yurt dışı satış fiyatı 35 Avro seviyesinde olacak.

Logitech'den Bluetooth destekli yeni fare; M55b
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Logitech'den Bluetooth destekli yeni fare; M55b
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Ben ultrabook kullanıyorum. Dolayısıyla müthiş USB sıkıntısı çekiyorum. 1 tane USB boşaltabilmek adına bu ürünlerden almayı düşünüyorum ama aklımda 1-2 soru var.Bilgisayar açıldığında hemen kullanılabiliyor mu? yoksa önce bluetooth bağlantısı yapmak mı gerekiyor? daha önce benzeri bir ürün kullanan var mı? memnuniyet durumu nedir?
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labirent300a 10 yıl
v550 nano nun bluetooth lusu
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gorkem9000 10 yıl
güzelmiş.
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