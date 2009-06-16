Logitech'den Bluetooth destekli yeni fare; M55b

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PC çevre birimleri üretiminde lider isimlerden birisi olan Logitech, özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarını hedef alan kompakt tasarımlı yeni faresini duyurdu. Firmanın kablosuz tasarıma sahip olan ve Bluetooth teknolojisini temel alan M555b kod adlı yeni faresi, 1000dpi çözünürlüğünü destekliyor ve 5 adet programlanabilir butonu üzerinde barındırıyor. Süper-hızlı scroll yeteneğine de sahip olan Logitech M555b'nin çalışmak içinse iki adet AA pile ihtiyaç duyuyor.

Logitech tarafından iki yıllık garanti ile önümüzdeki haftalarda satışına başlanması beklenen M55b'nin yurt dışı satış fiyatı 35 Avro seviyesinde olacak.

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