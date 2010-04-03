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Logitech'den maliyet odaklı evrensel kumanda: Harmony 300

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech'den maliyet odaklı evrensel kumanda: Harmony 300
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Logitech Harmony 300 ile televizyonunuza bağlı tüm cihazları (DVD, Blu-ray,video kaydedicisi...) tek bir merkezden kontrol edebilirsiniz.

Çevre bileşenleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Logitech, maliyet odaklı yeni bir evrensel kumanda hazırladı. Harmony 300 isimli yeni kumanda, maliyet gözetilerek hazırlandığı için üzerinde herhangi bir ekran bulunmuyor ancak Parlak Siyah kasası ile görünüm anlamında dikkat çekmeyi başarıyor. Ev-eğlence sistemlerinin tek bir merkezden kontrol edilmesi için geliştirilen kumanda ile kullanıcıların televizyonaa bağlı hemen her cihazı kontrol edebileceğini belirten Logitech, milyonlarca hane üzerinde araştırma yaptıklarını ve daha kolay kullanım ve hızlı programlama üzerine yoğunlaştıklarını belirtiyor.

Web tabanlı kurulum özelliği sayesinde farklı cihazlar için çok hızlı programlanabileceği belirtilen Harmony 300'ün, asla eskimeyeceğini belirten Logitech, kullanıcılarına sunduğu online cihaz kütüphanesi ile 5000'den fazla üreticinin 225.000'den fazla sayıda cihazına destek verdiğini ve bu sayının her geçen gün arttığını belirtti. Harmony serisinin ekonomik temsilcisi olan Harmony 300'ün önümüzdeki günlerde satışa sunulacağını belirten Logitech, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatını ise yurt dışı için 49.99 dolar olarak açıkladı.


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sgnr 9 yıl
uzun olsun farketmez 4 tane kumanda ile cebelleşmekten iyidir. Güzel ürün fiyatı abarmassa buraya geldiğinde.
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TELESCOPE 9 yıl

sgnr

uzun olsun farketmez 4 tane kumanda ile cebelleşmekten iyidir. Güzel ürün fiyatı abarmassa buraya geldiğinde.



size katılıyorum,zaman içinde rakipleride çıkabilir,rekabete dayalı bir ortamın fiyatlarıda farklı olurmu? olur
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escape0121 9 yıl
piano siyah cok yakısmıs kumandaya
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gamershell 9 yıl
tasarım güzelde biraz uzun sanki
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