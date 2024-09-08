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    Xiaomi yeni 85 inç 4K televizyonunu tanıttı: Redmi MAX 85 2025

    Xiaomi, 85 inçlik dev bir ekrana sahip yeni televizyonunu piyasaya sürdü. Redmi MAX 85 2025 olarak adlandırılan model 4K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve HyperOS işletim sistemiyle geliyor.
    Xiaomi yeni 85 inç TV Redmi Max 2025'i piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, anavatanında Redmi MAX 85 2025 isimli yeni TV'sini piysdsys dütfü. Cihaz 85 inçlik dev bir ekrana sahip. Ayrıca 4K çözünürlük, oyun modunda 120 Hz'e kadar yenileme hızı, MEMC desteği, HDR ve 1.07 milyar renk görüntüleyebilme gibi özellikler sunuyor.

    Redmi MAX 85 2025'in Delta E≈2 renk doğruluğuna sahip olduğunu belirtelim. Dört çekirdekli bir işlemciden güç alan TV, 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı içeriyor. Wi-Fi 6 desteği ve Bluetooth özellikli, sesle kontrol edilebilen bir uzaktan kumandası var.

    Xiaomi yeni 85 inç TV Redmi Max 2025'i piyasaya sürdü

    Fiyatı da belli oldu

    Yeni model Xiaomi'nin kendi geliştirdiği HyperOS işletim sistemi ile çalışıyor. Çift 10W stereo hoparlör ve gelişmiş ses deneyimi için DTS ses kod çözme desteği mevcut. Metal çerçeveye sahip televizyonun ekran-gövde oranı %98 olarak açıklandı.

    Xiaomi yeni 85 inç TV Redmi Max 2025'i piyasaya sürdü
    Redmi MAX 85 2025'de iki HDMI portu, iki USB bağlantı noktası, Ethernet ve Bluetooth 5.2 bağlantıları bulunuyor. TV şu anda Çin'de 4.699 yuan (yaklaşık 663 dolar) fiyatla ön siparişe sunuldu. 12 Eylül itibarıyla da satışa çıkacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 4 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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