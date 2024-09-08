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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, anavatanında Redmi MAX 85 2025 isimli yeni TV'sini piysdsys dütfü. Cihaz 85 inçlik dev bir ekrana sahip. Ayrıca 4K çözünürlük, oyun modunda 120 Hz'e kadar yenileme hızı, MEMC desteği, HDR ve 1.07 milyar renk görüntüleyebilme gibi özellikler sunuyor.

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Redmi MAX 85 2025'in Delta E≈2 renk doğruluğuna sahip olduğunu belirtelim. Dört çekirdekli bir işlemciden güç alan TV, 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı içeriyor. Wi-Fi 6 desteği ve Bluetooth özellikli, sesle kontrol edilebilen bir uzaktan kumandası var.

Fiyatı da belli oldu

Yeni model Xiaomi'nin kendi geliştirdiği HyperOS işletim sistemi ile çalışıyor. Çift 10W stereo hoparlör ve gelişmiş ses deneyimi için DTS ses kod çözme desteği mevcut. Metal çerçeveye sahip televizyonun ekran-gövde oranı %98 olarak açıklandı.

Redmi MAX 85 2025'de iki HDMI portu, iki USB bağlantı noktası, Ethernet ve Bluetooth 5.2 bağlantıları bulunuyor. TV şu anda Çin'de 4.699 yuan (yaklaşık 663 dolar) fiyatla ön siparişe sunuldu. 12 Eylül itibarıyla da satışa çıkacak.

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Xiaomi yeni 85 inç TV Redmi Max 2025'i piyasaya sürdü