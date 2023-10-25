Samsung TV'lere elektrik faturasını azaltacak yapay zeka özelliği eklendi

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Samsung, uyumlu televizyonlarına yeni bir yapay zeka tabanlı enerji tasarruf modu eklediğini açıkladı. Elektrik tüketimini azaltmayı amaçlayan özellik, Güney Koreli şirketin SmartThings cihazları için geliştirilmişti. Şimdi ise markanın TV'lerine entegre ediliyor.

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Yapay Zeka (AI) Enerji Modu, televizyonun güç tüketimini %23'e kadar azaltmaya yardımcı olacak. Bu oran modele göre değişebilir. Samsung'un Neo QLED 8K 65QN800C modelini referans aldığını belirtelim. Enerji tasarrufu aşağıdaki ayarların otomatik olarak ayarlanması ile sağlanıyor:

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Ortama uyarlanabilir parlaklık: Televizyon, bulunduğunuz ortamın ışık koşullarını algılayarak ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar.

Televizyon, bulunduğunuz ortamın ışık koşullarını algılayarak ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Kullanıcıya uyarlanabilir parlaklık: Televizyon iki saatten uzun süre boyunca kullanıcı etkileşimi algılamazsa ekran parlaklığını otomatik olarak azaltılır.

Televizyon iki saatten uzun süre boyunca kullanıcı etkileşimi algılamazsa ekran parlaklığını otomatik olarak azaltılır. İçeriğe uyarlanabilir parlaklık: Samsung TV'ler makine öğrenimi (ML) sayesinde ekrandaki içeriğin hareketini analiz ederek farklı sahneler için parlaklık seviyelerini otomatik olarak ayarlar.

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İşlemci ve sensörlerden yararlanarak cihazların enerji tüketimini akıllıca ayarlayabilen Yapay Zeka (AI) Enerji Modu artık şirketin 2023 akıllı TV modellerinde (CU7000 ve üzeri) mevcut. Android ve iOS cihazlarda SmartThings mobil uygulaması üzerinden etkinleştirilebiliyor.

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Samsung TV'lere elektrik faturasını azaltacak yapay zeka eklendi