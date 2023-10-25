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    Samsung TV'lere elektrik faturasını azaltacak yapay zeka özelliği eklendi

    Samsung, 2023 model akıllı TV'lerine elektrik tüketimini azaltan yapay zeka tabanlı bir özellik ekledi. Kullanıcılar enerji tasarrufu modu ile televizyonlarının enerji verimliliğini artırabilecekler.

    Samsung TV'lere elektrik faturasını azaltacak yapay zeka eklendi Tam Boyutta Gör

    Samsung, uyumlu televizyonlarına yeni bir yapay zeka tabanlı enerji tasarruf modu eklediğini açıkladı. Elektrik tüketimini azaltmayı amaçlayan özellik, Güney Koreli şirketin SmartThings cihazları için geliştirilmişti. Şimdi ise markanın TV'lerine entegre ediliyor.

    Yapay Zeka (AI) Enerji Modu, televizyonun güç tüketimini %23'e kadar azaltmaya yardımcı olacak. Bu oran modele göre değişebilir. Samsung'un Neo QLED 8K 65QN800C modelini referans aldığını belirtelim. Enerji tasarrufu aşağıdaki ayarların otomatik olarak ayarlanması ile sağlanıyor:

    Samsung TV'lere elektrik faturasını azaltacak yapay zeka eklendi Tam Boyutta Gör

    • Ortama uyarlanabilir parlaklık: Televizyon, bulunduğunuz ortamın ışık koşullarını algılayarak ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar.
    • Kullanıcıya uyarlanabilir parlaklık: Televizyon iki saatten uzun süre boyunca kullanıcı etkileşimi algılamazsa ekran parlaklığını otomatik olarak azaltılır.
    • İçeriğe uyarlanabilir parlaklık: Samsung TV'ler makine öğrenimi (ML) sayesinde ekrandaki içeriğin hareketini analiz ederek farklı sahneler için parlaklık seviyelerini otomatik olarak ayarlar.

    Samsung TV'lere elektrik faturasını azaltacak yapay zeka eklendi Tam Boyutta Gör

    İşlemci ve sensörlerden yararlanarak cihazların enerji tüketimini akıllıca ayarlayabilen Yapay Zeka (AI) Enerji Modu artık şirketin 2023 akıllı TV modellerinde (CU7000 ve üzeri) mevcut. Android ve iOS cihazlarda SmartThings mobil uygulaması üzerinden etkinleştirilebiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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