Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LoL kaç GB? İşte League of Legends sistem gereksinimleri (2023)

    Bilgisayarım LoL kaldırır mı diyenler için LoL sistem gereksinimleri burada. İşte PC ve laptopta League of Legends oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimleri:
    Oy Ver

    Yapımcılığını Riot Games'in üstlendiği LoL, günümüzün en popüler MOBA türü strateji oyunları arasında yer alıyor. 27 Ekim 2009'da Riot Games'in ilk oyunu olarak bilgisayar dünyasına çıkış yapan League of Legends, 150 milyonun üzerinde kayıtlı oyuncu sayısına sahip. LoL her gün milyonlarca oyuncuyu ağırlarken, oyunseverler de bir yandan "Hangi bilgisayarlar LoL kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin LoL sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

    LoL sistem gereksinimleri (PC) 📋

    League of Legends sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    LoL, düşük sistem gereksinimleriyle 2023'te hemen hemen her bilgisayar ve laptopun kaldırabileceği bir strateji oyunu. İşte PC için League of Legends sistem gereksinimleri 🔽 

    Minimum sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce 9600 GT veya AMD HD 6570
    • RAM: 2 GB
    • İşlemci:  Intel Core i3-530 veya AMD A6-3650
    • Depolama: 16 GB
    • İşletim sistemi: Windows 7
    • DirectX sürümü: DirectX 10 ve üzeri

    Önerilen sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce 560 veya AMD Radeon HD 6950
    • RAM: 4 GB
    • İşlemci: Intel Core i5-3300 veya AMD Ryzen 3 1200
    • Depolama: 16 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10
    • DirectX sürümü: DirectX 11 ve üzeri

    LoL oynamak için kaç GB depolama alanı ve RAM gerekir 💿

    Bilgisayarınıza LoL yüklemek için diskinizde 16 GB boş alan olmalıdır. Ayrıca League of Legends'ın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 2 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek çözünürlük ayarlarıyla oynamak için 4 GB RAM önerilmektedir.

    LoL nasıl bir oyun ⚔

    lol oyun bilgisi Tam Boyutta Gör
    League of Legends (LOL) bir Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) oyunudur. LoL takım tabanlıdır ve birçok oyuncu tarafından oynanabilir. Oyuncular, seçtikleri karakterleri (ya da "Sihirbazlar") kontrol ederek rakip takımlarla mücadele etmektedir.

    Oyunun amacı, rakip takımın "Nexus" adlı bölgesini yok etmektir. Nexus, oyunun sonunda kazanmanın anahtarıdır. Bu yol, rakip takımın bölgesinde yer alan "Turretler" adlı savunma mekanizmalarını ve "minyonlar" adlı robotları öldürerek açılır. Oyuncular, oyun süresince kazandıkları tecrübe ve para ile karakterlerini ve eşyalarını geliştirebilirler.

    LoL Künye 🎯
    Tür Aksiyon, RYO, Strateji
    Geliştirici Riot Games
    Çıkış Tarihi 27 Ekim 2009
    Çok Oyunculu
    Türkçe Dil Desteği
    Puan ⭐⭐⭐⭐ (4,2)
    Platform Windows ve Mac bilgisayarlar
    Fiyat Ücretsiz

    LoL indir bağlantısını ziyaret ederek, Mac ve Windows PC'nize oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    A
    alihanakman 2 saat önce

    mavi niye yok ki

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız