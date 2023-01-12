LoL kaç GB? İşte League of Legends sistem gereksinimleri (2023)

Yapımcılığını Riot Games'in üstlendiği LoL, günümüzün en popüler MOBA türü strateji oyunları arasında yer alıyor. 27 Ekim 2009'da Riot Games'in ilk oyunu olarak bilgisayar dünyasına çıkış yapan League of Legends, 150 milyonun üzerinde kayıtlı oyuncu sayısına sahip. LoL her gün milyonlarca oyuncuyu ağırlarken, oyunseverler de bir yandan "Hangi bilgisayarlar LoL kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin LoL sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

LoL sistem gereksinimleri (PC) 📋 Tam Boyutta Gör LoL, düşük sistem gereksinimleriyle 2023'te hemen hemen her bilgisayar ve laptopun kaldırabileceği bir strateji oyunu. İşte PC için League of Legends sistem gereksinimleri 🔽 Minimum sistem gereksinimleri 💻 Ekran kartı: NVIDIA GeForce 9600 GT veya AMD HD 6570

NVIDIA GeForce 9600 GT veya AMD HD 6570 RAM: 2 GB

2 GB İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD A6-3650

Intel Core i3-530 veya AMD A6-3650 Depolama: 16 GB

16 GB İşletim sistemi: Windows 7

Windows 7 DirectX sürümü: DirectX 10 ve üzeri Önerilen sistem gereksinimleri 💻 Ekran kartı: NVIDIA GeForce 560 veya AMD Radeon HD 6950

NVIDIA GeForce 560 veya AMD Radeon HD 6950 RAM: 4 GB

4 GB İşlemci: Intel Core i5-3300 veya AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-3300 veya AMD Ryzen 3 1200 Depolama: 16 GB

16 GB İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 DirectX sürümü: DirectX 11 ve üzeri LoL oynamak için kaç GB depolama alanı ve RAM gerekir 💿 Bilgisayarınıza LoL yüklemek için diskinizde 16 GB boş alan olmalıdır. Ayrıca League of Legends'ın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 2 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek çözünürlük ayarlarıyla oynamak için 4 GB RAM önerilmektedir.

Valorant sistem gereksinimleri 3 yıl önce eklendi

LoL nasıl bir oyun ⚔ Tam Boyutta Gör League of Legends (LOL) bir Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) oyunudur. LoL takım tabanlıdır ve birçok oyuncu tarafından oynanabilir. Oyuncular, seçtikleri karakterleri (ya da "Sihirbazlar") kontrol ederek rakip takımlarla mücadele etmektedir. Oyunun amacı, rakip takımın "Nexus" adlı bölgesini yok etmektir. Nexus, oyunun sonunda kazanmanın anahtarıdır. Bu yol, rakip takımın bölgesinde yer alan "Turretler" adlı savunma mekanizmalarını ve "minyonlar" adlı robotları öldürerek açılır. Oyuncular, oyun süresince kazandıkları tecrübe ve para ile karakterlerini ve eşyalarını geliştirebilirler.

LoL Künye 🎯 Tür Aksiyon, RYO, Strateji Geliştirici Riot Games Çıkış Tarihi 27 Ekim 2009 Çok Oyunculu ✅ Türkçe Dil Desteği ✅ Puan ⭐⭐⭐⭐ (4,2) Platform Windows ve Mac bilgisayarlar Fiyat Ücretsiz

LoL indir bağlantısını ziyaret ederek, Mac ve Windows PC'nize oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

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LoL sistem gereksinimleri