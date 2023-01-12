LoL kaç GB? İşte League of Legends sistem gereksinimleri (2023)

- LoL sistem gereksinimleri (PC) 📋
- Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- LoL oynamak için kaç GB depolama alanı ve RAM gerekir 💿
- LoL nasıl bir oyun ⚔
- LoL Künye 🎯
- Yorumlar
Yapımcılığını Riot Games'in üstlendiği LoL, günümüzün en popüler MOBA türü strateji oyunları arasında yer alıyor. 27 Ekim 2009'da Riot Games'in ilk oyunu olarak bilgisayar dünyasına çıkış yapan League of Legends, 150 milyonun üzerinde kayıtlı oyuncu sayısına sahip. LoL her gün milyonlarca oyuncuyu ağırlarken, oyunseverler de bir yandan "Hangi bilgisayarlar LoL kaldırır?" diye merak ediyor. Gelin LoL sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.
LoL sistem gereksinimleri (PC) 📋
Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce 9600 GT veya AMD HD 6570
- RAM: 2 GB
- İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD A6-3650
- Depolama: 16 GB
- İşletim sistemi: Windows 7
- DirectX sürümü: DirectX 10 ve üzeri
Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce 560 veya AMD Radeon HD 6950
- RAM: 4 GB
- İşlemci: Intel Core i5-3300 veya AMD Ryzen 3 1200
- Depolama: 16 GB
- İşletim sistemi: Windows 10
- DirectX sürümü: DirectX 11 ve üzeri
LoL oynamak için kaç GB depolama alanı ve RAM gerekir 💿
Bilgisayarınıza LoL yüklemek için diskinizde 16 GB boş alan olmalıdır. Ayrıca League of Legends'ın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 2 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek çözünürlük ayarlarıyla oynamak için 4 GB RAM önerilmektedir.
LoL nasıl bir oyun ⚔
Oyunun amacı, rakip takımın "Nexus" adlı bölgesini yok etmektir. Nexus, oyunun sonunda kazanmanın anahtarıdır. Bu yol, rakip takımın bölgesinde yer alan "Turretler" adlı savunma mekanizmalarını ve "minyonlar" adlı robotları öldürerek açılır. Oyuncular, oyun süresince kazandıkları tecrübe ve para ile karakterlerini ve eşyalarını geliştirebilirler.
|Tür
|Aksiyon, RYO, Strateji
|Geliştirici
|Riot Games
|Çıkış Tarihi
|27 Ekim 2009
|Çok Oyunculu
|✅
|Türkçe Dil Desteği
|✅
|Puan
|⭐⭐⭐⭐ (4,2)
|Platform
|Windows ve Mac bilgisayarlar
|Fiyat
|Ücretsiz
LoL indir bağlantısını ziyaret ederek, Mac ve Windows PC'nize oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mavi niye yok ki
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..