Mobil ve bilgisayar için en iyi strateji oyunları

Oyunculardan gelen ortak talepleri inceledik ve sizin için en iyi strateji oyunları temalı olan bir liste hazırladık. Bu listeyi hazırlarken tarihe meraklı olan kişileri de ihmal etmedik.

En iyi strateji oyunları listesi ⚔️

"Hangi strateji oyunları oynanır?" diye soruyorsanız adrenalini ve rekabeti benimsemiş bir kişisiniz demektir. Bu oyunlar lezzetlidir ancak bir hamle yapmadan önce derin derin düşünmeyi gerektirir. Eğer analiz yapma kabiliyetiniz son derece iyiyse ücretli ve ücretsiz strateji oyunlarısizi sıkıcı bir günün ardından eğlendirecek. İşte mobil ve PC için en iyi strateji oyunları listesi 🔽

Supremacy 1914

Civilization VI

Company of Heroes 2: Ardennes Assault

Total War: WARHAMMER III

Crusader Kings III

XCOM 2

Command & Conquer Remastered Collection

War Thunder

Europa Universalis 4

Sins of a Solar Empire

Supremacy 1914 💀 6 Eylül 2009 tarihinde internet tarayıcıları için yayımlanan bu yapım gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Adını Birinci Dünya Savaşı'nın başlatıldığı yıldan alan bu yapımda ekonomi yönetimi, inşaatlar, fetihler ve müttefiklik gibi savaşa dair çeşitli elzem ögeler mevcut. Supremacy 1914'de bölgeler var ve her bölgede diğer bölgeleri birbirine bağlayan yollar bulunuyor. Eğer bir bölge denize yakınsa o bölgeye deniz yoluyla da ulaşılabiliyor. 13 yıl önce Game Genetics tarafından 2009 yılının en iyi tarayıcı oyunları ödülüne layık görülen bu oyuna Facebook, Google veya Apple hesabınızla erişebilirsiniz. Her ülke kendisine ait olan benzersiz kaynaklardan yararlanabiliyor. Birinci Dünya Savaşı'nı evinize misafir etmek ve tarihte eğlenceli bir yolculuk yapmak istiyorsanız Supremacy 1914 tam size göre!

Civilization VI 💣 Keşfetmek, yayılmacı bir politika izlemek, bölgeleri sömürmek ve düşmanları yok etmek bana göre diyorsanız Civilization VI ile vakit geçirmek için elinizi çabuk tutun. Keşif erlerinizi harita üzerinde gezdirerek yeni kaynaklara erişebilir, yeni bölgeler edinebilir, kontrol ettiğiniz bölgelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarını toplayabilir ve rakip oyunculara saldırarak onları oyundan eleyebilirsiniz. Bu oyunu Steam üzerinden satın alabilirsiniz. Tam adı Sid Meier's Civilization VI olan bu yapım 21 Ekim 2016 tarihinde piyasaya sürüldü. Kendisi şu anda macOS, Linux, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve Android kullanıcıları için de kullanıma açık. Çok oyunculu bir strateji oyunu olarak nitelendirilen bu yapımda attığınız her adım dünyanın kaderini değiştirebiliyor. Civilization IV için yayımlanan güncellemeler ve indirilebilir içerikler bir strateji oyunu için fazlasıyla iyi.

Company of Heroes 2: Ardennes Assault 💂 25 Haziran 2013 tarihinde marketlerdeki yerini alan ve Essence Engine 3.0 isimli bir oyun motoru ile geliştirilen bu yapımda tek ve çok oyunculu oyun modları yer alıyor. En iyi gerçek zamanlı strateji oyunlarılistelerinde kendisine tek başına yer bulmakta zorlanan Company of Heroes 2 bu genişleme paketi sayesinde artık neredeyse bu konuyla ilgili hazırlanan her listede kendisine bir yer bulabiliyor. İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan Ardennes Assault aslında tarihte Ardenler Taarruzu olarak bilinen, Normandiya Çıkarması sonrasında meydana gelen ve Avrupa cephesindeki en büyük muharebe olarak nitelendirilen bir olayı oyunsallaştırıyor. Bu muharebe Aralık 1944'ten Ocak 1945'e kadar sürdürülüyor. Bu oyunda ABD, Birleşik Krallık ve Kanada üçlüsü Nazi Almanyası ile savaşıyor. Company of Heroes 2: Ardennes Assault için bir Steam sayfası var

Total War: WARHAMMER III 🔨 17 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan ve Creative Assembly tarafından geliştirilen bu gerçek zamanlı ve taktik temelli strateji oyunubir hikâye moduna sahip. Bu modda karşınızdakilerle diplomatik ilişkiler kurabilir veya onlara karşı savaşabilirsiniz. Ayrıca çok oyunculu oyun seçeneği ve özel ayarlar eşliğinde dizayn edilebilen savaş modu da var. Total War: WARHAMMER III hâlâ güncellenen bir proje. Kendisi için şimdiye kadar 3 adet indirilebilir içerik (ücretli) yayımlandı: Ogre Kingdoms, Champions of Chaos, Blood for the Blood God III.

Crusader Kings III 👑 Paradox Development Studio tarafından geliştirilen, Crusader Kings ve Crusader Kings II'nin devamı olarak Paradox Interactive sayesinde yayımlanan bu yapım Orta Çağ'da geçen strateji oyunları için âdeta bir ilham kaynağı. İlk olarak Ekim 2019'da PDXCon 2019 isimli bir etkinlikte duyurulan ve 1 Eylül 2020'de yayımlanan Crusader Kings III internete ihtiyaç duymadan da oynanabilen bir oyun. PlayStation 5, Xbox X/S, MacOS, Windows, Xbox Cloud Gaming ve Linux kullanıcıları için piyasaya sürülen bu yapım aynı zamanda bir rol yapma oyunu. Crusader Kings III'te karakterlerin kişiliklerine aykırı olan davranışlar sergilemek onları strese sokuyor. Karakterlerin bazı özellikleri torunlara aktarılabiliyor. Oyunda 5 adet yaşam tarzı ile karşılacaksınız. Bu yaşam tarzlarının kendisine özgü becerileri var. Bu oyunu Steam hesabınız ile satın alabilirsiniz.

En iyi MMORPG oyunları 1 hf. önce eklendi

XCOM 2 👽 Sıra tabanlı strateji oyunları denilince akla gelen ilk oyunlardan birisi olan XCOM 2 kendisine bu listede yer bulmayı başardı. Firaxis Games tarafından geliştirilen ve 2K Games'in yardımıyla yayımlanan XCOM 2 altı yıl önce kullanıma açıldı. Kendisi XCOM: Enemy Unknown'un devamı niteliğinde. Bir uzaylı istilasını önlemeye çalışan XCOM adlı askeri birlik uzaylılara yeniliyor. Dünya uzaylılar tarafından işgal ediliyor. Kaybedilen savaş yüzünden totaliler ve askeri bir diktatörlüğe dönüşen bu grubun uzaylıları kovmaya çalışmasına şahit olacaksınız. Tek oyunculu ve çok oyunculu oyun modları sizi bekliyor.

Command & Conquer Remastered Collection 🚨 Gerçek zamanlı strateji oyunları kontenjanından listemize giren bu yapım Petroglyph Games ve Lemon Sky Studios aracılığıyla geliştirildi, Electronic Arts'ın izniyle 5 Haziran 2020'de piyasaya sürüldü. Bu oyun internete ihtiyaç duyuyor. 1995 yılında yayımlanan Command & Conquer (Tiberian Dawn) ile 1996 yılında oyuncularla buluşturulan Red Alert ikilisini bünyesinde barındıran bu koleksiyon sürümü 4K grafiklere, yenilenmiş müziklere, sinematik görüntülere, gelişmiş kullanıcı arayüzüne ve bir galeriye ev sahipliği yapıyor. İlgili galeride bu projenin nasıl yönetildiğine dair bilgiler mevcut. Koleksiyoncuları üç genişleme paketi karşılıyor: The Covert Operations, Counterstrike ve The Aftermath. Bu paketlere yaklaşık 100 adet görev eşlik ediyor. Command & Conquer Remastered Collection'ı Steam aracılığıyla elde edebilirsiniz.

War Thunder 🆚 Sekizinci sırada Gaijin Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan, ücret ödemeden oynanabilen çok oyunculu bir tank oyunu var. Kendisi 11 yıl önce duyuruldu ve Kasım 2012'de açık beta eşliğinde test edildi. Savaş uçaklarının sesi de kulaklarınızın içinde yankılanacak. 2013'ün ilk ayında globalleşti ve 21 Aralık 2016'da neredeyse her platform için kademeli bir şekilde yayımlanma kararı ile herkese hitap etmeye başladı: Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S ve Shield Android TV için çapraz platform desteğine sahip.

Europa Universalis 4 🌍 Europa Universalis serisinin dördüncü oyunu olan bu yapım 9 yıl önce Windows, macOS ve Linux için piyasaya çıktı. Kendisi gerçek zamanlı strateji oyunu olarak nitelendiriliyor. Tek oyunculu ve çok oyunculu mod mevcut. Europa Universalis 4'te bir devletin denetimini ele alarak diplomasi araçları ile politika ve askeri olanaklardan yararlanmalı ve diğer devletleri yenmelisiniz. Birçok alternatif araç ile büyümeye çalışmalısınız. Oyunun zaman dilimi 1444 ila 1821 arasında. Bu tarihler içerisinde oyuna oyunda yer alan istediğiniz ülkeyle ve istediğiniz tarihte başlayabilirsiniz. Dilerseniz askerî güçle Dünya'yı ele geçirmeye çalışabilir, yağmacı bir göçebe devlet olarak bozkırda egemen olabilir, bir koloni imparatorluğu kurabilir veya bir ticaret devleti olarak bölgenizdeki ticari faaliyetlere el atabilirsiniz.