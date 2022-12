Mobil ve bilgisayar için en iyi strateji oyunları

"Hangi strateji oyunları oynanır?" diye soruyorsanız adrenalini ve rekabeti benimsemiş bir kişisiniz demektir. Bu oyunlar lezzetlidir ancak bir hamle yapmadan önce derin derin düşünmeyi gerektirir. Eğer analiz yapma kabiliyetiniz son derece iyiyse ücretli ve ücretsiz strateji oyunlarısizi sıkıcı bir günün ardından eğlendirecek. İşte mobil ve PC için en iyi strateji oyunları listesi 🔽

Her ülke kendisine ait olan benzersiz kaynaklardan yararlanabiliyor. Birinci Dünya Savaşı'nı evinize misafir etmek ve tarihte eğlenceli bir yolculuk yapmak istiyorsanız Supremacy 1914 tam size göre!

Supremacy 1914'de bölgeler var ve her bölgede diğer bölgeleri birbirine bağlayan yollar bulunuyor. Eğer bir bölge denize yakınsa o bölgeye deniz yoluyla da ulaşılabiliyor. 13 yıl önce Game Genetics tarafından 2009 yılının en iyi tarayıcı oyunları ödülüne layık görülen bu oyuna Facebook, Google veya Apple hesabınızla erişebilirsiniz.

Tam adı Sid Meier's Civilization VI olan bu yapım 21 Ekim 2016 tarihinde piyasaya sürüldü. Kendisi şu anda macOS, Linux, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve Android kullanıcıları için de kullanıma açık. Çok oyunculu bir strateji oyunu olarak nitelendirilen bu yapımda attığınız her adım dünyanın kaderini değiştirebiliyor.

Bu oyunda ABD, Birleşik Krallık ve Kanada üçlüsü Nazi Almanyası ile savaşıyor. Company of Heroes 2: Ardennes Assault için bir Steam sayfası var

25 Haziran 2013 tarihinde marketlerdeki yerini alan ve Essence Engine 3.0 isimli bir oyun motoru ile geliştirilen bu yapımda tek ve çok oyunculu oyun modları yer alıyor. En iyi gerçek zamanlı strateji oyunlarılistelerinde kendisine tek başına yer bulmakta zorlanan Company of Heroes 2 bu genişleme paketi sayesinde artık neredeyse bu konuyla ilgili hazırlanan her listede kendisine bir yer bulabiliyor.

Total War: WARHAMMER III 🔨

17 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan ve Creative Assembly tarafından geliştirilen bu gerçek zamanlı ve taktik temelli strateji oyunubir hikâye moduna sahip. Bu modda karşınızdakilerle diplomatik ilişkiler kurabilir veya onlara karşı savaşabilirsiniz.

Ayrıca çok oyunculu oyun seçeneği ve özel ayarlar eşliğinde dizayn edilebilen savaş modu da var. Total War: WARHAMMER III hâlâ güncellenen bir proje. Kendisi için şimdiye kadar 3 adet indirilebilir içerik (ücretli) yayımlandı: Ogre Kingdoms, Champions of Chaos, Blood for the Blood God III.