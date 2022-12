Mobil ve bilgisayardan arkadaşlarla oynanacak en iyi oyunlar

İster dijital ortamlarda ister gerçek dünyada olsun oyunlar, arkadaşlarınızla oynandığı zaman çok daha keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor. Günümüzde artık dışarıda, sokakta sevdiklerinizle oynama dönemi maalesef bitmiş olsa da insanlar bu ihtiyacı artık sanal dünyada telafi etmeye çalışıyor. Dolayısıyla pek çok kişi Arkadaşlarla ne oynanabilir? diye arıyor. Eğer siz de onlardan biriyseniz doğru yere gelmişsiniz demektir.

Arkadaşlarla oynanacak en iyi oyunlar PC ve mobil için oluşturmuş olduğumuz listede geniş bir skaladan tavsiyeler vermeye çalıştık. Eğer arkadaşlarla oynanacak oyun arayışınızdaysanız aşağıya doğru kaydırmaya devam edin ve önerdiğimiz oyunlara biz göz atın.

Efsanevi Age of Empires serisinin son yapımı olan Age of Empires IV, arkadaşlarla oynanabilecek oyunlar arasında bir başka önemli seçenek. Gerçek zamanlı strateji türündeki Age of Empires IV efsanevi seriyi tekrar canlandırırken son güncellemesiyle birlikte Osmanlı ırkını da oyuna ekliyor. Arkadaşlar ile oynanacak oyunlar arıyorsanız ve orta çap temasını seviyorsanız AoE IV, mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek.

Riot Games tarafından geliştirilen ve 2009’da yayınlanan League of Legends , MOBA türünde bir yapım. MOBA türünü seviyorsanız arkadaşlarla oynanacak online oyunlar arasında League of Legends, en başarılı yapımlardan bir tanesi. Yeni 13. Sezonuyla birlikte önemli yeniliklerin de geldiği oyunu arkadaşınızla birlikte deneyimleyebilirsiniz.

iOS ve Android telefondan arkadaşlarla oynanacak oyunlar 📲

Tam Boyutta Gör Arkadaşlarla oynanacak oyunlar mobil platformlarda da yine elbette evde veya istediğiniz yerde oynanabiliyor. Telefonlar sürekli olarak yanımızda olduğu için arkadaşınızla bir dolmuş yolculuğunda bile buluşmanız ve birlikte oyun oynamanız mümkün oluyor. İşte arkadaşlarla oynanacak mobil oyun tavsiyelerimiz 👇

1. GWENT: The Witcher Card Game 🃏 Arkadaşınızla oynayabileceğiniz oyunlar arasında GWENT: The Witcher Card Game dikkatleri çekiyor. Popüler The Witcher evrenine dayanan bu kart oyunu aynı zamanda ücretsizde. Oyun, orijinal olarak ilk defa The Witcher 3: Wild Hunt'ta gördüğümüz aynı isimli mini kart oyunundan türetilerek tek başına sade bir oyun haline getirilmiş durumda. Eğer kendinizi çok yormak istemiyor ancak yine de arkadaşınızla birlikte oynayacak bir oyun arıyorsanız GWENT size göre olabilir. GWENT: The Witcher Card Game indirmek için buraya tıklayın (iOS) GWENT: The Witcher Card Game indirmek için buraya tıklayın (Android)

2. Minecraft 🟫 Minecraft’ı anlatmaya ve nasıl oynandığına değinmeye gerek yok diye düşünüyorum. Eğer bu oyunu duymuşsanız Minecraft’ın tek başınıza da oynandığını ancak nihai olarak oyunu zevkli kılan şeyin birlikte oynandığında ortaya çıktığını da biliyorsunuzdur. Uçsuz bucaksız dünyasında arkadaşınızla birlikte hayatta kalmak ve hayal gücünüzün sınırlarını zorlamak istiyorsanız Minecraft, arkadaşla oynanacak oyunlar mobil alanında en tepelerde yer alıyor ve bilindik Minecraft deneyimi yaşatıyor. Minecraft indirmek için buraya tıklayın (iOS) Minecraft indirmek için buraya tıklayın (Android)

3. Among Us 🧑‍🚀 Among Us da yine arkadaşlar arasında oynanacak oyunlar arasındaki en eğlenceli olanlar birisi konumunda. Among Us’da oyuncular iki roldan bir tanesini üstleniyor: Crewmate (masum) ve önceden belirlenmiş bir sayıda (en az bir, en fazla 3 tane) Impostor (sahtekar, hain). Uzay gemisinde geçen oyunda Crewmate takımının amacı Impostor'ları belirlemek, onları oylayarak ortadan kaldırmak ve harita etrafındaki görevleri tamamlamaktır. Impostor'ların amacı, Crewmate takımını çeşitli yöntemlerle öldürmek ve görevlerin yapılamamasını sağlamak. Eğer kalabalık bir arkadaş çevreniz varsa Among Us’ın verdiği keyif çok daha artmakta. Among Us indirmek için buraya tıklayın (iOS) Among Us indirmek için buraya tıklayın (Android)

4. League of Legends: Wild Rift 🎮 Masaüstü sürümünde olduğu gibi League of Legends: Wild Rift’de de aynı şeyleri yapıyoruz ancak bu sefer bunu mobil platform aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarla oynanacak mobil oyunlar arasında rekabetçi bir konumda olan oyunun genel yapısı ve oynanışı masaüstü sürümüyle aynı olsa da oyunlar çok daha kısa sürüyor. Oyunu öğrenme ve mekaniklerine alışmak da Wild Rift’te çok daha kolay. Eğer MOBA türünü seviyorsanız telefondan oynanacak oyunlar arasında Wild Rift’e bir göz atmanızda fayda var. League of Legends: Wild Rift için buraya tıklayın (iOS) League of Legends: Wild Rift için buraya tıklayın (Android)

5. Apex Legends Mobile 🗡️ Apex Legends Mobile esasında mobil tarafta Call of Duty: Mobile, Garena Free Fire ve PUBG: Mobile gibi diğer oyunlarla aynı türde. Öte yandan oyun genel olarak normal Apex Legends ile neredeyse aynı yapıda. İki arkadaşınızla birlikte takım olup girebildiğiniz oyun esasında battle-royale tarzında bir oyun ancak diğer yapımların aksine burada tempo çok daha hızlı. Öte yandan özel yeteneklerinizin de olması oyuna ayrı bir boyut ekliyor. Apex Legends Mobile indirmek için buraya tıklayın (iOS) Apex Legends Mobile indirmek için buraya tıklayın (Android)

6. Rocket League Sideswipe 🏎️ “Futbol olsun mu? Olsun. Araba olsun mu? O da olsun.” diyenlerdenseniz Rocket League Sideswipe aradığınız oyun. Oyundaki karakterleriniz araba ve amacınız ise iki dakika süren maçlarda kalenizi korumak ve elbette skor yapmak. Oyunda 1v1 futbol, 2v2 futbol ve 2v2 basketbol modları da bulunuyor. Rocket League Sideswipe indirmek için buraya tıklayın (iOS) Rocket League Sideswipe indirmek için buraya tıklayın (Android)

7. BombSquad 💣 BombSquad, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz en keyifli ve eğlenceli mobil oyunlardan bir tanesi. Arkadaşlarınızla birlikte çeşitli oyun modlarında birbirinizi patlatmaya çalışmak oldukça eğlenceli. Oyunda Capture the Flag, King of the Hill, Bomber Hockey ve Epic Slow Motion Elimination gibi çok sayında mini mod ve oyun yer alıyor. BombSquad indirmek için buraya tıklayın (iOS) BombSquad indirmek için buraya tıklayın (Android)

Bir yazımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu içeriğimizde en iyi arkadaşlarla oynanacak oyunlar tavsiyelerinde bulunduk. Hem mobil hem de PC için arkadaşlarla oynanacak en iyi oyunlara yer verdiğimiz yazımızda en sevilen yapımları seçtik. Elbette arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz oyunlar sadece buradaki 14 oyundan ibaret değil, daha yüzlercesi bulunuyor. Öte yandan arkadaşla oynanacak oyunlar, evde bizlere tek başımıza oynadığımız oyunlardan çok daha keyifli vakitler geçirtiyor. Bu nedenle pek çok kişi birlikte oynanacak oyunlar arıyor. Bu listemizde, oluşan bu ihtiyacı gidermeye çalıştık.