Valorant kaç GB? İşte Valorant sistem gereksinimleri (2023)

Yapımcılığını Riot Games'in üstlendiği Valorant, günümüzün en popüler FPS oyunları arasında yer alıyor. 2 Haziran 2020'de bilgisayar ekosistemi için piyasaya sürülen Valorant, çıktığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Haliyle "Hangi bilgisayarlar Valorant kaldırır?" sorusu merak konusu. Gelin Valorant sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

Valorant sistem gereksinimleri (PC) 📋 Tam Boyutta Gör Valorant, düşük sistem gereksinimleriyle 2023'te hemen hemen her bilgisayar ve laptopun kaldırabileceği bir oyun. İşte PC için Valorant sistem gereksinimleri 🔽 Minimum sistem gereksinimleri 🖥 İşletim sistemi: Windows 7/8/10/11 (64-bit)

Windows 7/8/10/11 (64-bit) RAM: 4 GB

4 GB CPU: Intel Core 2 Duo E8400 veya AMD Athlon 200GE

Intel Core 2 Duo E8400 veya AMD Athlon 200GE GPU: Intel HD 4000 veya AMD Radeon R5 200

Intel HD 4000 veya AMD Radeon R5 200 Depolama: 9 GB

9 GB DirectX: DirectX 11 ve üzeri Önerilen sistem gereksinimleri 🖥 İşletim sistemi: Windows 7/8/10/11 (64-bit)

Windows 7/8/10/11 (64-bit) RAM: 4 GB

4 GB CPU: Intel i3 4150 veya AMD Ryzen 3 1200

Intel i3 4150 veya AMD Ryzen 3 1200 GPU: Nvidia Geforce GT 730 veya AMD Radeon R7 240

Nvidia Geforce GT 730 veya AMD Radeon R7 240 Depolama: 9 GB

9 GB DirectX: DirectX 11 ve üzeri Valorant kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿 Valorant, bilgisayar diskinde 9 GB yer kaplamaktadır. Ayrıca Valorant'ın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı da 4 GB.

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Valorant nasıl bir oyun 🎮 Tam Boyutta Gör Valorant, taktiksel bir first-person shooter oyunudur. Oyuncular bir takım olarak birlikte oynarlar ve birbirlerine karşı çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışırlar. Oyunun amacı, rakip takımın merkezine sızmak veya rakip takımı yok etmektir. Oyunun özellikleri arasında özel yetenekler, çeşitli silah seçenekleri ve gerçek zamanlı taktiksel kararlar yer almaktadır.

Valorant Künye 🎯 Tür Birinci Şahıs Nişancı (FPS) Geliştirici Riot Games Çıkış Tarihi 2 Haziran 2020 Çok Oyunculu ✅ Türkçe Dil Desteği ✅ Puan ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,5) Fiyat Ücretsiz

Valorant indir bağlantısını ziyaret ederek, bilgisayarınıza oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Valorant oynanış videosunu izleyerek de Valorant'ın nasıl bir oyun olduğuna göz atabilirsiniz.

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Valorant sistem gereksinimleri