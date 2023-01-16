Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Valorant kaç GB? İşte Valorant sistem gereksinimleri (2023)

    Bilgisayarım Valorant kaldırır mı diyenler için Valorant sistem gereksinimleri burada. İşte PC ve laptopta Valorant oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimleri:
    Oy Ver

    Yapımcılığını Riot Games'in üstlendiği Valorant, günümüzün en popüler FPS oyunları arasında yer alıyor. 2 Haziran 2020'de bilgisayar ekosistemi için piyasaya sürülen Valorant, çıktığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Haliyle "Hangi bilgisayarlar Valorant kaldırır?" sorusu merak konusu. Gelin Valorant sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

    Valorant sistem gereksinimleri (PC) 📋

    valorant pc gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Valorant, düşük sistem gereksinimleriyle 2023'te hemen hemen her bilgisayar ve laptopun kaldırabileceği bir oyun. İşte PC için Valorant sistem gereksinimleri 🔽 

    Minimum sistem gereksinimleri 🖥

    • İşletim sistemi: Windows 7/8/10/11 (64-bit)
    • RAM: 4 GB
    • CPU: Intel Core 2 Duo E8400 veya AMD Athlon 200GE
    • GPU: Intel HD 4000 veya AMD Radeon R5 200
    • Depolama: 9 GB
    • DirectX: DirectX 11 ve üzeri

    Önerilen sistem gereksinimleri 🖥

    • İşletim sistemi: Windows 7/8/10/11 (64-bit)
    • RAM: 4 GB
    • CPU: Intel i3 4150 veya AMD Ryzen 3 1200
    • GPU: Nvidia Geforce GT 730 veya AMD Radeon R7 240
    • Depolama: 9 GB
    • DirectX: DirectX 11 ve üzeri

    Valorant kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿

    Valorant, bilgisayar diskinde 9 GB yer kaplamaktadır. Ayrıca Valorant'ın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı da 4 GB.

    Valorant nasıl bir oyun 🎮

    valorant oynanışı Tam Boyutta Gör
    Valorant, taktiksel bir first-person shooter oyunudur. Oyuncular bir takım olarak birlikte oynarlar ve birbirlerine karşı çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışırlar.

    Oyunun amacı, rakip takımın merkezine sızmak veya rakip takımı yok etmektir. Oyunun özellikleri arasında özel yetenekler, çeşitli silah seçenekleri ve gerçek zamanlı taktiksel kararlar yer almaktadır.

    Valorant Künye 🎯
    Tür Birinci Şahıs Nişancı (FPS)
    Geliştirici Riot Games
    Çıkış Tarihi 2 Haziran 2020
    Çok Oyunculu
    Türkçe Dil Desteği
    Puan ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,5)
    Fiyat Ücretsiz

    Valorant indir bağlantısını ziyaret ederek, bilgisayarınıza oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Valorant oynanış videosunu izleyerek de Valorant'ın nasıl bir oyun olduğuna göz atabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Akbaba89 +29 darkaura +24 faniseyler +19 WienerWald +17 V4LKyR +17 Kseo +16 E_Y_B_H_P_T +14 Stoneiron04 +13 Bloodin +12 12 Angry Men +12
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    10 Kişi Okuyor (1 Üye, 9 Misafir) 8 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    20113 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bilgisayar, riot games ve
    6 etiket daha valorant sistem gereksinimleri Teknoloji Haberleri Yazılım nedir rehber
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,5b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı329b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız