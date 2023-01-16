Valorant kaç GB? İşte Valorant sistem gereksinimleri (2023)

- Valorant sistem gereksinimleri (PC) 📋
- Minimum sistem gereksinimleri 🖥
- Önerilen sistem gereksinimleri 🖥
- Valorant kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿
- Valorant nasıl bir oyun 🎮
- Valorant Künye 🎯
- Yorumlar
Yapımcılığını Riot Games'in üstlendiği Valorant, günümüzün en popüler FPS oyunları arasında yer alıyor. 2 Haziran 2020'de bilgisayar ekosistemi için piyasaya sürülen Valorant, çıktığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Haliyle "Hangi bilgisayarlar Valorant kaldırır?" sorusu merak konusu. Gelin Valorant sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.
Valorant sistem gereksinimleri (PC) 📋
Minimum sistem gereksinimleri 🖥
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10/11 (64-bit)
- RAM: 4 GB
- CPU: Intel Core 2 Duo E8400 veya AMD Athlon 200GE
- GPU: Intel HD 4000 veya AMD Radeon R5 200
- Depolama: 9 GB
- DirectX: DirectX 11 ve üzeri
Önerilen sistem gereksinimleri 🖥
- İşletim sistemi: Windows 7/8/10/11 (64-bit)
- RAM: 4 GB
- CPU: Intel i3 4150 veya AMD Ryzen 3 1200
- GPU: Nvidia Geforce GT 730 veya AMD Radeon R7 240
- Depolama: 9 GB
- DirectX: DirectX 11 ve üzeri
Valorant kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿
Valorant, bilgisayar diskinde 9 GB yer kaplamaktadır. Ayrıca Valorant'ın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı da 4 GB.
Valorant nasıl bir oyun 🎮
Oyunun amacı, rakip takımın merkezine sızmak veya rakip takımı yok etmektir. Oyunun özellikleri arasında özel yetenekler, çeşitli silah seçenekleri ve gerçek zamanlı taktiksel kararlar yer almaktadır.
|Tür
|Birinci Şahıs Nişancı (FPS)
|Geliştirici
|Riot Games
|Çıkış Tarihi
|2 Haziran 2020
|Çok Oyunculu
|✅
|Türkçe Dil Desteği
|✅
|Puan
|⭐⭐⭐⭐⭐ (4,5)
|Fiyat
|Ücretsiz
Valorant indir bağlantısını ziyaret ederek, bilgisayarınıza oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Valorant oynanış videosunu izleyerek de Valorant'ın nasıl bir oyun olduğuna göz atabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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