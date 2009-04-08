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Manli, GeForce GTX 275 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,7b
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32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Manli, GeForce GTX 275 modelini duyurdu
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AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modeline rakip olarak hazırlanan GeForce GTX 275'e yönelik çalışma yapan üreticilerden birisi de Manli. Firma yaptığı açıklamayla GeForce GTX 275 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Nvidia'nın referans tasarımını temel alan ve standart soğutucu ile gelen ekran kartına, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 285 modelleri arasına konumlandırılan ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Tasarımı gibi saat hızlarında da Nvidia'nın referans değerlerini temel alan Manli'nin yeni modelinde grafik işlem birimi 633MHz, paralel işlem birimleri 1404MHz ve bellekler de 2268MHz'de görev yapıyor. 240x paralel işlem birimiyle donatılan DirectX 10 destekli ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojileriyle uyumlu olan ve üzerinde çift DVI konnektörü bulunan ekran kartı destek veren anakartlarda iki ve üç yollu SLI kurulumlarını da gerçekleştirebiliyor.

Manli'nin yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen GeForce GTX 275 modelinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulumnuyor.


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usb2.0 10 yıl
az yada çok sorun bu değilki..bu site sadece Tr ye hitap etmiyor..fazlasına ediyor..Tr de olmayan şeyin haberi olmasın o zaman bakalım ne kadar haber kalıyor
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kasai 10 yıl
arkadaşlar manlı ürünleri türkiyede 1 senedir bilişimport güvencesi ile satılıyor parekende noktalarının akıl almaz istekleri karşısındada ürünü direk kendi satıyor fiyatı ucuz tutmak ve rekabet etmek adına ürünleride birebir değişim garantisi ile satıyor daha ayrıntılı bilgi isteyen pm atabilir iyi geceler
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usb2.0 10 yıl
donanımhaberi Tr dışında okuyan Türk yokmu arkadaşlar...herşeyi Tr ye göremi ayarlıyacaklar..
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: usb2.0

donanımhaberi Tr dışında okuyan Türk yokmu arkadaşlar...herşeyi Tr ye göremi ayarlıyacaklar..

zannetmiyorum olsada çok az bir kesimdir bizim yabancı siteleri okumamız gayet normal(global dil ingilizce olunca) ama türk donanım sitelerindeki haberleri okumak bizim ispanyol portekiz arjantin gibi ülkelerin donanaım sitelerini okumamızla aynı şey o yüzden biraz zor bir ihtimal diyorum
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AtaJames 10 yıl
Güzel bir haber
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Maalesef, ülkemizde bu marka satılmıyor
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kafkef_8 10 yıl
işte beklediğim kart imanlı gtx275 cennetlik :)
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KanKoKan 10 yıl
Orjinalden alıntı: kafkef_8

işte beklediğim kart imanlı gtx275 cennetlik :)


Koptum yahu.


Nvidia imana geldi...
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sakiri 10 yıl
quote:
Orjinalden alıntı: sakiri
haziran ayinda 4890x2 cikacak ama hd destegi olmayacak
Bu bilgiye nereden aldınız.Kaynak?
pardon kardes ben almanca yazan bir sayfada okudum. dogrusu 4890 x2 hd cikmayak ama cikarsada belki 40 nm olarak cikacak. GEnel bircok sayfada cikmayacak yonunde onemlide degil zaten cunku cikarsa elektrik yeme canavarindan baska ne olabilirki. 40 nm yaparlarsa cikabilirmis
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adilazimdegilx 10 yıl
Kutu PS ile filan yapılmış Üstünde de 512 birşey yazıyor. GTX275'in 512 ile ilgili bir özelliği yok.

Manli ve Axle gibi ucuz firmaların ürünleri olması iyi oluyor. Piyasada AMP, OC Edition, SuperClocked isimli kartlar dolaşıp duruyor.
250 ile 280$ arası bir fiyattan girer bu kart ülkemize....
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sakiri 10 yıl
haziran ayinda 4890x2 cikacak ama hd destegi olmayacak
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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: sakiri

haziran ayinda 4890x2 cikacak ama hd destegi olmayacak

Bu bilgiye nereden aldınız.Kaynak?
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K58 10 yıl
Sadece tanınan bilinen markalarınmı haberi yapılabilir?(Herkez bu mantıkda olsaydı bundan 1-2 sene önce kimse Evga haberi yapmazdı ve muhtemelen evga Türkiye de çoğu kişinin bilmediği ve ithalatı olamyan bir marka oalrak kalırdı) Ayrıca marka Türkiye'de yaklaşık 3 yıldır faliyette.Diğer markalara göre fiyatlarının düşük olmasının başlıca 2 sebebi var.Birincisi nerdeyse 0 reklam maliyeti.2 Çin haricindeki neredeyse çoğu ülkede konsiye mal taktiğiyle çalışıyor;yani kurulu bu yetkili servisi yok kart arıza yaparsa ithalatçı firması onlara konsiye olarak gönderilen aynı kartla bire bir değişim yapıyor.Servis ve reklam maliyeti olmadığı için normalden ucuz satılması normal.
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ozan19881 10 yıl
Orjinalden alıntı: K58

Sadece tanınan bilinen markalarınmı haberi yapılabilir?(Herkez bu mantıkda olsaydı bundan 1-2 sene önce kimse Evga haberi yapmazdı ve muhtemelen evga Türkiye de çoğu kişinin bilmediği ve ithalatı olamyan bir marka oalrak kalırdı) Ayrıca marka Türkiye'de yaklaşık 3 yıldır faliyette.Diğer markalara göre fiyatlarının düşük olmasının başlıca 2 sebebi var.Birincisi nerdeyse 0 reklam maliyeti.2 Çin haricindeki neredeyse çoğu ülkede konsiye mal taktiğiyle çalışıyor;yani kurulu bu yetkili servisi yok kart arıza yaparsa ithalatçı firması onlara konsiye olarak gönderilen aynı kartla bire bir değişim yapıyor.Servis ve reklam maliyeti olmadığı için normalden ucuz satılması normal.


evet bir markanın ucuz veya duyulmamış olması o markaya başarısız veya kalitesiz demek doğru olmaz.
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alcon11 10 yıl
Markayı 1 yıldır duyuyorum.Ama ürünleri için şahsen türkiyede gelmiş bi çalışma bi reklam yapmamış bir firma, ucuzda verseler benim tercihim olamazlar. Madem TR. de sen bu ürünü satacan, gelde ilk önce bi kendini tanıt. bizim TR 'deki bir firma avrupada bi ürün satacak olsa 40 dereden su getirirler yok öle iş.
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01Mrt 10 yıl
tr de satışı olmayan bi ürün sanırım, tanınan bi markada da değil... o zaman haberinin yapılması anlamsız, Fx57 sana bi öz eleştiri... :))
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TURK-ŞAD 10 yıl
bir an ilhan Mansız VGA platformuna giriş mi yaptı sandım...


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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

tr de satışı olmayan bi ürün sanırım, tanınan bi markada da değil... o zaman haberinin yapılması anlamsız, Fx57 sana bi öz eleştiri... :))

ne alaka
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max975 10 yıl
ne o kutu yavv sanki sistem toplar gibi..
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Krak3n 10 yıl
Hakkatten kutu para çantasına benziyor.İyi mod yapılır o kutuya.
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