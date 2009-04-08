Manli, GeForce GTX 275 modelini duyurdu

AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modeline rakip olarak hazırlanan GeForce GTX 275'e yönelik çalışma yapan üreticilerden birisi de Manli. Firma yaptığı açıklamayla GeForce GTX 275 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Nvidia'nın referans tasarımını temel alan ve standart soğutucu ile gelen ekran kartına, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 285 modelleri arasına konumlandırılan ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.
Tasarımı gibi saat hızlarında da Nvidia'nın referans değerlerini temel alan Manli'nin yeni modelinde grafik işlem birimi 633MHz, paralel işlem birimleri 1404MHz ve bellekler de 2268MHz'de görev yapıyor. 240x paralel işlem birimiyle donatılan DirectX 10 destekli ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojileriyle uyumlu olan ve üzerinde çift DVI konnektörü bulunan ekran kartı destek veren anakartlarda iki ve üç yollu SLI kurulumlarını da gerçekleştirebiliyor.
Manli'nin yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen GeForce GTX 275 modelinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulumnuyor.
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zannetmiyorum olsada çok az bir kesimdir bizim yabancı siteleri okumamız gayet normal(global dil ingilizce olunca) ama türk donanım sitelerindeki haberleri okumak bizim ispanyol portekiz arjantin gibi ülkelerin donanaım sitelerini okumamızla aynı şey o yüzden biraz zor bir ihtimal diyorum
Koptum yahu.
Nvidia imana geldi...
Orjinalden alıntı: sakiri
haziran ayinda 4890x2 cikacak ama hd destegi olmayacak
Bu bilgiye nereden aldınız.Kaynak?
pardon kardes ben almanca yazan bir sayfada okudum. dogrusu 4890 x2 hd cikmayak ama cikarsada belki 40 nm olarak cikacak. GEnel bircok sayfada cikmayacak yonunde onemlide degil zaten cunku cikarsa elektrik yeme canavarindan baska ne olabilirki. 40 nm yaparlarsa cikabilirmis
Manli ve Axle gibi ucuz firmaların ürünleri olması iyi oluyor. Piyasada AMP, OC Edition, SuperClocked isimli kartlar dolaşıp duruyor.
250 ile 280$ arası bir fiyattan girer bu kart ülkemize....
Bu bilgiye nereden aldınız.Kaynak?
evet bir markanın ucuz veya duyulmamış olması o markaya başarısız veya kalitesiz demek doğru olmaz.
ne alaka