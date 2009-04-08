Manli, GeForce GTX 275 modelini duyurdu

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AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modeline rakip olarak hazırlanan GeForce GTX 275'e yönelik çalışma yapan üreticilerden birisi de Manli. Firma yaptığı açıklamayla GeForce GTX 275 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Nvidia'nın referans tasarımını temel alan ve standart soğutucu ile gelen ekran kartına, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su güç veriyor. GeForce GTX 260 ve GeForce GTX 285 modelleri arasına konumlandırılan ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Tasarımı gibi saat hızlarında da Nvidia'nın referans değerlerini temel alan Manli'nin yeni modelinde grafik işlem birimi 633MHz, paralel işlem birimleri 1404MHz ve bellekler de 2268MHz'de görev yapıyor. 240x paralel işlem birimiyle donatılan DirectX 10 destekli ekran kartı, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojileriyle uyumlu olan ve üzerinde çift DVI konnektörü bulunan ekran kartı destek veren anakartlarda iki ve üç yollu SLI kurulumlarını da gerçekleştirebiliyor.

Manli'nin yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen GeForce GTX 275 modelinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulumnuyor.