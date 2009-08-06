Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Manli, Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakartlarını satışa sundu

9 yıl
6,2b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Manli, Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakartlarını satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Nvidia tabanlı ekran kartı üretimi yapan Manli, ION platformunu baz alan Mini-ITX anakartlarını kullanıma sunuyor. Firmanın tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla Zotac tarafından pazara sürülen ION çözümleriyle oldukça yakın olan Mini-ITX anakartları, modeline göre çift çekirdekl Atom 330 veya tek çekirdekli Atom 230 işlemcilerini kullanıyorlar.

Yine modeline göre WiFi desteği ve 90 Watt'lık harici güç kaynağı gibi detaylara sahip olan yeni anakartlar, ION platformu kapsamında Nvidia'nın GeForce 9400M yonga setini kullanıyorlar ve sahip olduklar DirectX 10 destekli entegre grafik birimleriyle öne çıkıyorlar. Zira bilindiği üzere entegre grafik birimi yüksek 3B başarımına ek olarak gelişmiş video özelliklerine de sahip.

İki adet DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR-2 667/800MHz bellek desteği sunan yeni anakartlarda depolama sürücüleri için 3x SATA-II ve harici çözümleri içinse 1x eSATA portu bulunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle donatılan ION tabanlı yeni çözümlerde, yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara da yer veriliyor.

Çift çekirdekli Atom 330 işlemcisine sahip modelleri ML-N-IONITX-DE ve ML-N-IONITX-AU (90 Watt güç kaynağı ile geliyor) ile tek çekirdekli Atom 230 işlemcisine sahip modeli ise ML-N-IONITX-BE kod adını taşıyan anakartlar, Japonya pazarında 115-120$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyorlar.

Manli, Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakartlarını satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Manli, Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakartlarını satışa sundu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SeKSandDoRT 9 yıl
Bu firma Türk tü değil mi arkadaşlar, hatta manlı da, Osmanlı dan geliyordu ki, baştaki O ya benzer grafikte onu işaret ediyor sanki, yani aslında firmanın adı osmanlı ama, anti pati duyan dış ülkeler olabileceği için sanırım manlı yapmışlardı ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fgezgini 9 yıl
Soru: Bu kartlar htpc için değil mi?
Cevap: Evet
Soru: HTPC lerde tv kartıda takılmalı değil mi?
Cevap: Evet
Soru: İyi de bu kartın neresine takılacak?
Cevap:Çok soru sorma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 9 yıl
türkiyedede 115 dolardan başlarsa(ki hiç sanmıyorum) zotaca iyi bir alternatif olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl The Secret of Monkey Island: Special Edition inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim