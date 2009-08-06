Manli, Nvidia ION tabanlı Mini-ITX anakartlarını satışa sundu

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Nvidia tabanlı ekran kartı üretimi yapan Manli, ION platformunu baz alan Mini-ITX anakartlarını kullanıma sunuyor. Firmanın tasarım özellikleri ve teknik detaylarıyla Zotac tarafından pazara sürülen ION çözümleriyle oldukça yakın olan Mini-ITX anakartları, modeline göre çift çekirdekl Atom 330 veya tek çekirdekli Atom 230 işlemcilerini kullanıyorlar.

Yine modeline göre WiFi desteği ve 90 Watt'lık harici güç kaynağı gibi detaylara sahip olan yeni anakartlar, ION platformu kapsamında Nvidia'nın GeForce 9400M yonga setini kullanıyorlar ve sahip olduklar DirectX 10 destekli entegre grafik birimleriyle öne çıkıyorlar. Zira bilindiği üzere entegre grafik birimi yüksek 3B başarımına ek olarak gelişmiş video özelliklerine de sahip.

İki adet DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR-2 667/800MHz bellek desteği sunan yeni anakartlarda depolama sürücüleri için 3x SATA-II ve harici çözümleri içinse 1x eSATA portu bulunuyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle donatılan ION tabanlı yeni çözümlerde, yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi detaylara da yer veriliyor.

Çift çekirdekli Atom 330 işlemcisine sahip modelleri ML-N-IONITX-DE ve ML-N-IONITX-AU (90 Watt güç kaynağı ile geliyor) ile tek çekirdekli Atom 230 işlemcisine sahip modeli ise ML-N-IONITX-BE kod adını taşıyan anakartlar, Japonya pazarında 115-120$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyorlar.

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