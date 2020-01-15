Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Matematik, “Naziler, İngiltere’yi daha erken bombalasalardı ne olurdu?” sorusuna cevap buldu

    Bootstrapping adlı istatistiksel yöntemle İkinci dünya Harbi'nin önemli bir mücadelesini inceleyen araştırmacılar, Almanların Battle of Britain'ı aslında kazanabileceklerini ortaya koydu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    6,6b
    1
    20
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Matematik, “Naziler, İngiltere’yi daha erken bombalasalardı ne olurdu?” sorusuna cevap buldu
    Tam Boyutta Gör

    İkinci Dünya Harbi'nin seyrini Müttefik Kuvvetlere özellikle de İngiltere’ye verdiği moralle değiştiren çatışmalardan biri de ülkenin Nazi Almanya’sının Hava Kuvvetleri Luftwaffe’yle savaştığı ve 1940 yılının Mayıs ile Ekim ayları arasında devam eden Battle of Britain’dır.

    Söz konusu mücadelede Almanların stratejik anlamda küçük değişiklikler yapmış olmaları halinde, çatışmanın ne şekilde sonuçlanmış olacağı ise tarihçilerin uzun bir süredir tartıştığı bir konu. Normaş şartlar altında tarihçilerin uzmanlık alanına giren bu konu, York Üniversitesinde görev yapan bilim insanları sayesinde matematik biliminin de ilgi alanına girmiş bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Boeing uçaklarda ortaya çıkan yazılım hatası, uçakların gösterge ekranlarını karartıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Filipinler’deki Taal yanardağında ortaya çıkan şimşeklerin sırrı ne?

    Üniversitede görev yapan matematikçilerin tartışmaya dahil olmalarını sağlayan yöntem ise bootstrapping olarak bilinen bir istatistiksel metot. Türkçeye “yeniden örnekleme” olarak da çevrilen yöntem, en basit haliyle büyük veri setleri oluşturmak ve yeniden örnekleme yapmak için kullanılıyor. Araştırmacıların işlerini oldukça kolaylaştıran bu yöntemde uygulanan testlerin istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermesi sağlanabiliyor.

    “Bootstrap yönteminde, yapılacak olan yorumu bazı parametrelerin istatistiksel çıkarımlarıyla yeniden çizilmesiyle yapılmaktadır. Ardından bu işlemin daha güvenilir olabilmesi için fazlaca tekrarlanır. Bootstrap yöntemiyle, varyans tahminleri başarılıyla elde edilmektedir ve varyans tahminleri konusunda sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca Bootstrap metodu, örnek dağılışının normal olmadığı durumlarda ya da çok küçük veri setlerinde varyans analizine göre üstünlük taşımaktadır. Bootstrap metodu, yoğun matematik formüllerinden uzak, sınırlı varsayımlara sahip, anlaşılması ve kullanılması oldukça kolay bir yöntemdir. Özellikle varsayımların yetersiz kaldığı durumlarda güvenilir sonuçlar vermektedir. Bootstrap metodu, olasılıkta olduğu gibi güven aralıkları, hipotez testi ve regresyon analizinde de kullanılmaktadır” (kaynak)

    Alternatif senaryolardan biri ya da birkaçının uygulanması halinde ortaya çıkacak sonuçların değerlendirildiği çalışmada, Almanya’nın "ilk saldırıyı gerçekleştirme tarihi" ile "Luftwaffe'nin nereleri bombalasa daha iyi olurdu" konularına odaklanılmış. Elde edilen sonuçlar ise ortaya ilginç istatistikler çıkarmış. Çatışmanın galibinin Almanya olacağını gösteren tahminler, erken başlayacak bombalama faaliyetleri ve hedef önceliğinin İngiltere’nin uçak pistlerine verilmiş olması halinde sonuçların düşman lehine değişeceğini göstermiş.

    İngiltere'nin galip gelme olasılığı ciddi anlamda düşüyor

    Buna göre %50 galibiyet senaryosunda İngiltere’nin kazanma şansının %10’lar seviyesine ve %98’lik senaryoda ise bu olasılığın %34’lara indiği görülmüş.

    Matematik, “Naziler, İngiltere’yi daha erken bombalasalardı ne olurdu?” sorusuna cevap buldu
    Tam Boyutta Gör

    Masa başında yapılan tartışmalar bir yana, işin içine istatistiksel teknikler ve veriler girdiğinde Battle of Britian gibi savaşın önemli bir mücadelesinin seyrinin nasıl değişebileceğini görmek oldukça ilginç. İkinci Dünya Harbi’nin savaş sahnesine özellikle hava kuvvetleri alanında getirdiği değişiklikler ve “uygulansaydı” diyeceğimiz taktiklerin doğuracağı sonuçları görmek için sanırız bootstrapping gibi matematiksel yöntemlerle yapılmış çalışmalarla daha çok karşılaşacağız.



    https://www.popularmechanics.com/science/a30469204/nazi-battle-britain-math-model/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Boeing'den 737 MAX'ların yeniden uçuşuyla ilgili bir erteleme daha
    2 sa.
    Çin kaynaklı virüs salgınıyla ilgili neler yaşanıyor?
    21 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    darkaura 1 hf. en beğenilen
    o devirde alman hava kuvvetlerinde uzun menzil agir bombardiman ucaklari yok. ingilterenin tamamina ulasamiyorlar. yani rusyanin dogusunda tank uretip cepheye gonderdigi gibi ingiltere de kuzeyinde uretime devam edebilir. ikinci nokta o devirde akilli bombalar yok, yuksekden binlerce bomba atiliyorki dise dokunur bir hedefe denk gelip imha edebilsin, yani guneydeki fabrikalara ciddi zararlar vermekde zor. ucuncu nokta hava ustlerini vurmak hic bir anlam ifade etmiyor, devrin ucaklari modern jetler gibi degil, herhangi bir duzluk alandan, cim yesil alandan havalanabiliyorlar, bombardimanda ucaklari yerde tek tek isabetli vurmakda mumkun degil. yani ne kadar bombalarsan bombala ingiltere hizla ucak uretip karsi cevap verecektir. o devrin ingilteresi en az almanya kadar endustriyellesmis bir ulkeydi.

    uzerine ingilterenin kendi anakarasinda olmasi avantaji var, radar ile dusmani gorup cok sayida ucagi bir anda uzerine gonderebiliyor, toplam ucak sayisi az olsada catisma sirasinda yakin ustlerden kalkip dogru yere gittikleri icin ingiliz ucaklari hep daha kalabalik oluyor. kisaca ingilterenin deniz gucunu asip bir kara istilasi yapilmadikca o savasin havadan kazanilmasinin hic bir yolu yok. hava ustunlugunu mutlak olarak kuramadikcada ingilterenin deniz ustunlugunu asmanin hic bir yolu yok. tabi birde bunun amerika boyutu var. amerika muhtemel bir ingiltere istilasina kesinlikle kayitsiz kalmayacaktir.

    kisaca hangi senaryoyu kurarsan kur almayanin bir cikis yolu olmuyor. almanyanin o devirde yapacagi tek akilli hamle bismark'in zamaninda yuruttugu gibi savasin cikmasina firsat vermeyecek akilli diplomatik hamleler olmaliydi. kuduz it gibi onune cikana saldirirsan eninde tum dunyayi karsina aldigin bir savasin ortasina dusersin. zamaninda bismark bunu engellemek icin cok cabalamis. ornegin fransayi yendikleri savasin sonrasinda fransadan toprak talep etmiyor. biliyorki ilerde bu baska bir savasin nedeni olacak. tekrar savas isteyen fransayi diplomasi ile yanlizlastiriyor, buna firsat vermiyor. ne zamanki bismark gorevden iniyor yerine gecen aptallar once rusyayla sonra ingiltere ile surtusmeye basliyorlar. ingiltere ile deniz gucu yarisina giriyorlarki bunu tehdit olarak goren ingiltere kendiliginden dusmanlasiyor. neticesi birinci dunya savasi. birinci dunya savasindan sonra iktirada ilk savasi cikaranlardan da aptallari geciyor sonucu yikilmis parcalanmis bir ulke.
    o devirde alman hava kuvvetlerinde uzun menzil agir bombardiman ucaklari yok. ingilterenin tamamina ulasamiyorlar. yani rusyanin dogusunda tank uretip cepheye g...
    Devamını Gör
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    joven 1 hf.
    Dünya bugün daha yaşanılır bir yer olurdu enazından bizim çoğrafyamız.
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Mete Can Karahasan 4 gün yc#1
    Japonya 1. dünya savaşında istediğini elde etmişti zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    B87 6 gün
    Bana göre her ne kadar önüne gelene savaş açıp zor duruma düşmüş ise de buna rağmen bu kadar ülkeye karşı savaşı kazanabilecek iken savaşlarda sabırsızlıktan her yeri bir an önce ele geçirme hevesinden dolayı basit hatalar yapılmış, hatalı kararlar alınmıştır ki bu da savaşın kaybedilmesine sebep olmuştur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cngiz 6 gün
    Artık haberi yazan arkadaş mı anlatamadı. Yoksa araştırma dedikleri bu şey anlatıldığı gibi saçmalık mı onu bilemiyorum. Ancak haberi okuyunca aklıma şöyle bir soru takılıyor. Halamın bıyıkları olsa amcam olurdu.

    Bir kere zaten bazı varyasyonlarda Almanya, bazısında İngiltere galip gelecektir. Neticede iki ihtimal var. Şöyle şöyle olsaydı Almanya galip gelirdi demek çok saçma. Erken bombalasaydı? Ya hu arka planda neler oldu? Bakalım erken bombalama şansı var mıydı? İstediği noktaları bombalama şansı var mıydı? Falan falan...

    Eyvallah istatistik konuşalım. Ama yani saçma saçma araştırmalar da yapmayalım. Zamanın birinde yapılmış savaş üzerinden insan öldürmenin bin çeşit varyasyonunu hesaplayacaklarına insanı yaşatmanın varyasyonu üzerine kullansalar bu teknolojiyi insanların savaşmasına gerek kalmazdı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kayamtky 6 gün
    İstatistiğe inanmıyorum.
    İngiltere' nin Alan Turing adlı bilim adamı sayesin de ENIGMA adlı şifreli mesajları kırma makinesini icat etmesi neticesin de Almanların adım adım ne yapacağının öğrenilmesi 2.Dünya savaşını kazanma da en önemli faktör olmuştur.
    Öte yandan, Amerika olmasaydı, İngiltere zor kazanırdı o savaşı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yc#1 5 gün kayamtky
    Amerika'nın üretim gücü ve lojistiği olmasaydı ne İngilizler ne de Sovyetler Almanları yenemezdi. Japonlar 2. Dünya Savaşı'nda Ruslara bulaşmazken Pearl Harbor saldırısı sonrası Almanya Amerika'ya savaş ilan ederek kendi sonun hazırladı.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mr. Jingles 6 gün
    Bootstrap metodu Ronaldo için de uygulanmalı. Acaba o diz sakatlığını geçirmeseydi neler görürdük diye aklımdaki en büyük soru işareti olarak kaldı.



    Aşağıdaki görsel Ronaldo’nun sakatlanmadan önceki performansı. 20 ya da 21 yaşına kadarki istatistiği sanırım. Messi ve CR7 bu yaşlardayken yokları oynuyorlardı. En fazla yaklaşabilen Mbappe olmuş ki o bile fazla maç sayısıyla ancak yaklaşabilmiş.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 6 gün
    Birinci Dünya savaşının Tek mağlubu vardır. Türk imparatorluğu. Tüm afrika arap yarımadası basra ve balkanlar ile polonya (galiçya)nın bir kısmı.kaybedilmiştir. 2. dünya savaşının tek mağlubu vardır. o da İngiliz imparatorluğu. Hindistan ve pakistan, mısır ve bazı adalar kaybedilmiştir. 1936 yılı Almanyası ile bugünkü Almanya ya bakın aynıdır. Kıbrısı bile 1960 larda bırakmak zorunda kalmıştır.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Chagotta 6 gün
    Çok meşhur bir söz var "Nazi almanyasını 24 saat geç ele geçirmiş olsaydık dünya bu gün Almanca konuşmak zorunda kalacak" şeklinde.

    Keşke sadece almanca konuşulsaydı yada ingilizce .Tek devlet olurdu terör ekonomik ,savaşlar ,işgaller kurma savaş senaryoları vb belaları yaşamazdık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bkaakco 1 hf.
    İstatistik, matematiği temel alır fakat ayrı bir bilimdir. Ona bakarsak fizik de matematik o zaman...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    murdocklawless 1 hf.
    salak hitler şehri bombalatacağına sanayi tesislerini bombalatsaydı şimdi başka şeyler konuşuyor olabilirdik.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    m-99 4 gün murdocklawless
    Evet başka şeyler konuşacağın kesin Nazi saf ırk teorisine teslim olmuş bir dünyada ailenle beraber kuru bir parça ekmeği yiyebilmek için demirden bir kafes içinde çürüyor olurdunuz. İşkence veya eğlence amaçlı acılı bir ölüme mahkum edilmediysen tabi. ( Şimdiki dünya düzeni de çok hoş değil tabi .
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    yc#1 1 hf.
    Almanlar esas fırsatı Dunkirk'de kaçırdı. Kara kuvvetleri İngiliz ve Fransızları kuşattıkları anda Hitler tartışmalı dur emrini verdi. İngilizler suda yüzen ne varsa seferber edip tahliyeye hazırlanırken Luftwaffe'nin başındaki Göring führeri tahliyeyi engelleyeceğine dair söz verdi lakin başaramadı. Kağıt üzerindeki İngiltere çıkartması olan Deniz Aslanı Operasyonu çıkarma gemilerinin yetersizliği nedeniyle ertelenirken İngilizlerin bombardıman sonucu teslim olabileceklerine dair bir inanış hasıl oldu ve "The Blitz" hayata geçirildi. İlk başta stratejik hedefler amaçlanmışsa da bombardıman uçaklarından biri seyrüsefer hatası sonucu bombalarını Londra'ya bıraktı. İngilizler de buna karşılık verince Avusturyalı onbaşının tepesi attı ve şehirler hedef alınmaya başladı. Amacından sapan Blitz İngiliz inadını kıramadı ve Almanların gözünü doğuya çevirmesiyle yeni bir cephe açılmış oldu.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6603 kez okundu.
    16 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ikinci dünya savaşı, Diğer Bilim ve Teknoloji ve
    4 etiket daha Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün Popüler MPopüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı 6 gün HyperGear çevre birimleri Bilkom distribütörlüğünde ülkemizde satışa başladı 1 hf. Uygulama ekosistemi geçen yıl 83.5 milyar dolar üretti 1 hf. Sony aynasız kameralar için kablosuz tutucu duyurdu 1 hf. Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu 1 hf. Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır! 1 hf. iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor 1 hf. Netflix Türkiye'den Burak Aksak'lı yeni dizi: 50m2 1 hf. Logitech Ergo K860 klavye ergonomi için tasarlandı 1 hf. Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde 1 hf. Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var 1 hf. Yeni bir yaşam formu olan ve canlı hücrelerden üretilen ilk robot: Xenobot 1 hf. Genesis'in ilk SUV modeli GV80 tanıtıldı 1 hf. NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı 1 hf. Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak 1 hf. Çerçevesiz televizyon | Samsung'un yeni amiral gemisi 1 hf. Twitter'da Bitcoin'le bahşiş dönemi başlayabilir 1 hf. Deepfake uygulamalarına Doublicat da eklendi 1 hf. Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım 1 hf. Toyota Yaris tabanlı yeni bir B-SUV geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Matematik, “Naziler, İngiltere’yi daha erken bombalasalardı ne olurdu?” sorusuna cevap buldu Sonraki Nvidia, Ampere’yi GTC’de duyurabilir 1 hf. AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor 1 hf. Rush RM88 BEARCAT Makrolu RGB Oyuncu Faresi İncelemesi 1 hf. Radeon RX 5950 serisi ufukta göründü 1 hf. Wikipedia nihayet geri dönüyor 1 hf. Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu resmen belli oldu 1 hf. Xiaomi, yedi kameralı akıllı telefon patenti aldı 1 hf. iPhone 8 tasarımıyla gelmesi beklenen iPhone SE 2'nin ekranı daha büyük olabilir 1 hf. Intel neden 10 çekirdekli işlemcisini CES 2020’de tanıtmadı? 1 hf. Samsung Galaxy Z Flip, 15W şarjı destekleyecek 1 hf. Instagram DM’leri sonunda web üzerinden de kullanılabiliyor 1 hf. Google uygulamalarına sahip Huawei P30 Lite New Edition tanıtıldı 1 hf. Epic Games mağazası 100 milyon kullanıcıyı geçti 1 hf. Galaxy S20 duvar kağıtları karşınızda 1 hf. Tesla Cybertruck'ın "kırılan camı" tişörte dönüştü 1 hf. Bilgisayar satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi 1 hf. Oyuncular için macOS Pro modu hazırlanıyor 1 hf. Volkswagen Arteon'un station wagon versiyonu karşınızda 1 hf. Visa'dan 5.3 milyar dolarlık satın alım 1 hf. ASELSAN’ın mini zeplinleri önümüzdeki ay sınırda uçacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim